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開市Go | 美增AI晶片出口限制，美關稅或逐月提高，零跑驚喜轉盈

14/01/2025

要聞盤點

 

1、道指升358.67點，或0.86%，報42297.12點；標普500指數升9.18點，或0.16%，報5836.22點；納指跌73.53點，或0.38%，報19088.10點。金龍中國指數下跌0.4%，報6355.46點。金龍中國指數續跌至9月末以來最低。萬國數據和騰訊音樂對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時03分升307.5點，或0.79%，報39007.5點。

 

2、美國對英偉達及同類公司AI晶片銷售實施新限制，確立出口算力上限，特朗普上台後或維持該措施。

 

3、據報美候任總統特朗普的經濟團隊考慮逐月緩慢提高關稅，每月上調幅度或為2%至5%。

 

4、紐約聯儲調查顯示，去年12月美國一年期及三年期通脹預期均上升，反映民眾對物價憂慮加劇。

 

5、人民銀行上調跨境融資宏觀審慎調節參數至1.75創新高，此舉更多是信號意義，維穩匯率仍依靠中間價。

 

6、A股成交額跌破萬億，為「924行情」以來首次，市場交投熱度顯著減弱。

 

7、中證監召開2025年系統工作會議，就形成並鞏固市場回穩向好勢頭、深化資本市場投融資綜合改革、著力提升監管執法效能和投資者保護水平、有力支持經濟回穩向好、培育更多體現高質量發展要求的上市公司等重點工作作出部署。

 

8、香港行政長官李家超會見新加坡副總理顏金勇，鼓勵新加坡企業善用香港平台開拓內地商機。

 

開市Go | 美增晶片出口限制，美關稅或逐月提高，零跑驚喜轉盈

 

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