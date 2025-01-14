零跑 | 發盈喜料上季虧轉盈，股價飆一成半可否追入？

零跑汽車(09863)發盈喜，預告去年第四季成功實現淨利潤轉正，比原計劃提前一年達成單季度盈利目標，並成為繼理想汽車(02015)後第二家錄得盈利的新勢力品牌車企。其實，零跑早於本月初已公布去年全年交付量按年倍增至近30萬台，超額完成年度銷量目標，集團又透露今年將推出三款B系列新車，今年交付目標為50萬輛。零跑今早(14日)受盈喜消息刺激，股價高開近4%後愈升愈有，半日收市飆一成半，可否追入？

（零跑汽車網頁截圖）



去年交付逾29萬輛按年倍增 料收入增長至少八成

零跑汽車公布，去年第四季度實現淨利潤轉正，較公司目標提前一年實現，主因去年第四季度銷量持續增長，月平均銷售逾4萬台，售價較高的C系列車型銷量佔比逾77%，及有效成本控制和運營效率。



集團指，於截至去年12月31日止年度銷量約29.37萬台，按年增長1.04倍，預期去年度營業收入不低於305億元人民幣，增長不低於80%，主因去年全年銷量增長推動營業收入增長。集團預期去年度毛利率升至不低於8%，較2023年全年大幅增長，原因是銷量增長帶來的規模效應，產品銷售結構持續優化，及持續進行的成本管理工作。集團預期將於3月刊發全年業績。

零跑：今年將推三款B系列新車 全年交付目標50萬輛

值得一提，零跑汽車正在全力推進全新B系列車型的量產落地工作。據悉，B系列的首款全球化車型B10已在巴黎車展上正式亮相，並計劃於2025年上半年正式上市。這款車型基於LEAP3.5技術架構打造，並已被列入工信部發布的《新能源汽車免徵車輛購置稅車型目錄(第十三批)》。零跑B10將配備容量為56.2kWh的電池組，並提供132千瓦和160千瓦兩種規格的驅動電機。在智能化方面，將搭載高通8295晶元，提供可定製的數字座艙和先進的語音助手功能，同時還將配備高通8650智駕晶元和激光雷達，支持先進駕駛輔助系統和智能駕駛功能，包括高速及城區NOA，並支持運行端到端大模型，為用戶帶來更加智能、便捷的駕駛體驗。

零跑汽車還透露，B系列旗下的三款產品都將在今年內發布，這將進一步豐富公司的產品線，提升市場競爭力。另外，零跑汽車還通過與Stellantis集團合作積極拓展海外市場，加速全球化步伐。目前，零跑已在歐洲13個國家建立了400餘家銷售網點，計劃到2025年底前拓展至500家，集團也加快了在亞太、中東及非洲和南美市場的布局步伐。隨著全新B系列車型的落地以及國內外業務齊發力，零跑早前已宣布2025年向50萬輛的新交付目標發起衝擊。

光大證券：深耕家用SUV市場 銷量快速增長盈利能力優化

光大證券國際產品開發及零售研究部早前發表評論指，內地車企持續推出性價比較高的新款新能源車，加上以舊換新及補貼政策(買車補貼及免購置稅等)，新能源車銷售持續創歷史新高。不過，車企之間的競爭激烈，導致個別車企的盈利能力下跌，除了關注龍頭的比亞迪(01211)、理想汽車及小米(01810)外，零跑汽車的前景亦值得關注。

光大證券續指，內地去年首11個月SUV車型的銷售量佔有率為69.5%，反映出市場對此類型車款的偏好。近年零跑深耕家用SUV市場，車價普遍在20萬元人民幣以下，去年推出新車型C10、C16，以及C11改款車型，以上三款SUV形成了優良組合，支持公司銷量快速增長。而從公司的營運數據來看，零跑去年12月交付達42517輛，按年增長1.28倍，連續兩個月交付突破4萬輛，連續7個月創月交付歷史新高。全年計，公司累計交付近30萬輛，按年增長1倍，超額完成2024年銷量目標。公司此前已定下2025年50萬輛的交付目標。



該行認為內地汽車的消費將繼續受惠政策發力，加上海外銷售，為整體銷量增長提供動力，看好零跑可以延續整體快速發展及不斷向好的財務表現，並將持續得益於銷量增加形成的規模效應、產品矩陣完善及成本管理工作，帶動公司盈利優化。零跑去年第三季收入為98.6億元人民幣，按年增加74.3%，創季度新高，同時虧損較第二季收窄42.5%至6.9億元人民幣，毛利率按年更大幅改善，達8.1%，第二季僅為2.8%。該行亦看好零跑的海外市場發展。公司去年5月與全球領先的汽車集團Stellantis成立合資公司零跑國際，雙方就渠道網絡、售後服務、汽車金融到物流及零部件賦能等方面展開全方位全球合作。除歐洲外，亦將逐步布局亞太、中東、非洲及南美市場，致力打造國際化品牌。另外，此前亮相的B系列車型將於今年開始全球銷售。

黃瑋傑：零跑虧轉盈不算驚喜 經營表現不錯惟行業競爭大

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，零跑汽車由虧轉盈不算令人驚喜，因公司一直都有公布每月銷量，看到其銷量正不斷上升，去年12月就賣出4萬幾部車，去年也只有零跑、理想及小米(01810)這三間「造車新勢力」超額完成全年交付目標，其中理想及小米目標完成率分別為104%及103.85%，零跑表現最標青，目標完成率達117.48%。不過，因公司每月都公布相關數據，大家亦心中有數知道其表現一定好。雖然毛利率仍只得8%，相對理想的20%及小鵬(09868)逾10%仍算低，但相信會一直上升，因造車最重要看規模效益，若其每月銷量能維持4萬部甚至達到5萬部，毛利率便會繼續改善。總括來看，零跑在經營上表現不錯，但因行業競爭大，經營會特別艱難吃力。

至於零跑股價表現，黃瑋傑指其此前一浪低於一浪，去年10月純因恒指飆至23200點，在隻隻股份都飆升下，零跑當時也高見37.45元，跟著11月高位為35.8元，比10月高位低約1.6元，12月高位則為34.1元，又比11月高位低1.7元，理論上若維持一浪低於一浪，34.1元低1.7元則為32.4元，故要先突破三個頂劃下來的下降軌，然後要突破12月高位34.1元。

零跑半日升15%收報34.5元，成交3.83億元。其他新能源車股亦普遍隨大市上升，比亞迪升3.13%報257元，理想汽車升1.58%報86.65元，小鵬升3.97%報48.5元，惟蔚來(09866)跌1.83%報32.25元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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