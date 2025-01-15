招商銀行 | 去年業績勝預期獲大行唱好，股價最多飆逾4%仍可追入？

招商銀行(03968)昨日(14日)收市後公布2024年度業績快報，集團在經歷去年前三季盈利負增長後，全年盈利最終轉為正增長，按年升1.22%，而收入雖按年跌0.47%，但與去年上半年3.09%和第三季2.91%降幅相比，見明顯改善趨勢。招行資產質量亦表現穩健，不良貸款率維持在0.95%，與上年持平，而撥備覆蓋率雖有所下降，但仍保持在較高水平。多間大行也指招行業績勝預期，股價今早(15日)最多飆逾4%，考慮其一直跑輸其他內銀，現價追入可能仍有水位。

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去年純利按年升1.22%收入跌0.47% 不良貸款率0.95%



招商銀行公布，去年全年純利1483.9億元人民幣，按年升1.22%，每股盈利5.66元人民幣。去年收入3375億元人民幣，跌0.47%。其中，非利息淨收入1262.6億元人民幣，升1.45%。



截至2024年12月31日，集團資產總額12.15萬億元人民幣，較上年末增加10.19%；負債總額10.9萬億元人民幣，較上年末增加9.81%；不良貸款率0.95%，與上年末持平；撥備覆蓋率411.98%，下降25.72個百分點；貸款撥備率3.92%，下降0.22個百分點。

摩通：上季業績遠勝預期 予目標價53元

摩通發表研報指，招行公布上季業績快報，表現強勁遠勝預期，營業利潤按年增長8%，扭轉去年首三季的1%跌幅，較摩通及市場普遍預測分別高出5%及8%。季度營業收入同樣按年增長8%，錄848億元人民幣，較該行預測高4%，當中淨利息收益大致符合預期，非利息淨收入表現向好，是推動收入增長的主要動力，預期招行股價將有正面反應。



摩通認為，招行是一眾中資銀行中表現最好的零售銀行，去年上半年每間分行的零售存款水平顯著高於同業，其存款成本在股份制銀行和城市商業銀行中亦最低，預期在存款利率開放的環境下是一項優勢，予目標價53元，評級「增持」。



瑞銀：去年業績表現良好 予目標價45.5元

瑞銀指，招行去年業績表現良好，預計市場反應正面。招行去年淨利潤按年升1.2%至1484億元人民幣，單計第四季淨利潤按年增長加速至7.6%，相對於去年首9個月按年跌0.6%，主要由於季內收入增長強勁，按年升7.6%，相對於首9個月按年跌2.9%。上季淨利息收入按年轉升3%，扭轉之前按年下跌的趨勢(首9個月按年跌3.1%)；非利息收入按年顯著增長16.6%，相對於首9個月按年跌2.6%。



瑞銀預期，在去年9月政策刺激後，內銀第四季貸款增長加速，相信有關趨勢將延續至今年。估計招行今年貸款增長按年加速，2024年為按年增長5.8%，當中包括房貸和其他零售貸款；去年第四季活期存款增長也強於預期；所管理零售客戶總資產強勁增長。料招行的正面勢頭將延續至今年1月，惟淨息差依然受壓，尤其是今年首季，全年淨息差收窄幅度可能小於去年，予「買入」評級，目標價45.5元。

里昂：去年純利勝預期 料今年增長3.5%

中信里昂稱，招行公布初步業績，去年淨利潤1484億元人民幣，按年增1.2%，高於該行預期，收入按年跌0.5%至3375億元人民幣，大致符合預期。去年第四季收入和利潤增長加速，不良貸款率為0.95%，較該行預期為高，按季增1個基點，按年則持平，撥備覆蓋率較該行預期為低，但該比率仍然很高，料招行相對同業較為穩定。

里昂認為招行A股更具吸引力。儘管2025年存在多重不確定性，但預測盈利將增長3.5%，予未來12個月目標價43.8元及「優於大市」評級。

大摩：料費用收入續改善 花旗：料市場反應正面



摩根士丹利預計招行去年第四季淨利息收入按季升2.1%及貸款餘額按季升1.9%，反映存款成本降低可能會抵銷一次性抵押貸款利率調整的影響，同時預期抵押貸款將出現一定程度的連續改善，以支持貸款增長及淨利息收入。預計招行今年上半年淨利差將再次面臨部分重新定價壓力，但下半年將會趨於穩定。



大摩預期招行費用收入將從去年第四季起繼續改善，因為大多數費用率下調發生在2023年下半年及2024年，但重大復甦仍然取決於資本市場狀況。另外，招行2024年第四季不良貸款覆蓋率及貸款損失準備下降速度較快，顯示其正利用更多現有撥備緩衝以消化風險，或會對未來的利潤帶來支持，予目標價44.5元及「增持」評級。



花旗則指，招行2024年初步業績優於預期，這意味第四季盈利增長將較第三季加速，盈利部分受惠於招行超出預期的收入表現和第四季超出預期的釋放撥備，認為市場對其初步業績將持正面反應。

熊麗萍：業績只算穩定惟股價已調整很多 短線或可上望42元

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，招行股價過去兩三年跑輸其他內銀股，因集團自從人事變動後，業務策略變得較審慎，再加上內地投資市場環境不太好，對其信用卡及理財業務影響最大，股價不振有其原因。較為利好則是，政府政策對其帶來的壓力可能沒幾大內銀那麼大。不過，招行若要追上其他內銀，相信要等待投資環境好轉。另外，現在信用卡面對其他電子支付，競爭很大，亦令其盈利增長今非昔比。

熊麗萍續指，以往除農行(01288)外，就以招行盈利增長最快，現時招行則與其他內銀差不多，都是低單位數增長，最新公布2024年初步增長也不足2%，幸好其他國有銀行都與其不相上下，淨息差也同樣略見收窄，壞帳率基本維持，這些數據不算好，但也算穩定，加上股價已調整很多，所以股價應會有一輪反彈，短線或可上望42元左右，到時或可減持一部分，通常於農曆新年前，此類股份有機會再造好一些。

招行半日升3.51%收報41.3元，最多升4.51%至41.7元，成交6.44億元。中信銀行(00998)亦公布了去年業績快報，純利按年增2.33%至685.76億元人民幣，營業收入增3.76%至2136.46億元人民幣，營業利潤增8.05%至809.26億元人民幣，股價升1.55%報5.25元。其他內銀股亦普遍上升，工行(01398)升0.41%報4.9元，建行(00939)升0.67%報6.01元，中行(03988)升1.32%報3.83元，農行升0.24%報4.2元，交行(03328)升0.49%報6.14元，郵儲行(01658)升0.23%報4.46元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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