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互聯支付 | 黃俊碩：轉數快與IBPS互聯支付所產生的發展契機

16/01/2025

　　《金碩良言》金管局在本周一宣布，金管局與人民銀行正積極落實中港兩地的快速支付系統互聯，即連結內地的網上支付跨行清算系統IBPS與香港的「轉數快」(FPS)，屆時兩地居民可以透過輸入收款方的手機號碼或帳戶號碼，全天候進行即時小額跨境匯款，有關服務預計在今年年中推出。

 

　　今次轉數快與IBPS之間的互聯支付服務，讓中港兩地的民眾能夠全天候即時轉帳至對方的銀行帳戶，避免目前跨境轉帳的繁複手續，以及銀行截數期限，而由內地匯款至香港則參考人民幣在岸價，有助減少匯率波動所帶來的影響。對於促進中港兩地之間經貿發展、人員往來，提供極大的便利。

 

　　現階段金管局雖然未有轉數快與IBPS互聯支持的具體應用場景、轉數金額額度等相關細節，不過按照現時內地外匯管制措施，以及相關法律法規推算，筆者估計首階段每日互聯支付的轉數金額額度，大約在一萬港元/人民幣左右。

 

互聯支付 | 黃俊碩：轉數快與IBPS互聯支付所產生的發展契機

轉數快與IBPS之間的互聯支付，首階段每日額度料約一萬港元/人民幣。(Shutterstock)

 

　　根據2023年12月金管局推動轉數快與泰國PromptPay互聯對接的數字，港人在泰國透過轉數快轉帳至PromptPay的金額，平均是低於200港元以下的小額交易，例如便利店及咖啡廳消費等，當然亦有部分金額接近1萬港元的大額消費，例如支付高級餐廳、牙科護理和高爾夫費用類別等。由此推斷，日後轉數快與內地IBPS互聯支付服務開通後，首階段大部分交易及消費場景均可能集中在一些金額較低的交易之中。

 

　　因此，在轉數快與IBPS互聯支付服務推行之初，以一萬港元/人民幣作為每日轉數金額額度，在按照國家外匯管制及相關法律法規下，循序漸進推展有關計劃，經已能夠滿足現時港人在內地的消費模式、內地旅客來港旅遊、內地留學生在港生活、中港兩地親友間互相匯款的基本需要；同時更能免卻雙方在現金交易或交收當中存在的匯兌風險及其他不便，對促進中港兩地經貿發展、人員往來，以及深化粵港澳大灣區融合，有著正面影響。

 

　　不過，筆者期望金管局能夠與人民銀行，在轉數快與IBPS互聯支付服務開通後，訂立一套定期檢討的優化機制，在每隔6至12個月期間，檢視互聯支付服務的每日相互轉帳金額、平均相互轉帳金額、服務應用場景等，在合乎國家出入境外匯管制及相關法律法規的前提下，循序漸進地調整每日轉帳金額額度及擴大應用場景，讓中港兩地資金流通更為便捷，從而為促進中港兩地經貿發展、便利港人北上消費，甚至在內地置業生活、內地旅客南下香港作深度旅遊，以及內地留港生在港生活等，提供更大的便利，為深化粵港澳大灣區建設及融合，開拓更廣闊的發展空間。

 

立法會會計界議員　黃俊碩

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