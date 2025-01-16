開市Go | 拜登加碼打壓，美核心通脹回落，慎防小紅書概念回吐

要聞盤點



1、道指升703.27點，或1.65%，報43221.55點；標普500指數升107.00點，或1.83%，報5949.91點；納指升466.84點，或2.45%，報19511.23點。金龍中國指數上漲1.0%，報6552點。金龍中國指數兩連漲，網易和百度對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時18分升67.5點，或0.17%，報38767.5點。

2、美國12月核心CPI回落至3.2%，六個月來首次環比放緩，增強市場對聯儲會更早降息的預期。

3、拜登政府對中國晶片技術再加限制，要求台積電、三星加強審查中國客戶，將14間中國企業及2間新加坡公司列入限制貿易實體清單，其中一家被制裁的公司算能科技被指供應晶片予華為。

4、美國商務部加強出口管制，限制中國獲取高參數流式細胞儀及部分質譜儀，涉及AI和生物科技設備。

5、美聯儲褐皮書顯示，2024年11月下旬至12月期間，美國經濟活動「輕微至溫和」增長，主要得益於強勁的假日銷售表現。

6、北京、上海、廣東等內地最富裕的五個省市表示，今年計劃達到或超過5%的經濟增長率。

7、《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定》公布，明確仲介機構的收費原則，證券公司從事保薦業務收費與否以及收費多少不得以股票公開發行上市結果作為條件。

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