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網易 | 新遊戲表現強勁獲大行唱好，股價九連升可以點部署？

16/01/2025

　　近期網易(09999)新上線遊戲表現強勁，除與漫威合作的《漫威爭鋒》自上月初全球上線以來創下多個「全球第一」佳績外，《燕雲十六聲》手遊版亦於日前上線，一上線便在tap tap登上熱門第一名，官方稱玩家人數破千萬。網易近日亦獲大行唱好，摩通預料其次季遊戲營收增長回到兩位數，重申為今年遊戲股首選，予目標價185元。網易隔晚於美股大升逾8%，今早(16日)於港股曾飆逾4%，已連升9日，在近期大市調整期內明顯獲市場追捧，若想吸納應如何部署？

 

（網易遊戲官網截圖）

 

《漫威爭鋒》首月收入料超10億人幣　《燕雲十六聲》玩家數破千萬

 

　　網易自研的超級英雄PVP團隊射擊遊戲《漫威爭鋒》上月6日全球上線，上線以來備受玩家好評，尤其在國外人氣更為火爆，其在Steam上的同時在線玩家數創下了新紀錄，超過了60萬人。據SteamDB數據，遊戲的24小時最高玩家數達到610715人，目前在最受歡迎的遊戲排行榜上位居第一。據媒體報道，《漫威爭鋒》首月海外市場的收入可能接近1億美元。分析稱，Steam平台的首月預估流水收入在4億元以上、PS平台首月預估流水在2億元以上、Xbox平台保守計為2000萬元，三者再加上網易運營的PC官服，全球首月預估流水收入可能在10億元人民幣左右。截至本月12日，《漫威爭鋒》在Steam商店的好評率為81%。官方還曬出榮譽圖，遊戲創下多個「全球第一」的佳績。

 

　　另外，網易上月27日發布《燕雲十六聲》PC端，隨後於本月9日不刪檔上線移動端。上線前網易官方就宣布其預約人數達到了3500萬，相當於巔峰時期。前期PC端相對良好的口碑轉化成了遊戲移動端上線後的熱度，在有雲遊戲、PC端分流的情況下，根據七麥的數據，目前《燕雲十六聲》遊戲依舊位居國區iOS免費榜第一，暢銷榜則處在第11位。《燕雲十六聲》官方周一(13日)宣布，遊戲玩家人數已達到千萬。在如今MMO市場大盤萎縮的情況下，能夠在武俠賽道短時間內撈到千萬級別的玩家，其實相當不易。

 

摩通重申為今年遊戲股首選　料次季遊戲營收增長回到兩位數

 

　　摩通近日發表研報，將網易ADR目標價定於120美元，H股目標價定於185港元，同時給予「增持」評級。該行重申網易為今年中國內地網路遊戲板塊首選，並將其遊戲收入增長預測由8%上調至10%，主要由於《漫威爭鋒》及《燕雲十六聲》的成功推出。另外，網易的股價表現優於中國網際網路同業，主要受惠於其新遊戲的成功表現，以及在宏觀不確定性背景下作為網路遊戲股票的防禦性。


　　摩通預期網易優異表現將在今年持續，料遊戲收入將由2024年的5%加速至10%，經營利潤率將擴大1.5個百分點，淨利潤率將擴大2.7個百分點，淨利潤將增長17%，海外收入貢獻將於年底達到15%至20%。預計網易2025年遊戲營收將出現兩個強勁增長動能，包括旗下最新一批新遊戲的表現將較去年更好；遊戲收入按年有所下降，但新遊戲表現更為可持續。預測今年第二季起網易的遊戲營收按年增長將回到兩位數水平。

 

高盛：加強遊戲開發及發行獲初步成效　升目標價至181元


　　高盛則稱，網易與漫威合作開發與發行的《漫威爭鋒》去年12月開展第零號賽季以來表現強勁，預測近日新賽季推出可進一步帶動玩家情緒，所推出的賽季通行證及新角色裝備等亦有助提升變現水平，估算該遊戲今年全年可帶來年化流水超過4億美元，月活躍用戶估計達2000萬人，首12個月ARPU預測上調至20美元。相應地將網易今年PC遊戲業務收入同比增長預測調高至26%，預計遊戲收入整體可增長9%。自去年中起網易已在全球市場加強遊戲開發及發行，現時已取得初步成效，加上與暴雪遊戲重新合作，相信可推動網易去年第四季及今年全年PC與主機遊戲收入增長30%至40%。

 

　　高盛維持網易去年Non-GAAP淨利潤預測317.2億元人民幣；今明兩年收入及預測上調0.4%及0.5%，Non-GAAP淨利潤預測分別上調0.7%及0.5%至350.65億及381.64億元人民幣，目標價從169港元調升至181港元，認為風險回報具有吸引力，評級「買入」。

 

黃偉豪：爆款遊戲可推動收入增長估值上調　回至152元可吸

 

網易 | 新遊戲表現強勁獲大行唱好，股價九連升可以點部署？

（黃偉豪）

 

　　獨立股評人黃偉豪表示，在一眾科技股中，遊戲股業務較為簡單，只要有爆款遊戲推出，遊戲流水強勁，就可推升股價，其中網易確可特別看好，在大行也一致看好其收入會較預期高之下，估值就有上調空間。而網易此類大型遊戲公司往往可一次過推出十幾款遊戲，當中要有一兩隻爆款會較容易，且遊戲持續性也較小型遊戲公司優勝。另外，網易上一兩季受累季節性及沒爆款遊戲影響，業績表現麻麻，今年正好得益於低基數，容易有較佳表現。不過，其股價由本月初134元，短時間內升至最高逾160元，升幅已很大，遠遠跑贏大市，而去年10月及12月都是升至約160元受阻，可待回至152元才吸納，中線上望180元，只要不跌穿此前低位約134元就問題不大。

 

　　網易半日升1.74%收報157.5元，連升9日，累計升幅15.38%，成交8.71億元。其他科技股普遍微升，美團(03690)升0.83%報145.7元，阿里(09988)升0.13%報78.6元，京東(09618)升0.88%報138.3元，百度(09888)升0.13%報78.6元，小米(01810)升0.74%報33.85元，快手(01024)升1.62%報40.85元，騰訊(00700)無升跌報380元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

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