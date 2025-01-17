滙控 | 推進重組擬減員工獎金，股價連日破頂可以點部署？

滙控(00005)股價連續兩日破頂，今早(17日)曾高見78元，有望挑戰80元大關。有報道指，集團正推進早前公布的重組計劃，準備削減數十億美元成本，考慮下調部分員工獎金。另美銀近日指，看好滙控架構重組及財富管理業務前景，並指集團有空間加碼回購及可繼續派高息，給予目標價約93元，星展則升目標價至84.2元。若想吸納應如何部署？

（Shutterstock）

彭博：滙控擬削減數十億美元成本 考慮下調部分員工獎金

據《彭博》引述消息指，隨滙控推行重組，準備削減數十億美元的成本，將一反行業整體趨勢，下調銀行家的獎金。企業和機構銀行等部門的部分員工已被告知，今年的獎金將會下降。消息又指，雖然尚未就此做出最終決定，但目前為止的內部指導意見是，未來幾周的獎金發放可能會令人失望。



滙豐發言人表示，董事會薪酬委員會將在第一季度根據全年業績做出相應的決定，亦指集團致力於確保員工獲得公允的回報，並在其經營的每個市場吸引和留住人才。數月前，滙豐表示，其薪酬總額將大致與2023年支付的38億美元獎金持平，隨後便開始對這些獎項進行審議。



滙控新任行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)自9月上任以來，就啟動了大刀闊斧的改革，不僅簡化組織架構為四大業務，合併了香港以外的商業銀行和投資銀行業務，並裁減高層管理人員。早前有報道稱，高管們期望最終能夠削減至少30億美元的開支。

滙控昨共回購近712萬股 涉資5.54億元

另外，滙控公布，昨日(16日)於英國及香港市場合共回購711.6萬股，共涉資5.54億港元。當中在香港聯交所回購11.44萬股，每股價格介乎76.90至77.50港元，每股加權平均價約77.1086港元，涉資約882.12萬港元；於英國則回購700.16萬股，每股介乎8.111至8.222英鎊，加權平均價為8.174英鎊，涉資約5723.11萬英鎊。

滙控去年10月公布第三季業績時宣布，擬再回購最多30億美元股份，於4個月內完成。自去年10月30日開始回購以來，滙控已回購合共約2.73億股普通股，總代價約25.54億美元。

美銀看好滙控架構重組及財管業務前景 予目標價93.05元



美銀證券近日發表研報指，過去數個季度，滙控財富管理業務表現突出，根據集團定位，相信未來可繼續受惠於內地經濟刺激政策。節省成本方面，管理層已預告在港英啟動架構重組，估計至2027年可減省10億美元成本。此外，滙控2024財年一級資本比率達15.2%，高於管理層預期，有空間提升股東回報，預期每年回購金額達110億美元，高於市場普遍預期介乎80億至90億美元，預期滙控股息率達7厘，亦是一眾銀行股中最高。

美銀看好滙控架構重組及財富管理業務前景，並認為估值被低估，予「買入」評級，目標價93.05元，是主要大行中最高。美銀又提到，滙控將於2025年2月19日公布2024年第四季及全年業績，並會提及中期發展策略，美銀對發展策略更新抱極大期望，相信會是股價催化劑。

星展：強勁股東回報將成主要催化因素 升目標價至84.2元

星展亦重申滙控「買入」評級，目標價由75.5元升至84.2元。該行認為，滙控作為一間環球銀行，與其他本地或地區性的香港銀行相比，更能應付不明朗因素，包括利率下行周期，地區分布多元化等均有助減低其他方面的負面影響。

星展相信，滙控將可如期達成其有形股本回報率(RoTE)達中雙位數的目標，預期2025/2026財年的RoTE約為14%。而在穩健的資本狀況及可持續的RoTE支持下，預計集團將維持強勁的股東回報，成為該股的主要催化因素。

溫鋼城：估值較英同業低回調空間有限 75元已有買盤吸納

（溫鋼城）



iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，滙控股價理論上於80元阻力較大，它在技術上持續出現頂背馳，12月股價一直上升，但RSI卻跟不上，現時再推升無非因國際銀行業表現較好。包括高盛、摩根大通等業績表現都較好。

溫鋼城續指，滙控股價雖然好像升了很多，但其英國同業如萊斯銀行、巴克萊銀行等增長沒滙控那麼快，估值反而相對較高，股價也升得較多，滙控單是追回此差距，都有條件徘徊70至80元，故對其看法正面，但現價確已稍高，若有機會回調會是不錯的選擇，大概挨近70元是理想買入價，但他坦言未必可回至該處，故有貨可繼續持有。雖然近期大市可能會有些震盪，惟滙控回至約75元應已有買盤趁低吸納。

滙控半日升0.19%收報77.5元，成交5.06億元。其他本地銀行股表現各異，渣打(02888)升1.29%報101.8元，中銀香港(02388)無升跌報24.4元，恒生(00011)跌0.27%報93.75元，東亞(00023)升0.1%報9.83元，大新銀行(02356)升1.13%報8.09元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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