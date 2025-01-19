  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

港股 | 蕭猷華：恒指本周目標20500點

19/01/2025

　　《套期保值》上周，內地公布多項重磅經濟數據，去年全年國內生產總值(GDP)增長成功「保五」，其中第四季GDP更按年上升5.4%，超出預期；與此同時，12月社會消費品零售總額按年增加3.7%，12月工業增加值按年上升6.2%，同樣好過預期。數據顯示自去年9月底，中央推出刺激政策組合拳以來，經濟發展勢頭逐步改善，預期內地會實施更加積極的宏觀政策，推動經濟發展穩中求進、持續向好。

 

　　另一方面，美國上周公布通脹數據，12月核心消費物價指數按年升3.2%，低於預期；12月零售銷售額按月升0.4%，低於預期的升0.6%；12月實際收入按月下跌0.1%。數據反映美國12月經濟有放緩跡象，聯儲局減息憧憬回升，利率期貨顯示6月減息機會增加至70%。

 

港股 | 蕭猷華：恒指本周目標20500點

恒生指數在19000點有承接，本周有望繼續上行。(Shutterstock)

 

　　恒生指數上周逐步走高，19000點有強大支持。展望本周，內地經濟數據表現理想，美國通脹回落，此外以色列和哈馬斯達成加沙停火協議，市場投資情緒好轉，恒指本周目標20500點。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02509

荃信生物－Ｂ

6.710

異動股

08297

海納星空科技

0.110

異動股

00700

騰訊控股

379.800

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,487.83
    +334.70 (+0.776%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,996.66
    +59.32 (+0.999%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,630.20
    +291.91 (+1.509%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.877
變動率︰+3.764%
較港股︰+0.60%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升291.166
變動率︰+2.102%
較港股︰+1.24%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升40.094
變動率︰+1.980%
較港股︰-0.26%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升42.196
變動率︰+1.784%
較港股︰+1.19%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升39.000
變動率︰+10.107%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升105.570
變動率︰+5.296%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升27.650
變動率︰+4.300%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.940
變動率︰+3.743%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升21.490
變動率︰+9.253%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升295.480
變動率︰+4.918%
COKE
Coca-Cola Consolidated
按盤價(USD)︰升1,386.370
變動率︰+3.706%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰升91.810
變動率︰+3.250%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/01/2025 06:34 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/01/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/01/2025 06:34 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02509 荃信生物－Ｂ
  • 6.710
  • 08297 海納星空科技
  • 0.110
  • 00700 騰訊控股
  • 379.800
  • 02202 萬科企業
  • 4.710
  • 08622 華康生物醫學
  • 0.335
股份推介
  • 00008 電訊盈科
  • 4.710
  • 目標︰$5.50
  • 01818 招金礦業
  • 12.400
  • 目標︰$13.50
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 51.700
  • 目標︰$61.00
  • 00552 中國通信服務
  • 4.300
  • 目標︰$4.65
  • 01787 山東黃金
  • 14.080
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 77.600
  • 00001 長和
  • 40.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.370
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.500
  • 00981 中芯國際
  • 39.450
報章貼士
  • 02367 巨子生物
  • 52.950
  • 目標︰$57.50
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 513.000
  • 目標︰$598.00
  • 00267 中信股份
  • 8.530
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.950
即時重點新聞

17/01/2025 17:00  《盤後部署》恒指靠穩成交縮觀望特朗普，補貼細則將公布低吸比電

17/01/2025 17:34  莎莎第三財季整體營業額跌10.7%，港澳同店銷售跌10.5%

17/01/2025 17:10  【香港要聞】港府提升對緬甸(東南部地區)外遊警示級別至紅色

17/01/2025 17:49  《國企紅籌》中信証券全年純利升10.1%至217億人幣

17/01/2025 17:50  【預算前瞻】陳茂波回應稅制改革：不想增添不必要討論

17/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８３﹒２５億元，買中芯沽中移動

17/01/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】滙證降潤電至持有，腰斬萬科目標兼降至減持

17/01/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８５４，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指本周目標20500點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 特朗普入主白宮啟大動作改革，日央加息老大難新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 一周高息合集，部分銀行逆市加息，南商3個月加至3.8厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

球迷盲撐，曼聯無運行；槍手傷鋒，攻維拉乏力
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱打工仔只求加薪不望升職：如何選擇行業與企業人性化管理留住人才
人氣文章

政政經經．石鏡泉

家電股利好
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌後為重建婚姻的改變和關心，是心思抑或只是心計？
人氣文章

Art & Living

香港藝術館「塞尚和雷諾阿的世界」珍藏展：看印象派巨匠筆下的19世紀法國日常
人氣文章

Fashion

時尚過新年！2025蛇年手袋Best Pick：Loro Piana摩卡慕斯毛絨小包、BVLGARI浪漫心型蛇柄手袋，還有限量版Lady Dior！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
卸妝液比拼 ｜ 消費者委員會評測40款卸妝液：11款滿分產品，$68平價媲美$330高價卸妝液，含2款致敏防腐劑
人氣文章
百大健康食物排行榜 │BBC評選100種最健康食物：肥豬肉也上榜？第1位食物可降低心血管病與糖尿病風險
人氣文章
抗老化 │ 美國研究揭示：每日少吃這種食物可逆轉細胞年齡，減緩衰老！新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2025 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/01/2025
港股 | 蕭猷華：恒指本周目標20500點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處