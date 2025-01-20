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開市Go | 中美通話釋友好，華限制產業轉移，萬科應對境內債券

20/01/2025

要聞盤點

 

1、摩根士丹利、花旗、美銀等多家大型銀行於本周先後公布強勁季績，令主要指數擺脫過去個多月的低迷狀態。美國債市拋售降溫，債券孳息率趨穩，美股三大指數收市報升，道指升334.70點；標普500指數升59.32點；納指升291.91點。金龍中國指數上漲209點，金龍中國指數四連漲並創下去年10月初以來最大周漲幅，京東和百勝中國對指數貢獻最大。今日為馬丁路德金日，美股將休市一天。日經期貨截至上午8時升67.5點。

 

2、中國國家主席習近平應約與美國當選總統特朗普通電話，討論貿易、芬太尼及TikTok等問題，特朗普稱通話對雙方非常好。

 

3、TikTok表示正恢復美國用戶服務，並將與特朗普合作制定長期解決方案，18日晚曾暫停美國用戶服務。

 

4、美國當選總統特朗普表示，所有拜登的行政命令都會被撤銷。

 

5、美國去年12月工業生產按月增0.9%，高於預期0.3%，新屋動工大增15.8%，預期增3%。

 

6、IMF預測今年世界經濟增長3.3%，高於去年的3.2%，今年全球通脹率降至4.2%，明年或降至3.5%。

 

7、中國人民銀行及證監會召開回購增持再貸款座談會，已有超300家上市公司公告使用銀行貸款回購增持。

 

8、據彭博引述知情人士報道，富士康無法向印度派遣中國員工，其在印度的工廠也無法從中國獲得更多的專用設備，比亞迪(01211)的印度子公司、太陽能電池板製造商Waaree Energies都受到影響。

 

9、特朗普推出個人加密貨幣「TRUMP」，價格曾暴漲至75.35美元，市值超120億美元，引發潛在利益衝突擔憂。

 

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