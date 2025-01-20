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恒指 | 恒指高開220點報19804，中美元首通話科網股猛升

20/01/2025

 

10:33am

習特通話刺激中美關係改善憧憬，恒指升400點破20000關

 

 

 

恒指 | 恒指高開220點報19804，中美元首通話科網股猛升

　　美國候任總統特朗普就職典禮舉行在即，與中國國家主席習近平通電話，討論貿易、芬太尼及TikTok等問題，特朗普稱通話對雙方非常好，同時特朗普預告將在就任總統後動用行政命令，延長TikTok運作90天。恒生指數開報19804，升220點或1.1%，主板成交27.19億元。恒生中國企業指數報7196，升87點或1.2%。恒生科技指數報4554，升75點或1.7%。

 

　　美國新元首上場，暫停對華科網企業打壓，加上新年前各大電商平台打響「送禮大戰」，京東集團(09618)漲4.02%，報152.6元，快手(01024)高開2.94%，報41.95元，新東方(09901)升2.83%，報47.3元，阿里(09988)升2.41%，報82.7元，至於百度(09888)同升2.23%，報80.4元。網醫股同走高，阿里健康(00241)高開2.72%，報3.4元，京東健康(06618)升2.65%，報29元。

 

　　創科實業(00669)低開0.86%，報104.3元，翰森製藥(03692)跌0.83%，報16.7元。

 

撰文：經濟通市場組

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