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星展將股票持倉上調整中性，首季倡增持美股

20/01/2025

　　星展發表首季投資摘要，星展銀行投資總監侯偉福在記者會上指出，已將股票持倉從「減持」調整至「中性」，且維持增持美股，因即將落實的減稅政策可望提升企業利潤率。板塊方面，繼續看好美國科技股，新政府放鬆管制政策而投資者可望獲得可觀回報。

 

星展將股票持倉上調整中性，首季倡增持美股

左起：星展銀行（香港）北亞洲投資策略團隊主管何家淇、高級投資策略師楊政齡 、投資總監侯偉福 、高級投資策略師何玓倫（許英略攝）

 

增持亞洲但要具選擇性，中港市場看好科技、平台股

 

　　該行維持減持歐股。亞洲（日本除外）股市相對發達市場折讓34%，則維持增持，東盟市場亦預期受惠，但選股仍要具選擇性。星展銀行高級投資策略師楊政齡補充指，偏好新加坡房託基金；亞太區銀行；中國內地科技、軟件、平台股，由於盈利增長動力及股息率不錯，估值亦偏低。

 

　　為降低貿易戰風險，繼續增持固定收益，而債券孳息率亦回升至4.4%。侯偉福傾向對2至3年及7至10年信貸債券採取「槓鈴式」策點，尤其看好A／BBB級債券。另該行維持增持黃金。

 

　　在假設中等風險狀況下，該行對資產配置策略佔比最重為美股，達32%，其後為發達市場公司債券、另類投資及亞洲（日本除外）股票等。

 

　　侯偉福稱，在特朗普擴張性財政政策和地緣政治緊張局勢加劇的影響下，有必要採取「槓鈴式」來構建投資組合，即尋求投資最高Beta值類別把握特朗普擴張性政策優勢；同時尋求投資最具防禦性的資產類別。不過，今年風險資產亦續受美國經濟軟著陸；家庭淨財富增加及家庭債務佔GDP比重回新低支持內需消費；人工智能利好因素所支撐。

 

　　侯偉福亦特別提到體育投資主題聚焦，預期需求強勁，主要受惠範疇包括賽事分析、直播、票務及電玩。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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