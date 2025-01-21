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碧桂園(2007)復牌高開3%，清盤聆訊押至5月

21/01/2025

碧桂園復牌高開3%，清盤聆訊押至5月

　　碧桂園(02007)停牌超過九個月後復牌，現價升3.1%，報0.5元，該股成交約2284萬股，涉資1142萬元。碧桂園服務(06098)升2.6%，報5.2元。

 

　　碧桂園上周一次過補發2023年全年及2024年中期業績，一年半期間虧損達1912.42億人民幣，公司期望今年上半內與債權人就債務重組達成一致。碧桂園最新公布，在債權人支持下，高等法院於昨日已批准集團延期申請，聆訊現獲延期至5月26日。碧桂園感謝債權人對其所進行工作的持續支持及參與。

 

稱為2024年上半年交付量排名第一

 

　　碧桂園復公告指出，儘管該集團面臨財務困難以及截至2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六個月的虧損，集團仍繼續優先推進其房地產開發項目的交付，並根據中國指數研究院發布的「2024年上半年中國房地產企業交付規模排行榜」，於2024年上半年交付量排名第一。為應對當前的金融環境，該集團已積極行動，並將繼續整合資源以盤活項目建設及銷售，並控制整體營運成本。

 

　　同時，該公司積極響應國家及地方政府的各項扶持政策。依靠積極銷售、白名單融資、項目及土地收儲等相關政策，董事會相信該集團的銷售及盈利能力將會逐步改善，而該公司業務可作為可行且可持續的業務持續營運。

 

　　碧桂園一併補發2023年及2024年中期業績，18個月合共虧損約1912.42億元人民幣，其中2023年度虧損大幅增加至1784億元人民幣，而去年中期虧損則大幅收窄至128億元人民幣。此外，截至去年6月30日，該集團總債務中有約1472.87億元人民幣發生違約或交叉違約，比2023年底升約53億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

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