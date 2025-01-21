特朗普就職沒提加密貨幣，比特幣創新高後回落，可趁機吸納相關ETF？

美國總統特朗普正式上任，帶動特朗普交易再次熱熾，幣市尤其興奮，昨日(20日)下午比特幣(Bitcoin)升至109588美元，再創歷史新高，逼近110000美元大關，以太幣亦曾突破3400美元關口。不過，特朗普昨日於總統就職典禮中未提到加密貨幣，令市場失望，比特幣隨即由高位回至101000美元水平，較昨日歷史新高已回落逾7%，昨日炒升的相關ETF亦顯著回吐。有機構料今年比特幣可突破30萬美元，或可趁其回調吸納。

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傳特朗普擬減加密貨幣監管推友好政策 兩夫婦就任前齊推迷因幣

特朗普曾對幣圈許下不少承諾，包括讓美國成為「全球加密貨幣之都」，令加密貨幣樂觀情緒持續，不過，他在昨日就職典禮演講中沒有討論任何相關政策。此前外電引述多位消息人士指，特朗普將會在上任首數天內以行政權力減低加密貨幣公司的監管壓力，並簽署行政命令成立加密諮詢委員會，協助政府制定有利加密貨幣的政策，成員最多可達20人。



值得一提，日前特朗普與妻子梅拉尼婭「孖住上」推迷因幣$TRUMP(特朗普幣)及$MELANIA(梅拉尼婭幣)，其中$TRUMP發行數小時後，市值已接近55億美元，其後市值一度超過140億美元(約1092億港元)。CIC Digital LLC及Fight Fight Fight LLC擁有80%的$TRUMP持倉，兩者均為特朗普旗下公司。投資者認為特朗普及梅拉尼婭齊推出迷因幣進一步預示特朗普會採取支持加密貨幣的政策，但有分析認為，如果沒有特朗普家族迷因幣的發行，比特幣價格將會升更多，資本轉向新幣限制了整體增長。

美多州提議建立比特幣戰略儲備 HashKey料比特幣今年突破30萬美元

另外，美國奧克拉荷馬州近日提出了一項提議建立比特幣戰略儲備的法案，在此之前，美國已有5個州提出了類似的立法，旨在將比特幣確立為戰略儲備。比特幣宣導組織中本聰行動基金(Satoshi Action Fund)創始人Dennis Porter正在幫助制定這些法案，他說，讓12個州引入比特幣儲備立法的目標已經完成了一半。而據BlockBeats消息，昨日Polymarket上預測特朗普上任100天內建立戰略比特幣儲備機率升至54%。

本港加密貨幣交易平台HashKey Exchange母企HashKey Group則公布了「2025十大預測」5萬人投票結果，有一半認為比特幣價格今年可突破30萬美元，以太坊超過8000美元，而加密市場總市值達10萬億美元。HashKey Group董事長兼首席執行官肖風指，今年是加密行業「黃金十年」的開端，在合規成為主旋律、傳統資本加速湧入和技術創新的多重利好驅動下，虛擬貨幣市場將展現出強大的增長潛力和韌性。



而美國投資機構Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee上月中預測比特幣今年底見25萬美元，渣打則重申比特幣今年或升至20萬美元，並指每次跌穿9萬美元都是入貨時機。

羅錡龍：比特幣回至96000美元可吼相關ETF 以太幣或可追落後

南方東英分銷銷售部副總裁羅錡龍於今日《開市Good Morning》節目指，比特幣與特朗普交易密切相關，上周末特朗普自己及其妻子都推出了迷因幣，帶動比特幣出現明顯升勢，昨日下午再創歷史新高，升至109000美元水平，FA南方比特幣(03066)同創歷史新高。不過，特朗普就職後的演說沒特別提到加密貨幣相關資訊，令市場過度憧憬後有些回調，比特幣今日表現亦有些失色，但長線基於政策面及基本面相對正面，故仍不需太擔心，而比特幣等加密貨幣過去波動性很大，升跌幅有機會接近一成，若長線持有仍可維持現有倉位，若無貨則可待其回到95000至96000美元買入。其中FA南方比特幣由美國大選前約20幾元(當時比特幣價格約70000美元)直到創新高，已升了逾五成，也可留意以太幣相關ETF，始終在比特幣不斷破頂的同時，以太幣仍徘徊於3500至3600美元，相對落後，可以小部分資金買入FA南方以太幣(03068)。

羅錡龍續又提醒，看淡的投資者要小心，昨日比特幣由約100000美元夾升至109000美元，波動性很大，而比特幣往後有機會成為美國儲備，現已有6個州和議，今次由高位回落，只因特朗普昨日講話沒怎樣提到加密貨幣發展，行政命令也沒涉及相關政策，不過他才剛上任，可給予多些時間，相信往後會朝著上述所提方向發展。在買入相關ETF前，亦可先留意美國相關ETF每周甚至每日資金流入情況，再看本港相關ETF資金流入量，就可知後市去向，昨日FA南方比特幣就有逾7500萬港元流入，可見很多投資者已趁機加注。

比特幣ETF今早下挫，FA南方比特幣半日跌4.95%收報36.5元，華夏比特幣(03042)跌4.65%報12.72元，FA三星比特幣(03135)跌3.16%報36.22元，博時比特幣(03008)跌4.66%報7.98元。以太幣ETF亦捱沽，FA南方以太幣跌3.68%報16.25元，嘉實以太幣(03179)跌4.01%報7.89元，博時以太幣(03009)跌3.68%報2.512元，華夏以太幣(03046)跌3.58%報7.82元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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