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iPhone | 在華銷量大跌蘋果遭降級，惟內地補貼落地手機銷量激增，相關股仍可吼？

22/01/2025

　　內地補貼買手機本周一(20日)正式推出，單價不超過6000元(人民幣．下同)的手機，最多補貼500元。為了符合補貼要求，蘋果、華為多款手機近日已集體降至6000元以內。據悉自補貼落地，天貓、京東(09618)等電商平台手機銷量大增兩倍。手機設備股昨日(21日)普遍造好，其中舜宇光學(02382)更飆逾7%，縱使有機構指iPhone上季在華銷量大跌18%，蘋果被兩名分析師下調評級，手機設備股今早(22日)仍曾延續升勢逆市上升，可伺機吸納？

 

（舜宇光學網頁截圖）

 

蘋果華為多款手機降價以達補貼要求　京東：手機銷量較上月增兩倍

  
　　內地本周一起正式實施手機、平板、智慧手錶手環等數位產品購新補助政策，對於單件銷售價格不超過6000元的產品，按照產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。為了搶市場，蘋果、華為多款手機近日集體降至6000元以內，其中蘋果iPhone16Plus128G更是從6999元直降千元至5999元，剛好符合補貼標準。華為部分機型也降價，Mate60Pro+12GB/256GB版本降至5999元。

 

　　據悉，天貓、京東等電商平台已上線國家補貼。京東數據顯示，截至1月20日12點，國家補助上線省市，手機銷量較上月成長200%、平板銷售季增300%，智慧兒童手錶銷量較上季成長100%。

 

大摩：補貼將成智能手機OEM短期催化劑　小米舜宇等受惠

 

　　摩根士丹利發表研報指，內地手機補貼從1月20日開始，消費者可在其他折扣之外再獲得國家手機補貼，意味著實際折扣可能超過500元。大摩又指，中國推出消費補貼的時機早於預期，重申補貼將成為智能手機OEM和供應鏈的短期正面催化劑，並預計小米(01810)、舜宇、瑞聲(02018)、比亞迪電子(00285)及丘鈦科技(01478)將成為主要受惠者。而補貼政策推出後，售價約為3500元的智能手機將最為有利享受政策帶來的正面影響。


　　內地也有分析認為，在商品本身優惠後再補商品價格的15%(不超過500元)是力度較大的補貼，刺激補貼方案將會刺激消費電子產品2025年市場復甦。

 

機構：iPhone上季在華銷量跌18%　分析師：銷售疲軟超預期

 

　　另方面，據《彭博》援引市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，蘋果去年第四季在中國的iPhone銷量下滑了18.2%，華為奪走了蘋果桂冠。蘋果第四季在中國市場的排名下滑至第三位，獲約六分之一的佔有率。在華銷售疲軟，拖累iPhone在這個關鍵購物季的全球銷量下降5%。新一代iPhone有人工智能(AI)加持，但這些功能在中國都不可用，蘋果仍在努力尋找相應的本地合作夥伴。蘋果接觸了百度(09888)和騰訊(00700)，但尚未達成任何交易。


　　Loop Capital將蘋果評級下調至持有，Jefferies將該股評級下調至跑輸大盤，而彭博追蹤的分析師中只有8.5%人給予看跌評級，約63%給予相當於買入的評級。Jefferies分析師Edison Lee在報告中表示，近期iPhone銷售疲軟程度超出預期，中國市場尤其令人擔憂。獨立研究機構表示，12月當季iPhone在華銷量下降18.2%，全球銷量下滑約5%。他引述第三方調查表示，美國消費者尚未發現手機上的AI功能有用，這意味著蘋果不太可能很快啟動超級升級周期，蘋果第一季展望可能會令人失望。Loop Capital也提到了對iPhone銷售疲軟的擔憂，預計從3月當季開始，iPhone需求將大幅下降，接下來兩個季度還會進一步放大。蘋果股價昨日下跌4.3%，1月至今下跌11%，邁向2022年12月以來最大單月跌幅。

 

熊麗萍：新春假期前推補貼可催谷消費　惟手機相關股不宜高追

 

iPhone | 在華銷量大跌蘋果遭降級，惟內地補貼落地手機銷量激增，相關股仍可吼？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》指，補貼政策現時必會催谷一輪手機消費，尤其在新春假期前，如果有補貼，民眾購物意欲會較大，但銷售數據出來後，大家就要消化一下究竟是否已完全反映，而往後在補貼消息過後，如要買相關股份，就要分清楚想買負責銷售的京東抑或手機品牌如小米，其中除小米可吼外，如要博手機銷售好，拉住有幾個品牌客戶的公司如瑞聲等會較值博。

 

　　不過，熊麗萍補充，雖然手機股仍有值博率，但在新春假期過後，隨著相關數據陸續公布，股價可能需要調整一下，故現時不宜高追，有貨則可觀察多幾日繼續持有；其中舜宇如升至之前高位73元，宜先行沽出套利，而瑞聲走勢相對穩定，還有機會破位。事實上，舜宇除手機外兼有汽車相關業務，受惠程度沒瑞聲那麼大，瑞聲也較受惠AI發展。

 

　　手機設備股今早普遍先升後回軟，舜宇半日跌1.21%收報69.35元，瑞聲跌0.51%報39.15元，丘鈦科技跌0.44%報6.78元，高偉電子(01415)跌2.87%報27.05元，惟比亞迪電子升1.7%報41.8元。小米則跌0.42%報35.75元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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