  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

美加關稅市場憂人幣貶，內銀內險內房航空股齊下挫，邊個板塊仍可吼？

22/01/2025

　　美國總統特朗普表示正討論從2月起對中國進口商品加徵10%關稅，外電引述知情人士指，北京方面正展開內部討論，焦點是允許人民幣貶值多少，以應對特朗普政府的潛在關稅政策。人民幣早盤大幅高開後震盪回落，兌一美元即期匯率(CNY)今日(22日)收報7.2800，較上個交易日4時30分收盤價小跌2點子，止四連升，全日在7.2600至7.2842之間波動。離岸人民幣兌美元(CNH)現跌120點子，報7.2820。一眾擁大量人幣資產或持有大量外債的股份包括中資金融股、航空股及內房股今日亦齊齊下挫，其中國航(00753)近日預告去年虧損顯著降至約2億元人民幣，卻照樣急跌近4%，不知當中哪個板塊股份仍可趁機吸納呢？

 

傳內地討論人幣貶值應對美關稅，內銀內險內房航空股齊下挫，邊個板塊仍可吼？

（Shutterstock）

 

華爾街日報：應對特朗普潛在關稅　北京討論人幣貶值幅度

 

　　美國總統特朗普表示，因芬太尼問題，美國政府正在討論從2月1日起對從中國進口的商品徵收10%關稅，他還威脅如果中國不批准與TikTok達成的協議，有可能會對中國徵收關稅。據《華爾街日報》報道，在是否有必要讓人民幣貶值以應對特朗普政府的新關稅問題上，北京方面正在展開內部討論，焦點是允許人民幣貶值多少。不過，報道認為，作為重要政治象徵，國家主席習近平正釋出要讓人民幣堅挺的訊號。

 

　　報道引述接近中國決策層人士稱，北京內部討論分成兩個陣營：一個陣營主要由支持市場化的官員、政府經濟學家組成，主張人民銀行應進一步放手，讓市場推動人民幣走低，這樣人行就能從捍衛人民幣匯率的工作中解放出來，從而專注於通過降息等貨幣政策刺激經濟增長；另一陣營則是主要由負責維護金融穩定的官員組成，他們認為放手貶值風險太大，擔心在銀行系統試圖獲得更多流動性支持的情況下，無論政府透過各種漸進和有序的方式引導人民幣貶值，都將導致資本外流。報道稱，2018年中國在面對特朗普第一個任期的貿易戰時，讓人民幣貶值約13%令中國出口商品變得更便宜，以回擊特朗普的關稅行動，但這次狀況更加複雜，一方面中國經濟不景氣，另市場預計中美會有更多摩擦，這也讓中國官方要想以人民幣抵禦美國關稅時有所制約。


　　報道又指，若投機者認為人民幣將大幅貶值，則大錯特錯。人行多次表態保持人民幣匯率穩定，近期亦連續釋出「穩定人民幣匯率」訊號，包括在香港發行大規模離岸央票，降低離岸人民幣資金水位，同時上調跨境融資宏觀審慎調節參數。人行副行長宣昌能14日記者會上更強調「三個堅決」，表示下階段保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

 

惠譽：人幣貶值及貿易轉移或某程度減低美國加徵關稅影響

 

　　評級機構惠譽估計內地今年經濟增長放緩至4.3%，預計中國經濟將面對美國加徵關稅等外部壓力，內地淨出口今年將小幅度拖累經濟，美國對中國進口貨物有效關稅稅率或升至35%，相信隨著人民幣貶值和貿易活動轉移至其他市場，可能某程度減低美國加徵關稅的影響。

 

　　惠譽認為，財政政策今年將扮演更重要角色，財赤佔國內生產總值由去年預測的7.1%，升至今年逾8%水平，又表示去年因應內地財政壓力上升而下調中國主權評級，由於預期政府累計負債壓力仍會上升，評級壓力仍然存在。

 

摩通：若美國對華關稅提高至60%　人幣須貶值10%應對

 

　　另摩通近日發表報告指，假設美國對中國商品關稅提高至60%，預計會拖累內地今年經濟增長大降至3.9%，而人民幣兌美元須貶值10%才是合理的政策應對。摩通認為，為實現2035年經濟增長翻倍的承諾，中央今年增長料仍維持在5%左右不變，惟除非美國關稅衝擊比預期溫和，且中央加大力度推動經濟，否則料內地2025至2030年增長放緩至3%至4%。

 

　　該行又指，為實現增長目標，中央須加強逆周期宏觀政策調整，包括財政、貨幣及住房政策，更重要是將政策重點轉向刺激內需，如改善服務業及民企營商環境，以開拓收入及生產力增長的基礎。而財政政策會發揮主導作用，預測今年內地赤字佔國內生產總值(GDP)3.8%，政府總發債量增加2萬億元人民幣。

 

國航料去年虧損顯著降至約2億人幣　大摩予目標價7.61元

 

美加關稅市場憂人幣貶，內銀內險內房航空股齊下挫，邊個板塊仍可吼？

（資料圖片）

 

　　值得一提，國航近日公布，預期截至去年12月31日止年度淨虧損約1.6億至2.4億元人民幣，比2023年淨虧損10億元人民幣收窄，扣除非經常性損益後的淨虧損約19億至27億元人民幣，比2023年相關淨虧損31億元人民幣收窄。集團指，在經營形勢日趨複雜多變情況下，受國內市場競爭加劇、國際市場不確定性增強、油價匯率等要素價格波動影響，去年仍處於經營虧損狀態，但去年民航市場恢復進程加快，其推進效益攻堅，精細生產組織提升機隊效率，加強量價把控穩定收益品質，嚴格成本管控推動降本節支，經營質效持續改善，同比大幅減虧。

 

　　大摩發表研報稱，國航業績符合預期，估計中國航空業去年接近收支平衡水平，今明兩年毛利有望進一步改善。國航預計，去年淨虧損1.6億至2.4億元人民幣，略低於該行預期的4.89億元人民幣虧損。撇除外匯影響後，該行預計國航去年將實現盈利，而第四季淨虧損為7億至8億元人民幣，較2023年第四季淨虧損24億元人民幣大幅收窄，主要由於利用率改善及低油價，予「增持」評級，目標價7.61元。

 

黃德几：容讓人幣貶值是唯一可行辦法　內銀仍可吼內險航空股不值博

 

美加關稅市場憂人幣貶，內銀內險內房航空股齊下挫，邊個板塊仍可吼？

（黃德几facebook截圖）

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几指，因特朗普上任後沒即時大幅加徵關稅，市場就憧憬其可能減輕對華制裁力度，令恒指昨日(21日)最高升至20200點，相信已見短期頂位。事實上，由本月13日18671點起步已升了很多，加上農曆新年臨近，難免有人會沽貨獲利，但應可守住19000點。其實，市場的樂觀預期本屬一廂情願，特朗普作風一向是美國優先，不會顧甚麼形象及大國責任，相信一定會迫令擁1.7億美國用戶的TikTok拆骨，又會設法保持美元強勢，維持其作為全球儲備貨幣的地位。美國企業盈利也比其他歐美國家強，可支撐現時美股的高估值。另方面，隨著美國減息步伐不如預期，人行又要繼續實行寬鬆貨幣政策，人民幣將無可避免繼續走弱，中美10年期國債息差亦已擴至逾3厘。人行近期藉著在港發行央票等方法維持人民幣匯率穩定，做法已算不錯，但最終如加拿大般容讓本國貨幣貶值應會是唯一可行辦法，但恐會令美元更強勢。

 

　　黃德几續指，人民幣貶值確對中資航空股影響很大，加上近期股價已由低位反彈不少，已跑贏大市，回調很正常。三隻航空股業績雖已大為改善，但盈利能力有待恢復，估值也不算特別便宜，現時再炒作春運又已太遲，不建議吸納，反而國泰(00293)業務復甦更正面，惟估值已偏高。至於中資金融股，內銀比內險值博得多。內銀現時淨息差可控，盈利也有輕微增長，美國制裁對其業務也沒有影響，最多影響內地貨幣政策，對其帶來間接影響，當中國有銀行可揀建行(00939)，儘管其股價已跑贏大市，股份制銀行可揀招行(03968)。內險股則不宜吸納，因中國10年期國債息率只有1厘幾，影響其投資收益，保單銷售也很艱難。而內房股除受人民幣貶值影響，行業本身問題多多，更非長線吸納之選。

 

　　中資航空股今日齊下挫，國航跌3.92%收報4.9元，南航(01055)跌4.28%報3.8元，東航(00670)跌1.48%報2.66元。中資金融股亦普遍下跌，建行跌1.46%報6.08元，工行(01398)跌0.99%報4.98元，中行(03988)跌1.02%報3.89元，農行(01288)跌1.89%報4.15元，招行跌2.27%報41元，平保(02318)跌2.78%報41.95元，國壽(02628)跌2.14%報13.7元，太保(02601)跌2.4%報22.35元。內房亦大多向下，中海外(00688)跌1.6%報12.28元，潤地(01109)跌2.11%報23.25元，龍湖(00960)跌3.86%報9.71元，萬科(02202)跌2.59%報5.26元，融創中國(01918)跌4.22%報1.59元，碧桂園(02007)跌14.91%報0.485元。

 

傳內地討論人幣貶值應對美關稅，內銀內險內房航空股齊下挫，邊個板塊仍可吼？

 

傳內地討論人幣貶值應對美關稅，內銀內險內房航空股齊下挫，邊個板塊仍可吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


其他人仔敏感股相關新聞：
平安銀行向榆林化學發放２３億人幣貸款，助力綠色低碳發展
《Ａ股焦點》五大險企股價疲，去年保費收入近３萬億
《外資精點》星展升國泰目標價１１％至１２元，評級買入
《中資異動》內地民航股齊跌，傳內地正討論讓人民幣貶值
《外資精點》花旗下調多間內房股目標價，包括中海外及龍湖等

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

人民幣

最新人民幣 / 港元

1.0711

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02310 時代環球集團
  • 0.044
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 523.000
  • 00370 國華
  • 0.395
  • 00653 卓悅控股
  • 0.210
  • 02669 中海物業
  • 4.800
股份推介
  • 02020 安踏體育
  • 80.800
  • 目標︰$90.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 276.600
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 17.480
  • 目標︰$22.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.560
  • 目標︰$5.50
  • 01818 招金礦業
  • 12.540
  • 目標︰$13.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 383.400
  • 00981 中芯國際
  • 42.100
  • 00005 滙豐控股
  • 79.250
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.200
  • 00941 中國移動
  • 75.000
報章貼士
  • 01662 義合控股
  • 2.710
  • 目標︰--
  • 01205 中信資源
  • 0.345
  • 目標︰$0.45
  • 01530 三生製藥
  • 6.390
  • 目標︰$6.90
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00688 中國海外發展
  • 12.280
即時重點新聞

22/01/2025 17:34  《中國要聞》內媒：消費降級內捲競爭，中國一年近三百萬餐廳關門

22/01/2025 16:59  周大福第三財季零售值跌14.2%，港澳同店銷售跌21%

22/01/2025 16:48  《盤後部署》人幣貶值風險提升恒指兩萬不保，金山雲現錘頭宜上車

22/01/2025 16:12  恒指全日跌327點結束六連升，科網股領跌，新東方績後遭重創

22/01/2025 16:14  【特朗普就職】馬斯克「政府效率部」動刀，首先裁撤多元化委員會

22/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒７１億元，買中芯沽阿里

22/01/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】高盛點評蔚小理升藥明系目標，大摩看好三大電信商

22/01/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７８８９，一至三個月拆息均軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

金管局：銀行特定分類貸款比率仍有上升壓力，確保風險管理到位新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | 淘寶衝擊巨大，港樓價未反映大周期拐點（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 特朗普擬加徵一成關稅，六部門推動險資入市，股匯跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

師傅靈靈法

EP20：2025蛇年生肖運程（上）：靈靈法同你拆解蛇、馬、羊、猴、雞、狗生肖運程！邊個最好運？呢個生肖有機會閃婚！
人氣文章

玩樂 What’s On

奈良｜全球最大無印良品3月1日開業！不定期會有市集及跳蚤市場！MUJI新業態「本と喫茶」
人氣文章

政政經經．石鏡泉

A股上新聞聯播
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

婦產科專科醫生詳解各種婦科癌症！感染HPV不等於濫交！子宮頸癌高峰年齡係OO歲？子宮內膜癌、卵巢癌有哪些高危因素？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

舞台劇《完美證供》：蘇玉華的100分鐘獨腳戲，勉勵觀眾在困境中回望自省
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《照明商店》——照亮人性、時代與創作的劇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腸道救星 | 洋車前子殼的3大超級功效：減重、控糖、穩定膽固醇新文章
人氣文章
飲食陷阱 ｜最常見早餐藏高油陷阱！腸胃科醫生警告：小心加重脂肪肝病情 + 10種逆轉脂肪肝的食物名單
人氣文章
35歲男小腿抽筋揭三高血管栓塞險截肢，吃1種食物3個月減22磅逆轉三高新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2025 19:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞22/01/2025
金管局：銀行特定分類貸款比率仍有上升壓力，確保風險管理到位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普為「美國世紀」劃上句號

21/01/2025 15:53

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處