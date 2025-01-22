美加關稅市場憂人幣貶，內銀內險內房航空股齊下挫，邊個板塊仍可吼？

美國總統特朗普表示正討論從2月起對中國進口商品加徵10%關稅，外電引述知情人士指，北京方面正展開內部討論，焦點是允許人民幣貶值多少，以應對特朗普政府的潛在關稅政策。人民幣早盤大幅高開後震盪回落，兌一美元即期匯率(CNY)今日(22日)收報7.2800，較上個交易日4時30分收盤價小跌2點子，止四連升，全日在7.2600至7.2842之間波動。離岸人民幣兌美元(CNH)現跌120點子，報7.2820。一眾擁大量人幣資產或持有大量外債的股份包括中資金融股、航空股及內房股今日亦齊齊下挫，其中國航(00753)近日預告去年虧損顯著降至約2億元人民幣，卻照樣急跌近4%，不知當中哪個板塊股份仍可趁機吸納呢？

（Shutterstock）

華爾街日報：應對特朗普潛在關稅 北京討論人幣貶值幅度

美國總統特朗普表示，因芬太尼問題，美國政府正在討論從2月1日起對從中國進口的商品徵收10%關稅，他還威脅如果中國不批准與TikTok達成的協議，有可能會對中國徵收關稅。據《華爾街日報》報道，在是否有必要讓人民幣貶值以應對特朗普政府的新關稅問題上，北京方面正在展開內部討論，焦點是允許人民幣貶值多少。不過，報道認為，作為重要政治象徵，國家主席習近平正釋出要讓人民幣堅挺的訊號。

報道引述接近中國決策層人士稱，北京內部討論分成兩個陣營：一個陣營主要由支持市場化的官員、政府經濟學家組成，主張人民銀行應進一步放手，讓市場推動人民幣走低，這樣人行就能從捍衛人民幣匯率的工作中解放出來，從而專注於通過降息等貨幣政策刺激經濟增長；另一陣營則是主要由負責維護金融穩定的官員組成，他們認為放手貶值風險太大，擔心在銀行系統試圖獲得更多流動性支持的情況下，無論政府透過各種漸進和有序的方式引導人民幣貶值，都將導致資本外流。報道稱，2018年中國在面對特朗普第一個任期的貿易戰時，讓人民幣貶值約13%令中國出口商品變得更便宜，以回擊特朗普的關稅行動，但這次狀況更加複雜，一方面中國經濟不景氣，另市場預計中美會有更多摩擦，這也讓中國官方要想以人民幣抵禦美國關稅時有所制約。



報道又指，若投機者認為人民幣將大幅貶值，則大錯特錯。人行多次表態保持人民幣匯率穩定，近期亦連續釋出「穩定人民幣匯率」訊號，包括在香港發行大規模離岸央票，降低離岸人民幣資金水位，同時上調跨境融資宏觀審慎調節參數。人行副行長宣昌能14日記者會上更強調「三個堅決」，表示下階段保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

惠譽：人幣貶值及貿易轉移或某程度減低美國加徵關稅影響

評級機構惠譽估計內地今年經濟增長放緩至4.3%，預計中國經濟將面對美國加徵關稅等外部壓力，內地淨出口今年將小幅度拖累經濟，美國對中國進口貨物有效關稅稅率或升至35%，相信隨著人民幣貶值和貿易活動轉移至其他市場，可能某程度減低美國加徵關稅的影響。

惠譽認為，財政政策今年將扮演更重要角色，財赤佔國內生產總值由去年預測的7.1%，升至今年逾8%水平，又表示去年因應內地財政壓力上升而下調中國主權評級，由於預期政府累計負債壓力仍會上升，評級壓力仍然存在。

摩通：若美國對華關稅提高至60% 人幣須貶值10%應對

另摩通近日發表報告指，假設美國對中國商品關稅提高至60%，預計會拖累內地今年經濟增長大降至3.9%，而人民幣兌美元須貶值10%才是合理的政策應對。摩通認為，為實現2035年經濟增長翻倍的承諾，中央今年增長料仍維持在5%左右不變，惟除非美國關稅衝擊比預期溫和，且中央加大力度推動經濟，否則料內地2025至2030年增長放緩至3%至4%。

該行又指，為實現增長目標，中央須加強逆周期宏觀政策調整，包括財政、貨幣及住房政策，更重要是將政策重點轉向刺激內需，如改善服務業及民企營商環境，以開拓收入及生產力增長的基礎。而財政政策會發揮主導作用，預測今年內地赤字佔國內生產總值(GDP)3.8%，政府總發債量增加2萬億元人民幣。

國航料去年虧損顯著降至約2億人幣 大摩予目標價7.61元

（資料圖片）

值得一提，國航近日公布，預期截至去年12月31日止年度淨虧損約1.6億至2.4億元人民幣，比2023年淨虧損10億元人民幣收窄，扣除非經常性損益後的淨虧損約19億至27億元人民幣，比2023年相關淨虧損31億元人民幣收窄。集團指，在經營形勢日趨複雜多變情況下，受國內市場競爭加劇、國際市場不確定性增強、油價匯率等要素價格波動影響，去年仍處於經營虧損狀態，但去年民航市場恢復進程加快，其推進效益攻堅，精細生產組織提升機隊效率，加強量價把控穩定收益品質，嚴格成本管控推動降本節支，經營質效持續改善，同比大幅減虧。

大摩發表研報稱，國航業績符合預期，估計中國航空業去年接近收支平衡水平，今明兩年毛利有望進一步改善。國航預計，去年淨虧損1.6億至2.4億元人民幣，略低於該行預期的4.89億元人民幣虧損。撇除外匯影響後，該行預計國航去年將實現盈利，而第四季淨虧損為7億至8億元人民幣，較2023年第四季淨虧損24億元人民幣大幅收窄，主要由於利用率改善及低油價，予「增持」評級，目標價7.61元。

黃德几：容讓人幣貶值是唯一可行辦法 內銀仍可吼內險航空股不值博

（黃德几facebook截圖）

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，因特朗普上任後沒即時大幅加徵關稅，市場就憧憬其可能減輕對華制裁力度，令恒指昨日(21日)最高升至20200點，相信已見短期頂位。事實上，由本月13日18671點起步已升了很多，加上農曆新年臨近，難免有人會沽貨獲利，但應可守住19000點。其實，市場的樂觀預期本屬一廂情願，特朗普作風一向是美國優先，不會顧甚麼形象及大國責任，相信一定會迫令擁1.7億美國用戶的TikTok拆骨，又會設法保持美元強勢，維持其作為全球儲備貨幣的地位。美國企業盈利也比其他歐美國家強，可支撐現時美股的高估值。另方面，隨著美國減息步伐不如預期，人行又要繼續實行寬鬆貨幣政策，人民幣將無可避免繼續走弱，中美10年期國債息差亦已擴至逾3厘。人行近期藉著在港發行央票等方法維持人民幣匯率穩定，做法已算不錯，但最終如加拿大般容讓本國貨幣貶值應會是唯一可行辦法，但恐會令美元更強勢。

黃德几續指，人民幣貶值確對中資航空股影響很大，加上近期股價已由低位反彈不少，已跑贏大市，回調很正常。三隻航空股業績雖已大為改善，但盈利能力有待恢復，估值也不算特別便宜，現時再炒作春運又已太遲，不建議吸納，反而國泰(00293)業務復甦更正面，惟估值已偏高。至於中資金融股，內銀比內險值博得多。內銀現時淨息差可控，盈利也有輕微增長，美國制裁對其業務也沒有影響，最多影響內地貨幣政策，對其帶來間接影響，當中國有銀行可揀建行(00939)，儘管其股價已跑贏大市，股份制銀行可揀招行(03968)。內險股則不宜吸納，因中國10年期國債息率只有1厘幾，影響其投資收益，保單銷售也很艱難。而內房股除受人民幣貶值影響，行業本身問題多多，更非長線吸納之選。

中資航空股今日齊下挫，國航跌3.92%收報4.9元，南航(01055)跌4.28%報3.8元，東航(00670)跌1.48%報2.66元。中資金融股亦普遍下跌，建行跌1.46%報6.08元，工行(01398)跌0.99%報4.98元，中行(03988)跌1.02%報3.89元，農行(01288)跌1.89%報4.15元，招行跌2.27%報41元，平保(02318)跌2.78%報41.95元，國壽(02628)跌2.14%報13.7元，太保(02601)跌2.4%報22.35元。內房亦大多向下，中海外(00688)跌1.6%報12.28元，潤地(01109)跌2.11%報23.25元，龍湖(00960)跌3.86%報9.71元，萬科(02202)跌2.59%報5.26元，融創中國(01918)跌4.22%報1.59元，碧桂園(02007)跌14.91%報0.485元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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