滙豐廖宜建：香港被制裁禁用美元機會低，中港市場有韌性應對關稅

美國總統特朗普表示，其政府正在討論從2月1日起對從中國進口的商品徵收10%關稅。滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，特朗普執政對市場波動性可能會較大，短期內仍會衝擊內地與香港市場，但相信內地及香港市場都有足夠韌性應對。

內地及香港市場有足夠韌性應對加關稅

廖宜建認為，特朗普傾向增長（pro-growth），不少刺激經濟政策需要低通脹環境，否則物價上升提高利率，經濟不能維持活躍，他以關稅作為談判籌碼，也要考慮會對美國造成通脹壓力，內地不單是全球生產中心，現在更是高科技生產中心，對平穩通脹是有不少貢獻。

他又指，內地應對美國關稅等不確定性最佳方法，最重要是加強與各方面在生產力、出口、貿易、投資等方面的連接，相信內地與香港有足夠韌性應對。

香港被制裁禁用美元機會較低

廖宜建又指，特朗普在美元方面的政策應該還是比較理性，當然美國之前有一些單方面的個人或公司制裁，但就算發生，都不會影響總體香港運作的實力，所以最終香港被制裁禁用美元的機會應較低，因為香港聯動性這個地位還是比較重要，對香港進行美元制裁的風險太大。

滙豐香港貸款組合仍穩健

他提及，香港一方面受內地經濟轉型影響，另方面受到美國衝擊，在強美元、息高的環境下，香港還是非常困難，尤其最近本港發展商也受到融資成本及銷售速度減慢的衝擊，但亦看到個別發展商仍能成功進行較大規模的融資，息價也是市場化。

被問及滙豐涉及香港商業房地產貸款的質素，他回應指，該行的香港貸款組合依然穩健，雖然有個別公司名字出現一些市場波動，但整體撥備及資產質素仍穩健。

滙豐前海辦公大樓揭幕，總投資逾40億人幣

滙豐位於深圳前海的新辦公大樓「HyQ前坊」今天正式揭幕，是集團在華南地區投資持有的首座綜合辦公大樓，總投資超過40億人民幣。滙豐中國深圳分行亦於同日舉行喬遷典禮。

今年正值滙豐成立160周年，HyQ前坊標誌著集團在粵港澳大灣區發展的里程碑。廖宜建表示，滙豐致力推動大灣區的發展，在前海建設新辦公大樓是集團不斷加碼投資的最新舉措。HyQ前坊的啟用，讓集團更好地利用前海的政策及區域優勢，通過進一步整合粵港兩地的服務資源提升跨境服務能力，把握大灣區不斷加速的市場開放和經濟發展機遇。

HyQ前坊樓高25層，另有4層地庫，寫字樓建築面積約5萬平方米。包括最新遷入的滙豐中國深圳分行，滙豐前海證券早前已經進駐，而滙豐軟件發展（廣東）也在新辦公大樓設立團隊，專門負責大灣區跨境金融科技創新。

撰文：經濟通採訪組

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