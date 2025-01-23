神華 | 收購母企資產並提高派息比率，獲大行讚好股價穩升可以點部署？

中國神華(01088)近日以8.5億元人民幣向母公司國家能源集團收購煤電資產，並公布未來三年股東回報規劃方案，將派息比率提高至不低於65%，此舉獲大摩及大和讚好，消息或可成股價催化劑。神華昨日(22日)逆市靠穩，今早(23日)最多升逾2%，一改近期頹勢，或可穩步向上，應如何部署？

（資料圖片）

擬斥8.5億人幣向母企全購杭錦能源 避免系內同業競爭

中國神華公布，擬斥約8.52億元人民幣收購控股股東國家能源集團公司持有的杭錦能源100%股權。集團指，杭錦能源主要業務包括塔然高勒井田的投資建設，外購煤銷售，雁南礦、紮尼河露天礦煤炭開採和銷售，以及煤電一體化項目，去年8月底止8個月虧損26.3億元人民幣，因敏東一礦自2023年9月至去年10月停產，蒙東能源煤電一體化項目虧損，以及為建設和諧礦區、履行生態修復社會責任、提升地企關係，大雁礦業於去年捐贈內蒙古生態綜合治理資金15.43億元人民幣。

集團表示，此次收購一方面是為了推動減少同業競爭，另一方面是為了增儲上量鞏固優勢。國家能源集團公司承諾，杭錦能源去年9至12月及2025至2029年度按企業會計準則經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤累計不低於3.8億元人民幣。而交易涉及煤炭保有資源量38.41億噸、可採儲量20.87億噸，分別佔去年6月末集團保有資源量和可採儲量的11.4%和13.59%，可提高本身資源儲備，提升長期盈利能力。

規劃未來三年派息率不少於65% 提高5個百分點

另外，中國神華公布2025至2027年度股東回報規劃方案，每年以現金方式分配的利潤不少於當年歸屬於股東的淨利潤的65%，比2022至2024年度股東回報規劃方案的派息比率高5個百分點。集團指，2025至2027年度股東回報規劃方案綜合考慮經營情況、資金需求等因素實施中期利潤分配。方案已考慮未來相關期間的資本開支、現金流及資金平衡等因素，不會對正常生產經營活動造成不良影響。該股東回報規劃尚須獲得股東批准。值得一提，神華於2022至2024年度計劃每年派息率為60%，結果2022和2023年度現金分紅總額(含稅)分別為506.65億和449.03億元人民幣，實際派息率分別為72.8%和75.2%。

神華提高派息比率，相信得益於集團業績穩定。自2021年以來，集團營業收入連續三年超過3300億元人民幣，淨利潤也連續三年超過500億元人民幣。2024年前三季度，集團實現營業收入2538.99億元人民幣，同比增長0.57%；凈利潤460.74億元人民幣，同比下降4.55%。此外，集團日前發布的主要運營數據顯示，去年12月煤炭銷售量3750萬噸，按年跌7.2%，商品煤產量2810萬噸，升1.4%；去年全年煤炭銷售量4.6億噸，按年升2.1%，商品煤產量3.27億噸，升0.8%。而去年12月及去年全年總售電量分別為190.6億千瓦時及2102.8億千瓦時，分別跌8.1%及升5.3%。



大摩：股息有適度增長空間 予目標價38元

摩根士丹利發表研報指，中國神華更新股息指引並宣布新的資產注入，將成為溫和利好的因素，將公司2025至27年派息承諾提高至不低於淨利潤的65%，考慮到2022至23年派息率為70%，新的承諾顯示股息有適度增長空間，予目標價38元及「增持」評級。



大摩又指，在煤價下行及內生成長乏力背景下，收購母公司資產提供了新的增長路徑，且避免加劇煤炭市場供過於求的局面，預計2028年Tarangole項目完工後，神華煤炭產能將增加2570萬噸，約為現有產能的7.6%。

大和：中期股息將成正面驚喜 料去年派息2.2元人幣

大和則指，中國神華公布將年度派息承諾提高至不低於應佔純利的65%等2025至2027年股東回報計劃。儘管集團在2019至2023年間的派息率維持在60至100%，令現時公布的65%相形見絀，但中期股息是一個正面的驚喜，並未被投資者廣泛預期。



大和表示，中國神華在煤價下跌趨勢下，於2025年按年下跌8.8%，預期股價會就此事件作出正面反應。同時，集團下一個催化因素是將於2025年3月底披露的2024年度股息，該行預測派2.2元人民幣。儘管如此，煤價暴跌有可能在上述3月催化因素計價後影響神華的股價，維持「跑贏大市」評級。

林家亨：確定派息政策可增股價穩定性 30元支持強上望32元

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，神華股價近一個多月不斷向下調整，現時已是1月份，過多兩個月天氣就會回暖，對煤的需求不會有太大刺激，而神華將派息率提高至65%以上，只不過如很多收租股都會預告有多少百分比的收入一定用作派息。不過，神華的發電廠收益佔比很重，每年收益都逾900億元人民幣，基於有如此穩定收入，派息65%以上符合其業務表現，再加上有路軌及運輸交通方面收益，不難支持其派息，儘管煤價可升可跌，會影響公司每年有多少收益。另外，派息65%也可紓緩外資對其購買母公司資產的疑慮，以免外資以為公司賺到錢就補貼母公司，而當確定派息政策後，則會大大增強其未來股價穩定性，惟不代表其未來盈利會大增。

至於股價方面，林家亨指，相信神華跌至保歷加通道底線約29.7元機會不大，而30至31元應屬安全水平，未來若升穿保歷加通道中軸線接近32元，短線可先行食胡。

神華半日升0.98%收報30.95元，成交2.22億元。其他煤炭股也普遍上升，中煤能源(01898)升1.97%報8.81元，兗礦能源(01171)升0.88%報8.04元，兗煤澳大利亞(03668)升0.16%報30.7元，惟南戈壁(01878)跌2.12%報3.23元，MONGOL MINING(00975)跌0.54%報7.37元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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