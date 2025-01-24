鋰業股 | 天齊發盈警料去年盈轉虧，股價先跌後回穩，鋰業股可再吼？

天齊鋰業(09696)發盈警，指因鋰產品價格大幅下滑，預期去年由盈轉虧，最多蝕82億元人民幣，公司又料去年計提資產減值準備合計近22億人民幣，並宣布終止投資建設澳洲二期氫氧化鋰項目，股價今早(24日)最多跌逾3%，另一鋰業股贛鋒鋰業(01772)也曾跌約2%，惟其後雙雙倒升。近期鋰價持續徘徊每噸7萬幾元人民幣的低位，雖然有券商認為鋰業供應過剩今年可能持續，但料鋰價已見底，鋰業股可否再留意？

（截自天齊鋰業網頁）

天齊：鋰產品價格呈大幅下滑趨勢 料去年虧損最多82億人幣



天齊鋰業公布，預期截至2024年12月31日止年度，歸屬於公司股東的虧損為71億元至82億元人民幣，上年同期賺約73億元人民幣；扣除非經常性損益的虧損為71億元至82億元人民幣，上年同期賺約72億元人民幣；基本每股虧損區間預計為4.33元至5.00元人民幣，上年同期每股賺約4.45元人民幣。



集團指，本報告期內鋰產品的市場價格整體呈現大幅下滑趨勢，公司鋰產品銷售價格及毛利較上年同期大幅下降。同時受公司控股子公司Talison Lithium Pty Ltd(「泰利森」)化學級鋰精礦定價機制與公司鋰化工產品銷售定價機制存在時間周期的錯配影響，經營業績出現階段性虧損。另外，2024年以來美元持續走強，導致匯兌損失金額較2023年度增加。

料去年計提資產減值準備近22億人幣 終止澳洲二期氫氧化鋰項目

天齊鋰業同時公布，根據中國企業會計準則和公司會計政策等相關制度的規定，基於謹慎性原則，為更真實、準確地反映本公司截2024年12月31日的財務狀況、資產價值及經營成果，該公司及下屬子公司對相關資產進行全面充分的清查、分析和評估，對截至2024年12月31日可能發生減值跡象的資產進行減值測試後，預計計提資產減值準備合計約21.63億元人民幣，當中包括預計在2024年計提在建工程及使用權資產減值準備合計約14.12億元人民幣(不包含一期氫氧化鋰項目)。公司指，上述資產減值主要為公司針對部分在建工程及使用權資產等進行的一次性資產減值處理，以及在日常經營過程中計提的存貨和信用減值損失。



公司預計將減少天齊鋰業歸屬於母公司股東的淨利潤金額約7.7億元人民幣，相應減少於2024年12月31日歸屬於母公司的所有者權益約7.7億元人民幣。目前公司正在結合最新情況對澳洲氫氧化鋰項目進行減值測試，並就相關信息 與公司控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(TLEA)管理層進行持續溝通確認。截至目前，各方尚未就上述氫氧化鋰項目相關減值測試假設及結果形成最終結論，相關減值測試工作仍在進行中。



天齊鋰業分別於2016年和2017年在澳洲啟動了一期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目和第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目建設相關工作。目前一期氫氧化鋰項目處於產能爬坡階段，二期氫氧化鋰項目處於暫緩建設階段。天齊鋰業最新公告，公司董事會審議通過《關於終止投資建設「第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目」的議案》。基於市場環境及項目最新的經濟可行性分析，公司擬終止投資建設二期氫氧化鋰項目。公司認為繼續建設該項目將不具備經濟性，為避免資源投入浪費，減少潛在經濟損失，決定終止該項目。本次項目終止預計將減少公司2024年度歸屬於母公司股東的淨利潤金額約5.01億元人民幣。

滙證：鋰業供應過剩今年或持續 惟料鋰價保持穩定

滙證近日發表研報指，鋰業供應過剩的局面可能於今年持續，但同時會出現部分積極變化。在供應方面，由於供應削減及項目取消，料今年供應增長將放緩至11%，澳洲鋰輝石供應量可能下降1%至4%。在需求方面，預計中國電動車補貼將延長，今年電動車銷量將按年升20%，全球儲能系統(ESS)電池需求將改善，從而支撐鋰需求增長14%。該行對鋰業短期持謹慎態度，但對今年第二季的需求更為樂觀，而預料由於季節性因素及去年第四季電動車預售影響，今年第一季鋰需求將下降。不過，在電動車補貼持續發放、正極材料產量增加為4至5月旺季做準備的背景下，3月需求將會復甦。



滙證亦預計，今年鋰價將保持穩定，因為目前價格接近邊際生產商的成本，而價格進一步下跌或會引發新一輪的供應削減。該行看好贛鋒鋰業，主要由於隨著其自有上游項目產量的增加，平均成本將逐漸下降，而天齊鋰業的「Greenbushes」將繼續成為世界上成本最低的礦山之一，將贛鋒目標價由34元降至31元，天齊目標價由36元降至34元，均維持「買入」評級。

東吳證券則於早前發表研報稱，上一輪周期中有5座澳礦宣布減停產，是鋰價止跌的重要因素之一，本輪鋰價下行周期至今已有8座澳礦宣布減停產，其中去年下半年7座澳礦密集宣布減停產，行業出清訊號明確。25年行業存在補庫空間，實際增速有望近30%，供給過剩收窄，鋰價中樞有望回歸8至8.5萬元人民幣，但供需格局真正反轉需更長時間。海外鋰礦大規模減停產，25年供給過剩格局改善，判斷碳酸鋰價格已見底，25年鋰價中樞有望抬升，看好具備優質資源龍頭。

溫鋼城：鋰價短期料續現水平上落 天齊難大升不宜重倉

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，鋰價早幾年曾升至每噸逾50萬人民幣，今時今日卻跌至每噸7.5萬人民幣。其實，天齊鋰業不擔心沒有生意，很多車廠都是其客戶，問題是鋰價升不起對其有一定壓力，現時其股價與上次低位約23元接近，可能會有支持，惟不宜揸重貨，除了擔憂鋰價走勢外，電動車企間的競爭及關稅問題都要留意，加上特朗普表明喜歡化石能源，對鋰業不利。雖然預料天齊最多只會跌至之前低位，但短期沒太多特別條件可令其大升，起碼要重上23.5元才有條件再向上走，有貨宜先減持。

不過，溫鋼城指，鋰價應已差不多見底，自從跌至每噸7萬幾人民幣後變動不大，料短期續於每噸7萬幾至8萬人民幣上落，但若鋰價升不起，天齊毛利也難望造好。記得贛鋒鋰業股價曾升至過百元，就因當時鋰價不斷上升，由每噸4萬幾人民幣一直升至每噸57萬幾人民幣。現今很多國家都著力此類稀土資源開採，未來生產可能會增加，令鋰價再有機會下跌。

天齊鋰業半日升0.44%收報23元，最多曾跌3.49%低見22.1元。贛鋒鋰業則升0.25%報20.35元，惟亦曾跌2.07%至19.88元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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