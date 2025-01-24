特朗普促油組減價油價連日受壓，大行籲買三桶油可趁低吸？

美國新任總統特朗普繼承諾大規模開採石油，以及擬對華加徵關稅後，又要求油組降低油價，令國際油價連日受壓，隔晚再跌約1%，跌至兩個星期以來最低。「三桶油」延續近日弱勢，今日(24日)曾齊創逾一個月新低，其中中海油(00883)及中石油(00857)都隨油價連跌6日。值得一提，中海油近日公布今年經營策略，宣布未來3年派息比率不低於45%，比2022至2024年提高5個百分點，大行看法正面均籲買入，油股或可趁低部署吸納。

渤中13-2油氣田（中海油網頁圖片庫）

特朗普促OPEC降低油價 油價再跌1%創兩周低

特朗普昨日(23日)以視像方式在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇(WEF)上向全球商界和政界領袖發表講話，他表示，將要求沙特阿拉伯和石油輸出國組織(OPEC)降低油價，稱如果油價下降，俄烏戰爭就會立即結束，現在油價已經高到足以讓戰爭持續下去，在某種程度上，海灣國家對正在發生的事情負有很大責任。隔晚油價受壓，紐約期油跌1.09%，收報每桶74.62美元；倫敦布蘭特期油跌0.9%，收報每桶78.29美元；兩者收市價都是兩個星期以來最低，其中布蘭特期油連跌6日，紐約期油連跌5日，是去年9月以來最長跌浪。

另外，特朗普甫上任即承諾大規模開採美國石油，又表示自2月1日起，將對加拿大及墨西哥進口商品加徵約25%關稅，並正討論同日對中國進口商品加徵10%關稅，歐洲亦是徵稅目標，特朗普上述言論亦影響油價表現。

（Ap）

花旗因應地緣政治風險 上調今年油價預測

花旗則於周三(22日)上調今年油價預測，稱油市未來可能會面臨伊朗及俄羅斯烏克蘭地緣政治風險加劇並持續的風險，這可能會使今年石油供應過剩的局面不復存在，但美國特朗普政府似乎有意促成相關各方達成和平協議。預計今年布蘭特原油平均價為每桶67美元，高於之前預計的62美元。



花旗又把第一季布蘭特原油平均價預測上調至每桶75美元，預計第二季為每桶68美元，第三季為每桶63美元，第四季為每桶60美元。花旗表示，特朗普對伊朗和俄羅斯採取行動的時機和性質，可能決定今年石油市場的走勢特徵和價格。預測今年將出現每日80萬桶的石油供應過剩。

中海油今年淨產量目標最高7.8億桶油當量 派息不低於45%

中海油近日公布，2025年公司的淨產量目標為7.6億至7.8億桶油當量，其中中國約佔69%、海外約佔31%。2026年和2027年，公司的淨產量目標分別為7.8億至8億桶油當量和8.1億至8.3億桶油當量。2024年淨產量預計達約7.2億桶油當量。2025年資本支出預算總額則為1250億至1350億元人民幣，保持穩定，其中勘探、開發和生產資本化支出預計分別佔資本支出預算總額約16%、61%和20%。2024年公司資本支出預計達約1320億元人民幣，符合年初目標。而公司於2025年將有多個重要新項目投產，包括中國的渤中26-6油田開發項目(一期)和墾利10-2油田群開發項目(一期)以及海外的圭亞那Yellowtail項目和巴西Buzios7項目等。



為確保股東回報，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，2025年至2027年，公司全年股息支付率不低於45%。未來集團將紮實推進增儲上產、科技創新和綠色發展三大工程，實施提質增效升級行動。副董事長及首席執行官周心懷表示，是次公司並沒有提及股息的絕對值，而之前有提及，因為當時市場行情非常差，為了提振市場信心，管理層才設立絕對值，重申公司將根據市場環境變化，綜合考慮各項因素，對股息進行適時調整。對於回購，他表示需要按照股東大會的批准，也需要按照公司的股權結構，而最近數年也保持較大的資本投資，要保持較好的資金流，以獲取較好的新項目，強調不會放棄回購。他又指，「特朗普2.0」給整個油氣市場及能源市場帶來非常大不確定性，關稅會帶來影響，但認為對中海油影響非常小。

花旗對中海油提高派息率持正面看法 予目標價24元



花旗發表研報指，中海油的戰略指引整體基調謹慎，由於出售墨西哥灣的的上游油氣資產，因此集團將2025和26年的產量指引分別下調3%和4%，分別至約7.7億和約7.9億桶油當量。集團又引入2027年的產量指引，目標約8.2億桶油當量。另外，今年的資本開支按年比較保持穩定，預計約為1300億元人民幣。花旗對中海油將2025至27年派息比率由40%提高至45%持正面看法。鑑於集團產量穩定增長，而且是人民幣貶值的主要受惠者，維持「買入」評級，目標價24元。



高盛稱，中海油預期去年每日生產量約197萬桶油當量，較該行預期低2%，但符合公司之前生產指引的上限水平。公司將2027年的生產目標定於每日220萬至230萬桶油當量，意味2024至2027年的年均複合增長率介乎4%至4.9%，有關目標較去年宣布的生產目標有所下降，管理層指部分是由於出售美國資產所致。管理層透露在保持資本開支穩定的同時，實現產量持續增長的信心，公司另建議將2025至2027年度派息比率由40%提高至不低於45%，略高於該行預期的44%，意味今年股息率達7.7%。相信中海油項目組合具高度競爭力，可從油價上漲中獲益，重申「買入」評級，目標價23.5元。

滙豐環球研究表示，中海油預計2025至2026年的淨產量目標較該行預期低，惟新指引顯示2025至2027年淨產量複合年增長率為4至5%，為三家最大油公司中最高。資本開支預計很大程度上受到控制，這意味如果油價窄幅波動，現金流將會增加。而公司將2025至2027年的派息率上調至45%，符合該行預期，也與行業方向一致。相信即使油價下跌，中海油仍有空間維持相對一致的股東回報，因其資產負債表強勁，公司擬回購H股，惟具體金額或時間表未有透露，將目標價由21.2元降至21元，維持「買入」評級。



摩通降中石化目標價至4.8元 偏好中石油看9元



另摩通發表研報指，市場擔心中石化(00386)上季業績，尤其中東上調油價，加上運輸成本增加，投資者也憂慮中石化2025上半年利潤率受影響，拖累股價表現。儘管摩通仍看好中石化，尤其據報中石化擬斥資於斯里蘭卡建設煉油廠，當中或會透過上市公司進行，但基於目前業務情況，將目標價由5元降至4.8元，重申「增持」評級。



至於內地油股，摩通偏好中石油，因受惠天然氣盈利好轉，重申其為行業首選，續予「增持」評級及目標價9元。

蕭猷華：油價短線受壓中長線仍看好 首選中海油17.5元可吸

（蕭猷華）

信誠證券投資服務董事蕭猷華表示，特朗普言論短線利淡油價，因預期美國會增加供應及出口，紐約期油可能會跌至每桶66至68美元，但從中長線來看，油價未致看得太淡，再跌空間有限，始終美國頁岩油成本達60美元以上，加上其他成本開支，若油價進一步大跌，若要頁岩油商增加供應，豈不是要他們做蝕本生意？相信他們不會願意。

蕭猷華續指，在「三桶油」中首選中海油，最近公司宣布將派息比率提高至不低於45%，料可吸引大型基金部署，股價回至17.5元可吸納，中石油若回至5.5元也可吼，到時兩隻股份股息率都達到7、8厘，會對股價有支持。中石化則可視為第三選擇，其股價相對沒那麼跟貼油價，料於3.8至4.5元上落。

中海油今日跌0.86%收報18.46元，中石油跌0.17%報5.95元，惟中石化升0.47%報4.26元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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