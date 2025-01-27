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美股 | 美股三大指數收市下跌，Meta股價再創新高

27/01/2025

美股 | 美股三大指數收市下跌，Meta股價再創新高

 

　　美股三大指數收市報跌，道指跌140.82點，或0.32%，報44424.25點；標普500指數跌17.47點，或0.29%，報6101.24點；納指跌99.38點，或0.50%，報19954.30點。

 

　　三大指數均連續第二周錄得升幅，道指和標普500指數於本周分別累升2.15%和1.74%，納指則累升1.65%。

 

　　Meta股價升逾1%，收市報647.49美元，再創股價新高。Meta CEO朱克伯格表示，計劃於今年投資600億至650億美元用於資本支出，同時擴大人工智能團隊。諾和諾德大升逾8%，因其減肥藥Amycretin測試取得良好效果。

 

　　美國密歇根大學公布最新數據顯示，美國1月消費者信心指數下跌至71.1，低於市場預期的73.2。數據顯示新政府上台之際，人們普遍對經濟前景抱懷疑態度。

 

黃金價格持續上漲

 

　　美匯指數紐約尾盤跌0.64%至107.45。本周累計跌幅達1.79%，為2023年11月以來最大單周跌幅。美元兌日圓跌0.11%至155.88。歐元兌美元升0.76%至1.0494。英鎊兌美元升1.04%至1.2479。

 

　　紐約期油跌0.16%，報每桶74.50美元；布蘭特期油跌0.21%，報每桶77.39美元。市場正評估特朗普提出的關稅和能源政策，將如何影響全球經濟增長和能源需求，不確定性拖累油價向下。

 

　　紐約期金升0.55%，報每盎司2780.13美元。黃金價格在特朗普言論和政策影響下持續上漲。特朗普要求聯儲局減息，引發美國國債孳息率進一步向下，同時令美元跌至一個月來的低位，推動資金流向黃金避險。

 

撰文：經濟通採訪組

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