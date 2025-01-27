特朗普政策未明高息股值博，呢三隻要吼位入

踏入2025年，美國總統特朗普重返白宮，其關稅及財政政策走向仍未明朗，中美關係可否回暖仍存變數，投資者今年仍較適宜將目光投向表現穩定及收益可觀的高息股，其中滙控(00005)正推進重組計劃，擬削減數十億美元成本，加上密密回購，股價上周五(24日)高見80元，為2007年以來首次，美銀予目標價約93元；中移動(00941)上月移動業務客戶雖按月減少78.6萬戶，但總數仍達10億戶，野村仍予目標價88元；中海油(00883)將派息比率提高至不低於45%，惟股價近日受制油價走弱，正好帶來低吸機會。

（資料圖片）

滙控正推進重組兼密密回購 美銀予目標價93.05元

滙控正推進早前公布的重組計劃，據《彭博》早前引述消息指，集團準備削減數十億美元成本，企業和機構銀行等部門的部分員工已被告知，今年的獎金將會下降。《彭博》日前又引述消息人士報道，滙控正對澳洲零售銀行業務作出評估，包括可能出售，以進一步精簡業務。滙控在澳洲的零售銀行業務，包括40多間分行和辦事處，以及其零售客戶及貸款組合，都可能吸引到當地主要銀行垂青。事實上，滙控新任行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)自9月上任以來，就啟動大刀闊斧的改革，不僅簡化組織架構為四大業務，合併了香港以外的商業銀行和投資銀行業務，並裁減高層管理人員。



此外，滙控在港英兩地頻頻回購股份，上周五(24日)再在香港聯交所回購210萬股，股價格介乎79.35元至79.95元，每股加權平均價約79.74元，涉資約1.68億元。自去年10月30日開始回購以來，滙控已回購合共約2.92億股普通股，總代價約27.56億美元。另值得留意，隨著疫情過去各國重開，滙控於2021年起陸續恢復派息，去年更宣布恢復季度分派，料一年派4次息，現價股息率仍達8厘。

美銀證券近日發表研報指，滙控估值被低估，集團過去數季財富管理業務表現突出，根據集團定位，相信未來可繼續受惠於內地經濟刺激政策。另管理層預告在港英啟動架構重組，估計至2027年可減省10億美元成本。此外，滙控2024財年一級資本比率達15.2%，高於管理層預期，有空間提升股東回報，預期每年回購金額達110億美元，股息率達7厘。滙控將於2025年2月19日公布2024年第四季及全年業績，並會提及中期發展策略，對其發展策略更新抱極大期望，相信會是股價催化劑，予「買入」評級，目標價93.05元。

中移動上月移動客戶總數10億 野村微降目標價至88元

中移動上周公布，去年12月移動業務客戶總數10.04億戶，按月減少78.6萬戶，去年累計淨增客戶1331.5萬戶；其中，5G套餐客戶數約5.52億戶。另有線寬帶業務於去年12月減少129.8萬戶，去年累計淨增客戶1632.4萬戶，客戶總數約3.15億戶。



野村近日發表研報指，由於中移動的核心業務面臨飽和及競爭加劇，而其政府及企業業務則受困於疲弱的IT開支，其基本面或會持續弱勢，而去年疲弱是預期之內。將集團2024至26財年的收入與盈利預測分別下調2.4至3.7%及1.1至2.5%，以反映消費者與企業市場需求疲弱。不過，預期中移動的收入與盈利能夠由今年開始走出谷底。中移動擁有穩健的資產負債表和現金流，而且資本開支下降帶動股息可持續增長，因此將繼續成為H股市場中最具防守性的股票之一，續予「買入」評級，目標價由89元微降至88元。

（Shutterstock）



中海油：未來3年派息率不低於45% 花旗予目標價24元



中海油上周公布，2025年公司的淨產量目標為7.6億至7.8億桶油當量，2026和2027年淨產量目標分別為7.8億至8億桶油當量和8.1億至8.3億桶油當量。2024年淨產量預計達約7.2億桶油當量。2025年資本支出預算總額則為1250億至1350億元人民幣，保持穩定；2024年公司資本支出預計達約1320億元人民幣，符合年初目標。而公司於2025年將有多個重要新項目投產，包括中國的渤中26-6油田開發項目(一期)和墾利10-2油田群開發項目(一期)以及海外的圭亞那Yellowtail項目和巴西Buzios7項目等。而為確保股東回報，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，2025至2027年，公司全年股息支付率不低於45%。



花旗發表研報指，中海油的戰略指引整體基調謹慎，由於出售墨西哥灣的的上游油氣資產，因此集團將2025和26年的產量指引分別下調3%和4%，分別至約7.7億和約7.9億桶油當量。集團又引入2027年的產量指引，目標約8.2億桶油當量。另集團今年資本開支按年比較保持穩定。花旗對中海油將2025至27年派息比率由40%提高至45%持正面看法。鑑於集團產量穩定增長，而且是人民幣貶值的主要受惠者，維持「買入」評級，目標價24元。高盛稱，中海油建議將2025至2027年度派息比率由40%提高至不低於45%，略高於該行預期的44%，意味今年股息率達7.7%；相信中海油項目組合具高度競爭力，可從油價上漲中獲益，重申「買入」評級，目標價23.5元。

值得一提，美國總統特朗普日前呼籲石油輸出國組織(OPEC)下調油價，幫助結束俄烏戰事，他早前又宣布提高美國原油產量。油價上周五觸及兩周低位後回穩，倫敦布蘭特期油升0.27%收報78.5美元，紐約期油升約0.1%收報74.66美元。

（截自中海油網頁圖片庫）



郭思治：今年穩陣收息可揀滙控中移動 中海油也可吼

（郭思治）

香港股票分析師協會副主席郭思治於今日《開市Good Morning》節目指，過去多年一直都推介中海油、滙控及中移動，因為它們都有很強現金流，以及不受經濟周期盛衰影響，記得早一兩年推介中海油時，其股價仍只有9至10元，市盈率僅兩倍，滙控及中移動當時也只有40幾元，揸到現在可說是財息兼收，今年若想穩穩陣陣仍可揀選這三隻股份，若想三揀二，就可揀滙控及中移動，儘管股價料會開始升得較慢。其中滙控每次公布季績都同時公布30億美元回購，但只要持續有回購，相信股價表現可一直優於大市。

滙控今日跌0.56%收報79.45元，成交10.53億元；中移動升0.8%報75.9元，成交15.48億元；中海油升1.19%報18.68元，成交11.26億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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