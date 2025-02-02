  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯

港股 | 蕭猷華：內地AI發展迅速，阿里巴巴股價看俏

02/02/2025

　　《套期保值》祝大家蛇年吉祥、財源滾滾、身體健康。回顧龍年，恒生指數上升4478點或28%，結束連續4年跌勢，全靠中央9月底公布救市組合拳，穩住股市，而且利好政策一路持續，加上內地宏觀調控有待發力，後市展望樂觀。

 

　　筆者上星期在本欄以「春節假後，恒指逐步上望21000點」為題，相信本月很大機會達標。與此同時，中國AI公司DeepSeek推出新模型R1，開發成本超低，但性能可媲美OpenAI的ChatGPT，震驚美國科技界。另一方面，阿里巴巴(09988)上周三（1月29日）公布新AI模型Owen2.5，指其性能超越OpenAI的ChatGPT-4o、Meta的Llama-3.1-405B和DeepSeek V-3，阿里巴巴在美國ADR的股價折合港元曾經突破100元，一度較香港假期前股價高逾13%。

 

港股 | 蕭猷華：內地AI發展迅速，阿里巴巴股價看俏

阿里巴巴公布新AI模型Owen2.5，帶挈ADR股價急升。(AP)

 

　　由於DeepSeek並未在任何證券交易所上市，因此投資者要買AI相關股份，首選便是阿里巴巴。此外，中國AI模型發展迅速，加上阿里巴巴股價低殘，而且公司有分拆憧憬，股值有望提升，短期目標看120元。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01821

ESR

11.980

異動股

06681

腦動極光－Ｂ

5.190

異動股

01919

中遠海控

11.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01821 ESR
  • 11.960
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 5.150
  • 01919 中遠海控
  • 11.300
  • 00981 中芯國際
  • 41.900
  • 00175 吉利汽車
  • 14.760
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.400
  • 目標︰$38.00
  • 00497 資本策略地產
  • 0.079
  • 目標︰--
  • 00874 白雲山
  • 17.780
  • 目標︰--
  • 02727 上海電氣
  • 2.670
  • 目標︰$4.30
  • 01057 浙江世寶
  • 2.950
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 94.000
  • 03896 金山雲
  • 7.800
  • 00700 騰訊控股
  • 404.200
  • 09880 優必選
  • 74.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.690
報章貼士
  • 00564 鄭煤機
  • 10.240
  • 目標︰--
  • 00999 小菜園
  • 9.270
  • 目標︰--
  • 00425 敏實集團
  • 15.420
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

03/02/2025 13:56  《異動股》關稅戰開打避險急升溫，以太幣曾暴瀉三成半ETF重挫

03/02/2025 12:17  【美國議息】滙豐維持最優惠利率5.25厘不變

03/02/2025 12:04  《本港樓市》新世界:今年推4盤涉2100伙，北角皇都周內開價

03/02/2025 12:06  恒指曾穿兩萬半日幸保不失，暫跌149點，中芯盤中拉抬

03/02/2025 11:01  隱瞞「賣殼」欺詐罪成，詹培忠判囚34個月，詹劍崙囚37個月

28/01/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９０﹒７６億元，買盈富基金沽中芯

03/02/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】大摩升小米目標近三成，滙證升萬科評級至「持有」

03/02/2025 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒７９４２，一周拆息較上日跌至３﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

啟德體育園明天足球賽測試，4.4萬公僕參與涉逾400萬車馬費新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

金管局：中小企百分百擔保特惠貸款壞帳率升至13.5%新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】關稅孤注一擲，Trumponomics欲留青史新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【etnet賞你】賞：新都會廣場x海洋公園獨家限定版熊貓毛毯
人氣文章

Member Zone

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器
人氣文章

玩樂 What’s On

農曆新年好去處2025｜銅鑼灣運動員玩走鬼檔，赤口百人打麻雀 市集特色美食、人寵共樂
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

萬年單身怕收利是，婚姻失敗怕派利是！「雙封利是」除寓意祝福，也象徵著愛情圓滿
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

抄襲與二次創作的區别？從葉永青一案，看當代藝術界的抄襲行為
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

新春就要以一杯好酒開始！以RÉMY MARTIN、Hennessy、The Glenlivet限定美酒，送龍迎蛇！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
凍齡秘訣 ︱ 51歲電音女星凍齡登台技驚四座，保養秘訣大公開
人氣文章
兩性相處｜7年之癢有根據：太熟悉易失熱情，心理專家教3招助感情升溫
人氣文章
肝臟問題 │ 48歲權相佑自爆肝臟血管瘤手術切除3成肝：術後感孤單
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2025 16:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2025 16:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/02/2025 15:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞03/02/2025
啟德體育園明天足球賽測試，4.4萬公僕參與涉逾400萬車馬費
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

軟實力造福天下，翼中美共賀新春

28/01/2025 14:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行高息搶存，富邦1個月4.88...

26/01/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處