港股 | 蕭猷華：內地AI發展迅速，阿里巴巴股價看俏

《套期保值》祝大家蛇年吉祥、財源滾滾、身體健康。回顧龍年，恒生指數上升4478點或28%，結束連續4年跌勢，全靠中央9月底公布救市組合拳，穩住股市，而且利好政策一路持續，加上內地宏觀調控有待發力，後市展望樂觀。

筆者上星期在本欄以「春節假後，恒指逐步上望21000點」為題，相信本月很大機會達標。與此同時，中國AI公司DeepSeek推出新模型R1，開發成本超低，但性能可媲美OpenAI的ChatGPT，震驚美國科技界。另一方面，阿里巴巴(09988)上周三（1月29日）公布新AI模型Owen2.5，指其性能超越OpenAI的ChatGPT-4o、Meta的Llama-3.1-405B和DeepSeek V-3，阿里巴巴在美國ADR的股價折合港元曾經突破100元，一度較香港假期前股價高逾13%。

阿里巴巴公布新AI模型Owen2.5，帶挈ADR股價急升。(AP)

由於DeepSeek並未在任何證券交易所上市，因此投資者要買AI相關股份，首選便是阿里巴巴。此外，中國AI模型發展迅速，加上阿里巴巴股價低殘，而且公司有分拆憧憬，股值有望提升，短期目標看120元。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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