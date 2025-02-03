澳門 | 1月賭收遜預期兼金沙季績倒退，濠賭股縱獲大行力撐仍未宜吸納？

澳門1月賭收按年跌5.6%至約183億澳門元，差過市場預期，並已連跌兩個月。另外，金沙中國(01928)公布業績，去年第四季收益按年跌5%至17.6億美元，經調整物業EBITDA跌12.7%至5.71億美元，績後反獲麥格理及美銀等大行上調目標價，但今日(3日)股價仍急插7%，其他濠賭股亦全數下挫，其中銀河娛樂(00027)跌逾半成，仍未到吸納時候？

（金沙中國網頁截圖）

澳門1月賭收跌5.6%至183億澳門元 僅恢復至疫情前73%

澳門博彩監察協調局公布，2025年1月博彩收入182.54億澳門元，按年下跌5.6%，為連續第2個月錄得按年下跌，表現亦遜市場預期的升0.9%。按月比較，博彩收入則升0.29%，金額上連跌兩個月後回升。與2019年1月博彩毛收入249.42億元比較，澳門2025年1月賭收相當於恢復至疫情前的73%。值得留意的是，今年1月下旬為農曆新年假期，而2019年的農曆新年假期則在2月，反映賭收情況未算理想，即使有新春假期也未見大幅提振。

而農曆新年期間大批旅客訪澳，根據澳門治安警資料，年廿九(1月28日)至年初三(1月31日)總出入境人數超過225萬人次，當中年初三入境旅客錄得21.9萬人次，創2019年後單日入境旅客最高紀錄。年初四(2月1日)入境旅客約21.8萬人次，位列單日最高入境旅客量第三位，當日經港珠澳大橋澳門口岸出入境合共錄得14.2萬人次，創下歷來新高。而年初五(2月2日)澳門各口岸近70萬人次出入境，旅客錄得38.9萬人次，其中入境旅客18.9萬人次。



摩通早前報告指，受農曆新年假期因素影響，預測澳門1月份賭收跌5%至7%，至180億至183億澳門元；2月則預期按年持平至增長5%，達185億至195億澳門元。報告又指，春節八天長假期間，澳門酒店幾乎被預訂一空，顯示出需求旺盛，遊客人數可能創紀錄，但去年同期也有類似強勁趨勢，假日季數據強勁並不罕見。

大摩：料澳門2月賭收達190億澳門元 中信里昂：首選金沙銀娛

大摩發表最新報告指，澳門1月賭收按年降6%至183億澳門元，意味每日賭收約為5.89億澳門元，低於市場預期，相信與今年農曆新年於1月28日至2月4日有關，預計博彩需求可能會在2月回升，賭收將按年增長3%至190億澳門元，相當於日均賭收約6.78億澳門元。而根據1月28至31日的農曆新年的中國內地遊客數據，訪客人數按年下降17%，僅為2019年同期的60%。不過，今年大除夕是在周二(28日)，而1月26日的周日則是調整工作日。到年初三(31日)，中國遊客的數量迅速改善至16.7萬，按年增長4%，較2019年增長55%。

中信里昂稱，澳門1月博彩總收入較市場預期低6%，維持2025年預測低於市場預估2%的觀點，行業增長需待2026年中國內地消費者信心實質性改善後方能加速，首選金沙中國及銀河娛樂。預測銀娛2024至26財年經調整EBITDA增長2%至15%，以反映澳門銀河第四期的估值及對利潤率更清晰，目標價由46.5元輕微下調至45.8元，維持「優於大市」評級。另預計銀娛、永利澳門(01128)、新濠博亞、美高梅(02282)及澳博(00880)上季EBITDA將按季增長3.1%至14億美元。

金沙上季收益按年跌5% 經調整物業EBITDA跌12.7%

另外，金沙中國公布2024年第四季及全年業績，當中第四季經調整物業EBITDA為5.71億美元，按年減少12.7%，主要受貴賓博彩低贏率影響；淨收益總額減少5%至17.6億美元，主要受到澳門倫敦人與澳門威尼斯人綜藝館持續升級工程的影響；淨收入則減少17.7%至2.37億美元。另2024年全年淨收益總額按年增加8.4%至70.8億美元，淨收入增加50.9%至10.5億美元，經調整物業EBITDA增加5%至23.3億美元。

集團控股股東Las Vegas Sands(LVS)主席兼行政總裁戈德斯坦表示，儘管澳門市場每名訪客的人均消費仍低於疫情前水平，但復甦情況於季內仍得以持續。集團的財政實力及領先同業的現金流量繼續支持在澳門及新加坡兩地的持續投資及資本開支項目。此外，LVS於2024年第四季及2025年1月購買了2.5億美元金沙中國普通股，使其所有權百分比增至72.3%。

另集團提到，於去年9月最後一周開放倫敦人名匯娛樂場及於季內經營315間倫敦人名匯套房，在未來兩季將推出更多倫敦人套房。而今年農曆新年已有約1000間倫敦人套房及客房投入服務，所有1500間套房及905間客房將於今年5月前悉數投入服務。

麥格理：倫敦人料於次季全面重開 升金沙目標價至25.8元

麥格理發表報告指，金沙上季博彩收入按年跌4%，按季亦跌3%，雖然優於該行預期，但較市場共識低5%。期內博彩收入佣金佔比按季下降0.7個百分點，並且是連續第二季下降，顯示澳門促銷環境已見穩定，公司管理層亦專注於EBITDA，在再投資方面亦保持紀律。公司上季購物中心收益按年下降13%，主要由於租金分成大幅下降55%，顯示澳門高端零售持續疲弱，惟管理層認為，今年租戶組合改善應能支持購物中心的表現。另澳門倫敦人預計會於第二季全面重開，預計到5月所有1500間套房及905間客房將投入使用，將目標價上調2%至25.8元，維持「跑贏大市」評級。



高盛表示，正如此前預期，金沙上季業績受到多個因素影響，包括更多酒店房間臨時關閉、與前一年相比營業租金分成下降、貴賓廳(VIP)贏率下降，以及去年12月中旬因中央官員到訪而令行業賭客數量有所減少。金沙期內物業EBITDA按季跌2%至5.71億美元，符合下調後的市場預期。經調整VIP贏率由去年第三季的3.23%降至第四季的2.44%，反映EBITDA將按季微增1%至5.93億美元，儘管仍按年跌15%，意味利潤率下降3個百分點至32.8%，收入則減少6%。金沙季績顯示中場賭收趨勢較預期更具韌性，另相信公司大部分臨時性干擾因素將由今年首季起逆轉，予「買入」評級，目標價24.2元。

美銀：上半年展望更好兼今年有望恢復派息 升目標價至24元

美銀證券稱，金沙上季博彩收入市場份額疲弱，部分由於贏率低於平均水平，且經贏率調整後的EBITDAR符合甚至略高於市場下調的預測。此外，倫敦人翻新工程所造成的影響應於今年上半年逐步改善。雖然倫敦人上季博彩收入按季有所改善，但其餘賭場即使經贏率調整後的市場份額仍出現下滑，相信金沙博彩收入市場份額在新一年仍將是投資者關注焦點。考慮到金沙今年有望恢復派息且估值合理，以及今年上半年更好展望，重申「買入」評級，目標價由23元升至24元。

瑞銀指，金沙上季業績勝預期，倫敦人二期翻新工程已顯現初步成效，隨著首批約300間倫敦人套房投入營運，相關產能效率得到提升，包括早前新增的套房等，其總可用套房達約1000間，剩餘約1400間套房將於2025年五一黃金周前全面開放，但具體情況將取決於相關審批程序，管理層對利潤率改善保持信心，相信該項目將助力金沙在2025年實現市場份額及EBITDA增長，以及恢復派息將成為股價重估的催化劑，予未來12個月目標價24.8元及「買入」評級。

大華繼顯表示，儘管受到倫敦人酒店裝修影響，金沙上季經調整EBITDA仍按季增1%，恢復至2019年同期的75%。博彩總收益按季減3%，市場份額按季降1.4個百分點至22.8%。展望未來，管理層預計倫敦人酒店將於2025年五一黃金周前全面恢復2405間客房供應。非博彩業務方面，儘管上季零售表現疲弱，管理層仍對零售板塊前景保持信心，予「買入」評級，目標價由28.6元下調3%至27.7元。

陳政深：澳門博彩業最壞情況未過 惟金沙長遠仍可吼

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深於今日《開市Good Morning》節目指，澳門博彩行業未脫離最壞時間，相信仍要維持多幾季，對其中長期看法也會較審慎。對澳門政府來說，博彩業不可太主導整體經濟，現時澳門近90%GDP來自博彩業，不是政府長遠所樂見，在政府換屆後其政策目標似乎是要減弱博彩業在經濟上的角色，在此情況下，博彩業增長空間會縮小，而在濠賭股公布的業績可見，房價及入住率其實不差，但一些博彩相關數字如娛樂場轉碼數等表現麻麻，似乎行業最壞情況未真正過去，濠賭股往後處境料仍相對嚴峻。

陳政深續指，從金沙業績可見，其博彩收益明顯與澳門整個趨勢相吻合，每間酒店旅客入住率都達95%以上，可見旅客不再像以前都會到賭場賭幾手，很多都是家庭客，之後就要看未來幾年能否轉型為娛樂綜合場所，多過如以往般單靠博彩業，相信金沙在這方面不會輸蝕，其在場地上的星級改造會持續，但短期受累整體數據差，或大家根深柢固仍當其為賭股，會對股價造成負面影響，惟長遠不會看得太差，而整份業績亦符合市場預期。

濠賭股今日全線下跌，金沙跌6.99%收報17.3元，銀娛跌5.87%報31.3元，美高梅跌2.74%報10.64元，永利澳門跌2.82%報5.52元，澳博跌2.46%報2.38元，新濠(00200)跌4.63%報4.12元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》陳政深分析，請按此







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