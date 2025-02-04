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美股 | 特朗普暫緩對加墨徵關稅，道指瀉600點後跌幅收窄

04/02/2025

美股 | 特朗普暫緩對加墨徵關稅，道指瀉600點後跌幅收窄

 

　　受特朗普關稅戰影響，美股周一（3日）連續第二個交易日走低，道指一度瀉逾600點。不過，白宮隨後決定暫緩對墨西哥、加拿大徵收關稅一個月，美股跌幅收窄。

 

　　道指收市跌122.75點，或0.28%，報44421.91點；標普500指數跌45.96點，或0.76%，報5994.57點；納指跌235.49點，或1.2%，報19391.96點。彭博「七巨企」指數下跌1.7%。反映市場波動率的VIX指數升破18。

 

　　特朗普的關稅政策令市場避險情緒大升，風險資產普遍下跌。高盛策略師表示，由於特朗普政府的新一輪關稅影響企業的盈利預測，未來數月美股有可能下跌5%。

 

　　美國汽車行業普遍下跌，通用汽車和福特汽車分別下跌3.15%及1.88%。鋼鐵板塊成為少數受特朗普關稅政策正面影響的板塊。


　　
　　另外，2年期美國國債孳息率上升8個點子，至4.28%，較長期國債孳息率持穩，孳息率曲線趨平程度創去年11月以來最大。市場預期聯儲局今年減息兩次0.25厘的機會率為50%，低於上周的90%。

 

美匯指數高見109.4

 

　　美匯指數升0.56%，報108.98，日內一度高見109.4水平，觸及3周高位。美元兌日圓近日於154.4附近徘徊，日本央行的鷹派立場一定程度上支持日圓升值。而根據日本央行最新的會議記錄，央行有可能在未來繼續加息。

 

　　歐元兌美元日內跌幅超過1%，報1.03附近。下跌主要受特朗普關稅言論影響，市場避險情緒升溫。

 

　　紐約期金升0.83，報每盎司2858.68美元，特朗普的關稅政策引發避險情緒，為黃金提供支持。紐約期油升0.33%，報每桶72.77美元；布蘭特期油升0.06%，報每桶75.72美元。

 

撰文：經濟通國金組

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