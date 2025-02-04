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恒指 | 憧憬中美就關稅展開對話，恒指急升500點，中芯創新高

04/02/2025

恒指 | 憧憬中美就關稅展開對話，恒指急升500點，中芯創新高

 

　　美國先後押後對墨西哥及加拿大加徵關稅，美國總統特朗普稱，將與中國可能於未來24小時展開對話，但稱若未能達成協議，關稅將會顯著提高。而《路透》引述白宮發言人稱，特朗普和國家主席習近平將在未來數天內通話。恒指高開271點，現時升幅擴至逾五百點，最多升過501點，報20718。

 

　　 美團(03690)報150.5元，升8.2元或5.8%，成交19.91億元；阿里(09988)報97.15元，升3.15元或3.4%，成交31.74億元；騰訊(00700)報416.4元，升12.2元或3%，成交24.72億元。京東集團(09618)升4.5%，報158.7元；小米(01810)升4.5%，報39.65元；百度(09888)升2.2%，報86.35元。

 

　　上日有本地報道稱引述外電指中芯成功克服5納米製程核心技術，消息來源成疑，但無礙市場繼續炒作中美談判利好消息，全線晶片及AI設備股繼續炒上；中芯(00981)現價升6.6%，報44.65元最高見44.9元，創上市以來新高。華虹(01347)升7.4%，報24.6元；晶門(02878)升16.7%，報0.56元；長飛光纖光纜(06869)升2%，報17.38元；聯想集團(00992)升6.9%，報10.52元。

 

　　汽車股今日升幅顯著，理想汽車(02015)現價升8%，報93.55元；小鵬汽車(09868)升9.3%，報63.9元；吉利汽車(00175)升5.4%，報15.58元；蔚來(09866)升3.9%，報34.55元；零跑汽車(09863)升2.9%，報33.4元；長汽(02333)升2.9%，報12.66元。

 

　　現時，恒生指數報20718，升501點或2.5%，主板成交超過406億元。國企指數報7605，升221點或3%。恒生科技指數報4930，升193點或4.1%。

 

撰文：經濟通市場組

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