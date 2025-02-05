港股 | 午市前瞻 | 中芯破頂遇上北水回歸 專家稱股價仍處上升通道

中方昨日對美方提出的多項貿易反制措施，市場評價屬克制，美國總統特朗普對中國的報復行動不以為然，並改口稱不著急和習近平通話。A股市場經歷8天休市後，今日復市保持窄幅上落。港股通恢復交易，恒生指數窄幅高開，開盤後隨即倒跌，早段一度跌372點至20417點，但之後穩步回升，半日收市跌142點或0.7%，報20647，主板成交超過1142億元。恒生中國企業指數報7576，跌67點或0.9%。恒生科技指數報4946，跌30點或0.6%。

（Shutterstock圖片）

聶振邦：關稅談判仍將左右大市

市場憧憬中美兩國就關稅問題談判，恒指昨日（4日）高收572點。但最新報道指特朗普稱不急於與習近平通話，對中國商品加徵報復性關稅的行動表示「沒有問題」。A股復市表現平平，港股則逆轉下跌，今早最多跌逾300點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，由於對外貿易對中國經濟影響大，特朗普稱不急於談判，以及人民幣下跌都影響港股今日走勢。另外，A股復市低走，加上港股昨日升幅較大，今日回調亦算合理。

聶振邦表示，由於中美關稅談判需時，港股短期走勢或持續受到談判的進展影響。如果恒指今日能收高於20500水平，後市仍可樂觀，明日或有機會回升。若今日收低於20300收，則後市可能呈上落格局，在20300至20700區間上落。不過，中美關稅談判畢竟關係重大，一旦情況惡化例如增加關稅，則不排除恒指繼續向下。

特朗普改口稱不急於與習近平通話，中美關稅或未能如早前市場預期那麼順利，關稅敏感股今早有回吐，申洲國際(02313)一度急跌近7%。聶振邦認為，關稅談判對出口股比較敏感，一旦中美談判遇到阻滯，該等股份亦會受壓。由於關稅談判存在變數，預料該等股份會短期內在低水平徘徊。在關稅談判未明朗之前，該等股份存在風險，投資者需謹慎。

申洲國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

內地晶片需求料加大，回吐可吸納*

除了出口相關股受壓，晶片股以及AI相關今早亦見回吐，港股通恢復交易，北水熱炒的中芯國際(00981)今早最多跌近半成，金山雲(03896)最多曾插一成二。聶振邦指，晶片及AI相關股近期持續炒作，累積升幅大，有獲利回吐亦正常。近期DeepSeek崛起，進一步推動資金流入晶片及AI相關板塊。儘管DeepSeek技術並非獨有，阿里巴巴(09988)或Meta的Llama同樣屬於開源型。即使DeepSeek有低成本優勢，但該優勢預料短暫，市場將會出現其他競爭者。市場對晶片和AI相關需求亦會加大，預料中芯2025年營收仍將持續上升。因此，即使股價今早出現回吐，但無需擔心。

聶振邦續指，中芯昨日股價創新高，打破此前（2020年）頂位44.8元。從技術層面看，中芯股價今早雖然回吐，但近日暫時走勢仍然呈小陽燭形態，而且沒有走出昨日大陽燭的下方，意味著該股仍然處於上升通道。他預料中芯後市有望高見49至50元。除了中芯外，同業華虹半導體(01347)及上海復旦(01385)同樣可以趁回吐吸納。

中芯國際近期股價破頂。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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