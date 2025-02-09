港股 | 蕭猷華：恒指短線回調，中線繼續看好

《套期保值》踏入蛇年，恒生指數保持漲勢，全周升908點。內地科技板塊不斷迎來利好催化劑，DeepSeek新版R1人工智能模型推出，資金追捧人工智能、機械人、芯片半導體、電動車等熱門板塊。另一方面，特朗普對中國開打關稅戰，料對內地實質經濟影響有限，市場預期國家主席習近平與特朗普在短期內通話，就化解貿易關稅進行協商。

再說特朗普的關稅政策，筆者前兩周在本欄提過，「特朗普的關稅政策能否如願推行，筆者存在問號，因關稅是兩面刃，假如其他國家都向美國報復，反徵關稅，美國自己都承受不了吧」，果然，墨西哥和加拿大的25%關稅暫緩一個月。另一方面，美國白宮將會在本周公布，對多個國家實行「對等關稅」，料對股市短暫有壓力。

恒指回落至20500點應有支持，中線料持續向好。(Shutterstock)

筆者在春節前給恒指的目標21000點已到達，預期恒指在21200點有阻力，短線料有回調，而20500點支持力強，中線繼續看好。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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