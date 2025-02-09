  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

港股 | 蕭猷華：恒指短線回調，中線繼續看好

09/02/2025

　　《套期保值》踏入蛇年，恒生指數保持漲勢，全周升908點。內地科技板塊不斷迎來利好催化劑，DeepSeek新版R1人工智能模型推出，資金追捧人工智能、機械人、芯片半導體、電動車等熱門板塊。另一方面，特朗普對中國開打關稅戰，料對內地實質經濟影響有限，市場預期國家主席習近平與特朗普在短期內通話，就化解貿易關稅進行協商。

 

　　再說特朗普的關稅政策，筆者前兩周在本欄提過，「特朗普的關稅政策能否如願推行，筆者存在問號，因關稅是兩面刃，假如其他國家都向美國報復，反徵關稅，美國自己都承受不了吧」，果然，墨西哥和加拿大的25%關稅暫緩一個月。另一方面，美國白宮將會在本周公布，對多個國家實行「對等關稅」，料對股市短暫有壓力。

 

港股 | 蕭猷華：恒指短線回調，中線繼續看好

恒指回落至20500點應有支持，中線料持續向好。(Shutterstock)

 

　　筆者在春節前給恒指的目標21000點已到達，預期恒指在21200點有阻力，短線料有回調，而20500點支持力強，中線繼續看好。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

【你點睇？】渣馬4名內地跑手被取消資格，4人同屬一個經理人，號碼布疑被調換，你認為主辦方應否酌情處理？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02828

恒生中國企業

80.640

異動股

00700

騰訊控股

434.200

異動股

03963

融眾金融

0.860

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02828 恒生中國企業
  • 80.640
  • 00700 騰訊控股
  • 434.400
  • 03963 融眾金融
  • 0.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 158.700
  • 01918 融創中國
  • 1.690
股份推介
  • 00325 布魯可
  • 93.250
  • 目標︰$120.00
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 5.750
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 106.600
  • 目標︰$112.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 158.700
  • 目標︰$163.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.120
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 103.600
  • 00001 長和
  • 38.900
  • 00700 騰訊控股
  • 434.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.780
  • 00388 香港交易所
  • 319.400
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.540
  • 目標︰--
  • 00189 東岳集團
  • 7.850
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 158.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/02/2025 09:58  《異動股》三大電訊商揩AI，接入DeepSeek中電信飆6%

10/02/2025 09:37  《異動股》特步重挫一成，折讓9%配股兼發換股債淨籌近10億元

10/02/2025 09:30  《中資異動》東風集團高開近15%，母企與長安汽車或聯合重組

10/02/2025 09:23  恒指高開90點報21223，美暫緩對華小額包裹徵稅阿里升3%

10/02/2025 09:05  《盤前攻略》掀貿易戰美股三指周五齊跌，恒指三個月高小心回調

10/02/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒６７億元，買阿里沽騰訊

10/02/2025 08:58  【大行炒Ｄ乜】中信里昂看好蘋概及晶片股，國泰君安大升小米目標

10/02/2025 09:38  《財資快訊》美電升報７﹒７９０３，一周拆息較上日軟至３﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

貿易戰 | 特朗普計劃周一宣布，對鋼、鋁進口加徵25%關稅新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 特朗普將對所有鋼鋁進口徵收25%關稅，留意鋼材、鋁材相關股走勢新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | DeepSeek挫華爾街信心，標普連續第二周下跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

大S客死異鄉：玄學家區仲德建議為亡者點燈引路，骨灰安放家中須知處理方式
人氣文章

玩樂 What’s On

香港藝術三月預告：西九M+畢加索作品展免費入場，香港故宮文化博物館新展及藝術公園好玩裝置及透明泡泡
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

香港龍華酒店：碩果僅存的園林餐廳，歷史價值珍貴，第三代接棒延續傳承回憶
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新年高澱粉高糖對策！早上vs晚上食較健康？配搭哪些食物幫助降低升糖指數？
人氣文章

Fashion

2025情人節｜Sexy Valentine：由內而外的性感！5個性感內衣品牌，若隱若現到可愛風格，給男友的情人節驚喜！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮星廚主理高級葡萄牙菜！紅魔蝦雲吞、炭烤大西洋多寶魚、冠軍調酒師創作精緻雞尾酒，捧著肚皮的精彩一夜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疑似中風 │ 驚傳75歲劉松仁中風，靠拐杖行路，網上分享近照報平安並宣布新動向
人氣文章
護肝 | 4個傷肝警號！你是否高危一族？ | 逆轉肝齡5大護肝營養素
人氣文章
立春養生 │天氣變化受風邪易病，中醫推介6大養生法、4種食材與1款時令湯水助你強身！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2025 10:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2025 10:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2025 10:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/02/2025 10:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態10/02/2025
貿易戰 | 特朗普計劃周一宣布，對鋼、鋁進口加徵25%關稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

DeepSeek降AI門檻，打破巨企壟斷利普及

07/02/2025 08:11

大國博弈

全球央行狂囤黃金

07/02/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處