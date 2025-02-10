開市Go | 美暫停小額包裹徵稅留意電商股，中國1月CPI回升
10/02/2025
要聞盤點
1、亞馬遜第一季營收及營運利潤指引不及預期，收市報跌4%。Pinterest股價大升19%，因公司第四季營收首次突破10億美元，且2025年第一季業績指引超預期。道指跌444點；標普跌57點；納指跌268點。金龍中國指數上漲97點，阿里巴巴和騰訊音樂娛樂對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時08分上漲200點。
2、中國1月CPI同比升0.5%，春節假期推高食品服務價格，彭博稱通縮風險仍未解除。
3、因美國海關遇到技術問題，特朗普宣布暫緩對中國小額包裹徵收關稅。
4、特朗普稱周一將宣布對所有鋼、鋁進口徵收25%關稅，本周或公布向貿易夥伴徵收對等關稅措施。
5、美國1月非農新增就業14.3萬人，低於預期，失業率回落至4%，勞動力市場增速放緩但仍健康。
6、密西根大學2月消費者信心降至七個月低點，關稅憂慮推高一年通脹預期至4.3%。
7、人民銀行連續三月增持黃金，允許10家險企以中長期資產配置為目的試點開展中長期黃金投資業務。
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