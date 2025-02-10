  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

盈喜股｜受惠DeepSeek主題＋盈喜，股價繼續有炒作？

10/02/2025

嘉賓：艾德金融執行董事 陳政深

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=6iXOuWKE0Sk

 

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00314

思派健康

5.130

異動股

02800

盈富基金

21.720

異動股

02576

太美醫療科技

5.320

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,459.74
    +156.34 (+0.353%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,066.31
    +40.32 (+0.669%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,718.98
    +195.57 (+1.002%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.686
變動率︰+2.817%
較港股︰-4.44%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升439.494
變動率︰+2.666%
較港股︰+0.57%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升45.059
變動率︰+1.759%
較港股︰+0.13%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升320.206
變動率︰+1.757%
較港股︰-0.06%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升111.400
變動率︰+7.622%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升29.285
變動率︰+7.330%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升93.810
變動率︰+5.027%
JD 京東
按盤價(USD)︰升42.132
變動率︰+4.885%
精選美股 More
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升27.150
變動率︰+9.786%
BP
英國石油
按盤價(USD)︰升34.450
變動率︰+6.756%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升78.650
變動率︰+5.429%
MCD
麥當勞
按盤價(USD)︰升308.260
變動率︰+4.743%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/02/2025 16:12 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/02/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/02/2025 16:12 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 55.480
  • 03896 金山雲
  • 9.330
  • 03690 美團－Ｗ
  • 162.700
  • 03088 華夏恒生科技
  • 6.700
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 18.580
股份推介
  • 00325 布魯可
  • 92.400
  • 目標︰$120.00
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 6.010
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 106.500
  • 目標︰$112.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 162.700
  • 目標︰$163.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.180
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 105.500
  • 00700 騰訊控股
  • 437.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.770
  • 00388 香港交易所
  • 320.400
  • 00001 長和
  • 39.050
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.560
  • 目標︰--
  • 00189 東岳集團
  • 8.300
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 162.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/02/2025 16:46  《盤後部署》資金主導恒指創四個月高，同行炒高平安好醫生追落後

10/02/2025 16:17  【大國博弈】中方據報制定美科企反壟斷調查名單，外交部：不了解

10/02/2025 19:07  【大國博弈】香港郵政：明日起恢復接收寄往美國內載貨品郵件

10/02/2025 19:30  黃志達旗下家辦再增持維他奶約87萬股，持股升逾8%

10/02/2025 18:32  【ＡＩ】據報京東雲智算服務GCS接入DeepSeek

10/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６５億元，買盈富基金

10/02/2025 08:58  【大行炒Ｄ乜】中信里昂看好蘋概及晶片股，國泰君安大升小米目標

10/02/2025 16:45  《財資快訊》美電軟報７﹒７８８７，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

香港郵政明起恢復接收寄往美國內載貨品郵件，引述美方確定不加徵關稅新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生調查：香港年輕富裕家庭望儲1800萬元，惟大多欠理財計劃新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 對美加徵關稅生效，王毅訪英重啟戰略對話，滬指連升新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

特朗普的第二面照妖鏡會在何處？
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜警方兩星期共接獲42宗！港男Facebook被「美軍獸醫」女友騙走460萬港元！ 1
人氣文章

玩樂 What’s On

Labubu主題樂園｜可以跟會行會走的Labubu、Mokoko互動合照！超多打卡位+限定商品+主題餐廳
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

抄襲與二次創作的區别？從葉永青一案，看當代藝術界的抄襲行為
人氣文章

Fashion

情人節2025｜來自Hermès的情人節禮物提案！$5,000元以下入手愛馬仕人氣絲巾、百搭好看編織手環
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

新春情趣：性愛禁忌要小心？性算在握，才是新年好開始！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
立春素湯 │一年之計在於春！中醫教你3招養肝＋推介核桃茯苓蓮子腰果湯，助你春季養生
人氣文章
大S病逝 │ 傳徐熙媛死於肺炎重症大白肺！醫生解析：患者呼吸困難如被痰液水腫淹死
人氣文章
樂齡自主新一面！創新安老院主題電視劇《老是常出現》，輕鬆搞笑探討安老議題
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/02/2025
香港郵政明起恢復接收寄往美國內載貨品郵件，引述美方確定不加徵關稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

DeepSeek打開了應用端的大門

10/02/2025 12:28

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達...

09/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處