恒生調查：香港年輕富裕家庭望儲1800萬元，惟大多欠理財計劃

恒生銀行(00011)在一項有關家庭財富管理的最新調查，調查顯示，年輕富裕家庭普遍認為需要1800萬元才可實現家庭各種人生目標。然而，大部分受訪者沒有周全的理財計劃；雖然有三分之一受訪者有就不同的家庭需要訂立理財策略，但當中逾50%表示沒有信心能按計劃執行。在沒有理財計劃的受訪者當中，71%為育有12歲以下子女的年輕富裕家庭。

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該行是次調查訪問了超過500名年齡介乎30至55歲，持有100萬元或以上流動資產的香港居民。調查發現，受訪者的財富管理目標涵蓋多個範疇，包括為退休生活作準備、保障子女未來、支付父母日常開支、醫療保障，以及家庭財富傳承規劃等。另外，92%的受訪者認同專屬和個人化的財富管理服務有助實現理財目標。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，年輕富裕家庭現今面對著日趨複雜的財務需要，已遠超出簡單的儲蓄層面，而該行新推出的升級版「Wealth Master for Family」可為客戶作全方位的家庭財富目標分析及資產配置規劃。

撰文：經濟通採訪組

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