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港股強勢成交急增，IPO市場有望復甦，港交所獲券商唱好可追落後？

11/02/2025

　　港股連升3日，昨日(10日)升穿21500點水平收市，創逾4個月新高，成交額連續兩日逾2400億元。市場近期熱炒DeepSeek概念，很多股份都創新高，港交所(00388)理論上最受惠升市及成交額增加，股價卻大落後，儘管已連升4日，累積升幅卻不足半成。港交所管理層早前表示，目前正處理逾百宗IPO申請，獲券商唱好，又有報道指，北水今年以來流入港股近1500億元，為去年同期逾7倍，港交所或可追落後？

 

港股強勢成交急增，IPO市場有望復甦，港交所獲券商唱好可追落後？

（資料圖片）

 

唐家成：正處理逾百宗IPO申請　不少A股公司有意來港第二上市

 

　　港交所主席唐家成早前在新春開市儀式後表示，目前交易所正處理超過100宗IPO申請，單計1月就有30宗新申請，當中有10宗為「A+H股」申請。不少A股公司上市後，股價表現不俗，因此許多A股公司有興趣來港作第二上市，對本港今年新股集資審慎樂觀。他又形容去年為豐收的一年，日均成交量1320億元，按年升16%，10月更創下新高日成交紀錄6200億元，而去年有71隻新股上市，集資額達875億元，排名全球第四位。而上個月有8隻新股上市，日均成交1500億元，亦留意到西方投資者正重投香港市場，形容情況令人鼓舞。他又指，早前到瑞士出席世界經濟論壇，與很多國際投資者和企業交流，他們普遍對中美關係持審慎樂觀態度。

 

　　港交所行政總裁陳翊庭則指，今年港交所不斷檢視所有互聯互通規則和機制，務求可以有更好的表現，在互聯互通方面主要有三方面工作，首先是豐富產品，另會研究如何讓投資者更方便利用好互聯互通機制，及擴大合資格參與者範圍。對於國債期貨以及南向通引入人民幣櫃台，她表示，港交所正積極開展準備工夫，冀年內有好消息。

 

傳寧德時代擬本周提交香港上市申請　集資至少390億元

 

　　值得一提，路透社最新引述消息人士報道，電動車電池龍頭大廠寧德時代(深:300750)計劃於本周提交在香港上市申請，目標集資至少50億美元(約390億港元)。報道稱，寧德時代可能會在周二(11日)或周三(12日)提交申請。

 

　　此前有傳寧德時代準備加入高盛、大摩及瑞銀參與其港股IPO工作，而美銀、中金、中信建投及摩通等亦有望參與H股上市安排。

 

彭博：北水今年以來流入港股近1500億元　為去年同期逾7倍

 

　　另外，《彭博》報道，內地熱錢正推升港股，今年以來近1500億元的資金通過港股通淨投入港股，這是2024年同期的逾7倍，未有受農曆新年導致交易日減少所影響。本周一(10日)港股通買入淨額達到165億元，為去年12月初以來新高，當日港股通成交額佔港股總成交額近一半。內地投資者持續買入騰訊(00700)，持股比例已達到約11.4%，對小米(01810)的持股比例達到16.2%。

 

　　法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏指，恒指今年有機會上試較早前高位23000點，由於人民幣潛在貶值及減息，料北水表現不差，繼而利好港股。她亦看好科技股，由於DeepSeek出現反映內地創新能力，而且內地科技股估值處於低位亦屬吸引。她亦稱，受關稅影響及市況波動，看好高息股，如銀行及電訊股造好。她又預期，內地給予今年GDP增長目標約5%，加上關稅及內地經濟放緩，料中央政府會加大刺激措施力度，並需要更多寬鬆政策，例如赤字率容許上調至4%；貨幣政策已轉為適度寬鬆，減息動作或增加。

 

滙豐研究：受惠IPO申請增加　升目標價至375元

 

　　滙豐研究近日發表研報，維持港交所「買入」評級，2024、2025及2026年的盈利預測分別下調0.6%、上調1.1%及上調0.6%，目標價由373元微升至375元，以反映市場活動保持高位，IPO申請數量增加，而A股的二次上市申請亦有所上升。同時，港交所亦繼續透過新產品及政策支持擴大與內地及中東的聯繫。

 

　　滙豐研究提到，港交所將於月底公布業績，受惠於股票市場以及衍生品成交量均有所改善，預計去年每股盈利將達到10.31元，按年增長10%，略高於市場共識。今年初至今，業務動力亦較為穩健，日均成交額達到1500億元，股份轉手比率保持在93%，顯著高於長期平均的80%水平。另外，港交所管理層亦對新股市場表現出信心，若包括寧德時代等10間A股公司有意在本港進行第二次上市，籌集約3至8%的新資金，意味港交所新股集資額可達約80至220億美元，或能高於去年的113億美元。

 

美銀：料上季純利按年升41%　予目標價349元


　　另美銀證券預期港交所去年純利按年增9%至130億元，單計去年第四季純利料按年升41%，主要受到期內的交投量激增，日均成交額(ADT)由第三季的910億元升至1870億元。另外，隨香港整體利率靠穩，料利息收入及投資收入有助第四季及全年的增長。去年全年的ADT達1320億元，按年升26%；本年至今ADT走勢及新股展望維持強勁。


　　美銀上調港交所2024至2026年盈利預測0%至2%，主要因較低的成本收入比率，維持「買入」評級及目標價349元，並指港交所是市場復甦的主要受惠者，近期上行風險大過下行風險。

 

黃瑋傑：對今次升市有保留　港交所若未能突破330元宜先沽出


　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，可留意港交所去年12月10日高位331元，即大約330元，若未能突破，有貨不妨考慮先行沽出，因對今次升市開始有保留。今次大市上升不是因基本面轉強，之不過是炒作AI及DeepSeek概念，究竟可以炒多久及行多遠都存在未知數，可能炒完資金就散水，就係去年9月尾炒作內地救市「組合拳」升得快也回得急。如果投資者認定港股面臨基本面很好的大牛市，當然可以繼續持有港交所。

 

　　黃瑋傑續指，港交所在技術上仍然落後，很多股份已升破去年10月高位創新高，港交所連去年12月10日高位都未能突破，更不要說上試11月高位348.4元，當然市場可以解讀它仍有上升空間，但也可認為它之所以升得慢，因大家對今次升市有些半信半疑，覺得DeepSeek熱潮可能也只炒一段時間，難保市場冷靜下來後，成交又再下降，以現時經濟環境而言，相信沒人可擔保港股日日都有2000幾億成交。

 

　　港交所半日升0.19%收報321元，最多升2.31%至327.8元，連升4日，累升4.97%，成交16.39億元。恒指則跌126點或0.59%，收報21395點，成交1227.42億元。

 

港股強勢成交急增，IPO市場有望復甦，港交所獲券商唱好可追落後？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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