PapaHome淘寶家具實體店22日開幕，選址尖沙咀中港城，料創100個就業機會

一站式家居維修平台Papabo宣布與淘寶香港站合作推出，淘寶在香港首間傢俬及生活家品實體店命名為「PapaHome 淘寶家具實體店」將於本月22日正式開幕，選址信和集團旗下尖沙咀中港城2樓。

（許英略攝）

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅指出，淘寶香港較早前推限時「滿99元人民幣包郵」成功吸納新用戶成交量按年增長6倍；舊用戶購買頻次亦有所提升。因此他冀由輕小件以外，提供大件商品解決方案，而實體店則可以予網購用戶在購買複雜商品，享一站式服務，且可展示淘寶優質商品。

昐展示淘寶優質商品，店舖涉數百個SKU

據了解，一站式服務包括家居空間設計；上門度尺；店舖設智能化AI／AR購物設備；採用線上線下融合（OMO）營運模式；提供導購服務中，消費者能先在實體店內親身接觸及了解產品，並掃描商品上的二維碼以獲取詳細的產品資訊及獨家折扣資訊。陳子堅續指出，店舖涉及數百個存貨單位（SKU）；Papabo會提供部分服務，亦不排除其他合作模式。

滿99元包郵香港會以不同形成延續

至於限時香港包郵活動，他則稱「唔會完晒」，由於可見許多商家生意錄得增長，預告將以不同形成繼續包郵活動，但暫料金額不變。

PapaHome共同創辦人兼行政總裁黃達豪指出，營運初期料在港創造100個就業機會，包括技術人員、設計師、市場營銷。

實體店首階段營運佔地逾2.5萬平方呎，搜羅逾100淘寶商家及逾1萬件產品，包括客廳、飯廳、臥室家具、全屋訂製及各類裝修材料。店舖合作商家包括金牌家居(滬:603180)；好萊客(滬:603898)；東鵬控股(深:003012)；蒙娜麗莎(深:002918)；四季沐歌(滬:603366)；吱音。合作夥伴亦包括煤氣(00003)及中銀香港(02388)等。

撰文：經濟通採訪組

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