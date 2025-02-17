新股 | 「杭州六小龍」群核科技申請在港上市

近日隨著遊戲科學、DeepSeek和宇樹科技等推出產品引爆市場，杭州六間新崛起的科技公司--「杭州六小龍」亦走入資本市場。最新消息，2月14日晚間，「杭州六小龍」之一的杭州群核信息技術有限公司的控股公司Manycore Tech Inc（簡稱群核科技）正式向港交所遞交上市申請，衝刺「全球空間智能第一股」，摩根大通、建銀國際為聯席保薦人。在去年7月，已有報道指群核科技將在香港IPO，擬集資最多2億美元(約15.6億港元)。

衝刺「全球空間智能第一股」

群核科技2011年創立，不同於遊戲、大模型和機器人，群核科技的產品聚焦於較為陌生的空間智能領域。空間智能是指機器在三維空間中的感知、理解和交互能力。有業內人士指出，空間智能最近正在引領AI發展，如果說通用人工智能是讓機器理解人類的語言和情感的話，空間智能則是讓機器可以在物理空間與人類進行深度互動。

SpatialVerse正是群核科技打造出的面向室內環境AI開發的下一代空間智能解決方案。招股書介紹，SpatialVerse能夠使開發者在虛擬環境中訓練AI生成內容(AIGC)模型，並增強智能機器人、AR/VR系統及具身人工智能的認知能力。依托強大的3D設計數據集、渲染引擎和空間編輯工具，群核科技構建出高度逼真且物理正確的合成虛擬數據集，模仿真實世界物理特性和空間關係，使智能機器人等在虛擬空間就能實現在各種現實空間中的訓練效果。

群核科技表示，該技術架起數字仿真與物理現實之間的橋梁，加速了人工智能開發，同時也為用戶降低現實世界的測試成本。多年來，群核科技不斷拓寬產品種類，涵蓋廣泛的設計及可視化解決方案，既適用於住宅、辦公樓、零售店和商業項目等現實空間，也適用於具身人工智能訓練和電子商務產品展示等虛擬環境。

目前，該公司旗下產品包含空間設計軟件酷家樂、海外版產品Coohom，以及面向室內環境AI開發的下一代空間智能解決方案－－群核空間智能平台SpatialVerse。

近年營收持續穩健增長，虧損逐步收窄

在整體業績表現上，群核科技的營收連年穩步增長。2022年和2023年，群核科技分別實現營業收入6.01億元(人民幣．下同)、6.64億元；2024年前9個月，群核科技實現營收5.53億元，同比增長13.8%。2022年、2023年以及2024年前9個月，群核科技的毛利率分別為72.7%、76.8%以及80.4%。

同時，公司虧損也在逐步收窄。2022年和2023年，群核科技經調整淨虧損分別為3.38億元、2.42億元；2024年前9個月，群核科技淨虧損為9361萬元，同比收窄52.8%。

將成為「杭州六小龍」首股

群核科技若其成功在香港上市，將成為「六小龍」中，首個首次公開招股的公司。

據招股書，群核科技從成立以來已進行11輪融資，投資機構包括：IDG資本、紀源資本、順為資本、雲啟資本、經緯創投、線性資本、Hearst、Pavillion、高瓴創投、Coatue等。

群核科技的三位創始人黃曉煌、陳航、朱皓，畢業於浙大、清華、美國UIUC等高校，在計算機科學領域深耕多年，之後又在英偉達、微軟、亞馬遜等全球知名公司就職。

IPO前，黃曉煌通過Wintermatch International Limited持股為15.46%，陳航通過Ineffable International Limited持股為11.04%，朱皓通過Peekaboo International Limited持股為4.22%。

近期，初創公司深度求索發布低成本大模型DeepSeek，獲全球用戶熱捧；宇樹科技出產的人形機器人現身央視春晚「扭秧歌」。這兩間公司與推出《黑神話：悟空》的「遊戲科學」、四足機器人領域繞不開的「雲深處科技」、國內腦機介面頭部企業「強腦科技」、以及具備全球最大的可交互三維資料能力的「群核科技」，並稱「杭州六小龍」。

撰文：經濟通中國組

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