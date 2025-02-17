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百度 | 全面接入DeepSeek股價不升反跌，業績難有驚喜博唔過？

17/02/2025

　　百度(09888)宣布百度搜索和文心智能體平台將全面接入DeepSeek，股價今日(17日)反急跌近7%，為表現最差藍籌，可能因市場認為百度於內地率先公布人工智能(AI)生成大模型，但其王牌產品搜索引擎卻要接入競爭對手DeepSeek的大模型。另外，中央今日舉行民企座談會，多間科企高層獲邀參加，惟相關視頻卻未見百度創辦人李彥宏身影。此外，百度將於明日(18日)收市後公布去年第四季業績，料經調整純利按年跌41%，市場關注其AI搜尋轉型及核心廣告收入變現能力，可否博其業績未致如預期那麼差甚至可帶來驚喜，趁低吸納呢？

 

百度全面接入DeepSeek股價不升反跌，業績難有驚喜博唔過？

（資料圖片）


百度搜索接入DeepSeek　中央舉行民企座談會惟視頻未見李彥宏身影

 

　　百度宣布百度搜索和文心智能體平台將全面接入DeepSeek，以及文心大模型最新的深度搜索功能。搜索用戶可免費使用DeepSeek和文心大模型深度搜索功能，而文心智能體平台的開發者將能隨時調用DeepSeek模型創建，並調優智能體。不過，百度於內地率先公布AI生成大模型，其王牌產品搜索引擎卻接入競爭對手的大模型，被市場認為是其技術被對手超越的象徵。另外，近日有騰訊(00700)微信用戶發現微信對話框頂部搜索入口支援AI搜索，其中「深度思考」選項由DeepSeek R1提供回答，內媒引述騰訊回應指，有關功能正在進行「灰度測試」。

 

　　另外，中央今日舉行民營企業座談會，國家主席習近平於會上發表了重要講話。座談會上坐在第一排的企業負責人包括阿里巴巴(09988)創辦人馬雲、華為創辦人任正非、比亞迪(01211)創辦人兼董事長王傳福、小米(01810)創辦人兼董事長雷軍、宇樹科技創辦人王興興，但視頻中未見騰訊創辦人馬化騰以及百度創辦人李彥宏。

 

大摩：低成本AI利好BAT首選騰訊　惟百度搜尋業務及變現能力存風險

 

　　摩根士丹利發表最新研報指，因應AI較低的訓練或推理成本可加快相關應用，使BAT(百度、阿里及騰訊)股受惠，該行依次偏好騰訊、阿里巴巴及百度，前者予「增持」評級，後兩者予「大市同步」評級，並相信市場在業績期更關注管理層對Al看法，而非核心業務評析。


　　大摩維持騰訊首選股地位，目標價550元，由於其2C(客戶端)AI應用程式突破催化劑，發展亦料領先於2B(企業端)，且在商業化方面，騰訊已經受惠於AI帶動廣告技術升級。雖然自DeepSeek面世後，騰訊股價表現一直遜於阿里，但料情況即將逆轉，市場將焦點由利好後者的大語言模型(LLM)能力，轉向有利於前者的AI應用及變現能力。相信阿里近期股價反彈，已反映雲業務上升潛力。不過預計在基本情況下，雲收入於2026、27財年，每年增長18%；最樂觀情況下，高端雲業務估值每股可達40美元。


　　惟大摩稱百度搜尋業務及變現能力存在風險，因核心搜尋業務存在被生成式AI顛覆風險，且來自騰訊及字節跳動競爭日益激烈，生成式AI搜尋業務變現能力存在不確定性。


里昂：中國雲服務提供商最受惠AI普及   偏好阿里騰訊多於百度

 

百度 | 全面接入DeepSeek股價不升反跌，業績難有驚喜博唔過？

（阿里巴巴官網截圖）


　　里昂日前稱，DeepSeek的成功應能加速中國AI應用的創建，因為中國的模型訓練和推理成本已降至美國同行的約10%，使所有企業都能負擔得起。相信中國將像在手機應用程式一樣，領先全球擁有最多的AI應用，面向消費者(To-C)的應用可能在2025年蓬勃發展。


　　該行認為，雲服務提供商是中國AI市場中的最佳選擇，因為AI應用即將普及。相較於百度，該行更看好阿里巴巴和騰訊，因為阿里是中國最大的公共雲服務提供商，也是開源模型的領導者，而騰訊的業務應會從生成式AI中獲益最多。

 

百度 | 全面接入DeepSeek股價不升反跌，業績難有驚喜博唔過？

（資料圖片）

 

百度上季經調整純利料按年跌41%　關注AI搜尋轉型及廣告收入變現能力

 

　　另方面，百度將於周二(18日)公布去年第四季業績。據彭博綜合券商預測，公司去年第四季度經調整純利46.14億元人民幣，按年跌41%；收入333.5億元人民幣，按年跌4.6%。市場關注季內百度AI搜尋轉型及核心廣告收入變現能力進程。花旗引述管理層預測，百度第四季核心廣告收入跌幅將加劇，料按年跌7%；今季核心廣告收入預測亦遭下調，料下跌6%，而且因利潤較高的廣告收入跌幅較大及AI轉型計劃，推高營運成本及營銷支出。不過，花旗仍預期搜尋業務轉型影響於今季見底。


　　此外，第四季百度及吉利共同成立的汽車公司極越(Jiyue)面對清盤的一次性攤銷費用，瑞銀預料，對百度第四季其他收入影響不大，因為百度向極越出售的ADAS軟件預計僅佔核心收入約1%，但預計造成約3億元人民幣庫存減值損失及近5億元人民幣壞帳，因而預計百度第四季核心經調整營運盈利430億元人民幣，但卻預期會對今年業績有利。而由於宏觀經濟復甦乏力及生成式人工智能(GenAI)搜索升級，預計百度去年第四季業績符合預期，當中核心營收及廣告收入分別按年下降2%、8%，但料核心廣告業務觸底，最快於2025年逐季改善。雲業務則預期生成式AI相關需求在GPU雲計算及大規模語言模型(LLM)訓練或推理方面將保持強勁，料今、明兩年百度雲預計分別按年增長15%、17%。


　　中信里昂則料百度去年第四季業績仍受宏觀經濟疲弱及AI搜尋轉型影響拖累，預測第四季百度核心收入及經調整EBIT分別按年下跌4%、23%，由於市場營銷收入跌勢加劇，以及百度及吉利共同成立的汽車公司極越關閉的一次性攤銷費用。另估算第四季核心營銷收入按年減少7%，由於AI搜尋滲透率達到20%，但變現程度有限。不過，AI產品需求強勁，料雲業務收入增長較快，按年升13%。

 

郭家耀：百度AI發展不見很大優勢　純博業績料最多只見100元

 

百度 | 全面接入DeepSeek股價不升反跌，業績難有驚喜博唔過？

（郭家耀 facebook截圖）


　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，幾隻科技巨頭包括騰訊及阿里都已升穿去年10月高位，反而百度與當時高位仍有一段距離。首先，之前炒作AI，百度可能是唯一選擇，現在則多了很多選擇，而且大家覺得AI技術門檻沒之前所想那麼高，變相不覺得百度在這方面有很大領先優勢。第二，百度本業仍以搜尋引擎為主，兼且依靠廣告收入，廣告收入現在很受宏觀經濟影響，百度短期業績當然不會太理想，加上搜尋引擎現時正被AI顛覆，長遠大家不願給予這盤生意太高估值，對百度來說亦是一大挑戰，而在創新方面，大家覺得後來者表現比百度還要出色。因此，就算之前大家認定百度AI發展行先，但在這一輪AI熱潮，它的表現比其他同業落後。

 

　　郭家耀績指，若純粹博百度今次業績沒大家預期那麼差，帶動股價有些反彈，最多可能也只彈至100元，以升跌比例而論，「賠率」不算吸引，既然那麼多股份都熱炒，不宜揀買此類股份，或可待其業績公布後見有亮點才考慮。若短期大市出現整固，相信此前的強勢股如阿里及騰訊等會是資金優先吸納對象。

 

　　百度今日跌6.94%收報89.85元，成交36.81億元。其他科技股表現各異，騰訊升3.96%報493.6元，阿里跌1.53%報122.2元，美團(03690)跌0.59%報168.9元，京東(09618)跌3.62%報157.1元，快手(01024)升0.19%報53.6元，小米升1.01%報45.15元，網易(09999)跌2.72%報160.8元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》伍禮賢分析，請按此

 

 

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