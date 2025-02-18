新股巡禮之一 | 動力電池霸主劍指新一代集資王 寧德時代全面睇

踏入2025年，港股IPO市場延續去年下半年的活躍態勢，尤其是中資企業遞表熱情高漲。港股準備迎來一波「A+H」上市小高潮，據內媒統計，進入2025年至2月12日，共有27家A股公司擬赴港上市。與以往相比，今年籌劃赴港上市的A股公司體量均相對較大，市值在百億甚至千億人民幣以上，而且不乏行業龍頭，包括動力電池霸主寧德時代(深:300750)。

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「A+H」上市熱度持續攀升的背後離不開政策的支持。2024年10月18日，港交所和香港證監會發布《有關優化新上市申請審批流程時程表的聯合聲明》，對符合規定的百億以上A股公司開闢「快速審批通道」。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦從企業角度指出，港股的國際認受性較A股強，在港股上市獲海外投資者認識的機會更多，從而交易積極性也會更高。「公司如果有興趣在海外布局業務，就會嘗試從資本市場入手，獲得更多海外投資者關注，使海外發展更為順暢。」

寧德時代世一地位無人可撼動

寧德時代是全球最大的汽車電池製造商，是特斯拉的重要供應商，以2月17日收盤價計算，寧德時代的總市值超過1.2萬億元人民幣，為上海科創板股王。招股書顯示，寧德時代動力電池使用量自2017年以來連續8年全球市佔率穩居第一，儲能電池出貨量自2021年以來連續3年全球市場市佔率穩居第一。基於寧德時代在動力電池的霸主地位，董事長曾毓群作為優秀民營企業家代表，受邀出席2月17日的民營企業座談會，足見內地官方對寧德時代的重視。

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此次赴港上市，寧德時代將進一步推進全球化戰略布局，打造國際化資本運作平台，提高綜合競爭力，計劃將募集資金用於海外產能擴張、國際業務拓展及境外營運資金補充。據外媒報道，寧德時代此次赴港上市擬集資至少50億美元，若消息屬實則將會是港股自2021年初以來最大IPO項目。

曾毓群被稱作「中國鋰電產業教父」，博士畢業於中國科學院物理研究所。1999年創建了新能源科技有限公司，與其團隊解決了電池鼓包的難題，推動聚合物鋰電池正式投入生產。2008年，曾毓群創辦了寧德新能源科技有限公司，主持了中國最大的聚合物鋰電子電池項目，隨後於2011年創建了寧德時代新能源科技有限公司，並選擇了三元鋰電池作為了主要發展方向。

聶振邦介紹稱，寧德時代在動力電池行業暫無人可撼動其領先地位。「按照2024年1-11月全球動力電池裝機量數據，寧德時代以36.8%的市佔率遙遙領先，較第二名比亞迪高出一倍有餘，同時高於第二至第四名廠商之和。」信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，寧德時代之所以能拋離二哥比亞迪，因新能源汽車廠商出於競爭關係通常不會選用比亞迪電池，而選擇寧德時代，即使國內新能源汽車行業競爭激烈、嚴重內捲，也無礙寧德時代市場地位。

業績增利不增收，業界不景反有利獨大

不過新能源車產能過剩問題持續，亦會拖累上游產業的盈利能力。寧德時代2024年底三季度營收同比下降12.48%；扣非歸母淨利潤同比增長28.58%，「增利不增收」問題顯著。寧德時代對此表示，公司營收端承壓是由於動力電池供需扭轉、供過於求，疊加鋰電池持續降價，據彭博新能源金融統計，2024年全球鋰離子電池包價格從每千瓦時144美元下跌至115美元，按年下降兩成，是2017年以來最大年度降幅。

「全球鋰電池價格下降對寧德時代未必是壞事。」聶振邦指出，回看去年市佔率變動，寧德時代及比亞迪市場份額上升，而其他小企業的市場份額下降，意味著如果鋰電池價格繼續下跌，寧德時代憑藉龍頭優勢有望吞併更多小企業的份額。目前除開寧德時代及比亞迪的份額外，還剩餘46%的市場份額，若未來寧德時代能再增加一至兩成份額，公司前景樂觀。

此外，聶振邦梳理寧德時代多季業績後表示，寧德時代營收同比下降幅度正在收窄，盈利同比增幅維持擴大，顯示「增利不增收」的情況正在改善，同時也反映出寧德時代在控制成本方面表現優秀。不過他提醒，雖然目前從形勢上看盈利同比增幅還會上升，但企業控制成本終究有限，很難再壓縮成本以獲得更大的優勢。因此未來盈利增長還是要靠收入來帶動。鑑於其境外收入大約佔三成，未來收入或者盈利是否會繼續上升將取決於海外業務業務表現。

不得不開拓美國市場，關稅成最大風險

寧德時代是次在港上市亦劍指海外發展，招股書明確，目前擬定的港股上市募集資金用途包括推進匈牙利項目第一期及第二期建設。對此，聶振邦分析表示，歐洲設廠有助於改善未來收入。但他同時指出，寧德時代的海外業務發展仍然受到多重因素的限制，而關稅問題是最為關鍵的一環。

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聶振邦認為，新能源汽車自拜登時期起便已被美國加徵關稅，不排除未來特朗普會繼續對新能源汽車加徵關稅：「寧德時代的產業與新能源汽車緊密相關，其全球領先地位也可能使其成為美國加徵關稅的主要目標之一。」聶振邦表示，由於美國市場消費力強，出價高，寧德時代想要提高海外業務的整體收入仍不得不發展美國市場。而寧德時代在歐洲設廠直接生產的方式，就能減少產品進入美國的關稅壓力。

然而，聶振邦提醒道，考慮到特朗普未來很大可能對歐盟進口商品也加徵關稅，若實施，歐洲設廠在關稅方面的優勢將被削弱，不過從成本控制角度來看，從歐洲運到美國的運費較中國有優勢。要注意的是，內地企業出海猶如一把雙刃劍，一方面，開拓海外市場可增加業務，獲取更多訂單；另一方面，企業到海外設廠或要承受技術轉移他國及內地限制產業轉移等風險。

大摩望A股目標價400元人民幣

展望公司前景，聶振邦看好公司未來發展，他引述大摩今年1月發布的研報稱，「大摩肯定寧德時代的核心競爭優勢，認為基於寧德時代銷量的持續加速增長，以及在經濟效益與技術層面的領先優勢，將目標價從去年6月的300元人民幣上調至400元人民幣，上調幅度達三分之一。」市場對寧德時代的看好態勢不言而喻。但張智威卻持不同意見，他表示，從去年10月至今，在其他科技股齊頭向上時，寧德時代的A股走勢卻一直徘徊在260元人民幣附近，反映市場憂慮公司未來需求的不穩定性，以及價格缺乏上漲空間。

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

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