恒指全日升900點收報23477三年高，連續第六周上升

受阿里季績表現強勁，帶動市場氣氛造好。恒指在科技股帶動下，強勢高開逾500點，開市即上23000點，早盤反覆向上，突破去年10月初政策頂，午後愈升愈有，AI概念藍籌大爆發，帶動恒指在全日最高位23477點收市，升900點或4%，刷新約三年新高。港股本周在最初挑戰兩萬三時遭遇強阻力，周四（20日）曾跌最多500點，惟今日受AI炒作再添動力，累計全周恒指升857點或3.79%，是連續第六個星期上升。

今日主板成交近3936億元，逼近4000億元關口，北水流入140億元。恒生中國企業指數收報8666，升344點或4.1%。恒生科技指數收報5859，升359點或6.5%。

阿里巴巴(09988)公布，第三財季股東應佔盈利489.45億元人幣，按年增長2.39倍，期內非公認會計準則淨利潤510.66億元人幣，按年升6.5%，勝市場預期。期內收入2801.54億元人幣，按年上升7.6%。經營利潤412.05億元人幣，按年升83%。阿里績後資金急上車，股價升14%，報137.8元。

受阿里業績帶動，中聯通(00762)跟飆15.7%，報10.82元，領漲藍籌，騰訊(00700)升6.2%，報517元，百度(09888)升4.68%，報89.5元。

花旗研究報告指出，聯想(00992)第三財季業績表現大幅超越該行及市場共識預期，其中淨利潤比預期按年多81%及90%。另儘管該季指引似乎低於市場預期，但管理層對其PC及服務器業務仍持樂觀態度。該行上調目標價至14.3元。聯想集團績後先行下跌，今日大幅反彈15.5%，報13.6元。

嗶哩嗶哩(09626)截至去年12月31日止第四季度純利約8996萬元人幣，實現首個季度的公認會計準則下盈利。嗶哩嗶哩全日升16.5%，報180.3元。

網易(09999)第四季經調整純利97億元人幣，按年升31%；純利88億元人幣，按年升33%，均勝預期。網易全日窄幅波動，收市升1.2%，報160元。

恒指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米(01810)。小米收報51.7元，升2.55元或5.2%。

撰文：經濟通市場組

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