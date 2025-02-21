  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

恒指全日升900點收報23477三年高，連續第六周上升

21/02/2025

恒指全日升900點收報23477三年高，連續第六周上升

 

　　受阿里季績表現強勁，帶動市場氣氛造好。恒指在科技股帶動下，強勢高開逾500點，開市即上23000點，早盤反覆向上，突破去年10月初政策頂，午後愈升愈有，AI概念藍籌大爆發，帶動恒指在全日最高位23477點收市，升900點或4%，刷新約三年新高。港股本周在最初挑戰兩萬三時遭遇強阻力，周四（20日）曾跌最多500點，惟今日受AI炒作再添動力，累計全周恒指升857點或3.79%，是連續第六個星期上升。

 

　　今日主板成交近3936億元，逼近4000億元關口，北水流入140億元。恒生中國企業指數收報8666，升344點或4.1%。恒生科技指數收報5859，升359點或6.5%。

 

　　　阿里巴巴(09988)公布，第三財季股東應佔盈利489.45億元人幣，按年增長2.39倍，期內非公認會計準則淨利潤510.66億元人幣，按年升6.5%，勝市場預期。期內收入2801.54億元人幣，按年上升7.6%。經營利潤412.05億元人幣，按年升83%。阿里績後資金急上車，股價升14%，報137.8元。

 

　　受阿里業績帶動，中聯通(00762)跟飆15.7%，報10.82元，領漲藍籌，騰訊(00700)升6.2%，報517元，百度(09888)升4.68%，報89.5元。

 

　　 花旗研究報告指出，聯想(00992)第三財季業績表現大幅超越該行及市場共識預期，其中淨利潤比預期按年多81%及90%。另儘管該季指引似乎低於市場預期，但管理層對其PC及服務器業務仍持樂觀態度。該行上調目標價至14.3元。聯想集團績後先行下跌，今日大幅反彈15.5%，報13.6元。

 

　　嗶哩嗶哩(09626)截至去年12月31日止第四季度純利約8996萬元人幣，實現首個季度的公認會計準則下盈利。嗶哩嗶哩全日升16.5%，報180.3元。

 

　　網易(09999)第四季經調整純利97億元人幣，按年升31%；純利88億元人幣，按年升33%，均勝預期。網易全日窄幅波動，收市升1.2%，報160元。

 

　　恒指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米(01810)。小米收報51.7元，升2.55元或5.2%。

 

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02342

京信通信

1.450

異動股

08189

泰達生物

0.530

異動股

02506

訊飛醫療科技

144.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02342 京信通信
  • 1.450
  • 08189 泰達生物
  • 0.530
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 144.600
  • 02512 雲工場
  • 2.250
  • 02440 濠暻科技
  • 3.740
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 10.080
  • 目標︰$10.66
  • 01913 普拉達
  • 67.950
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.680
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 9.310
  • 目標︰$8.50
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.240
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 138.500
  • 00700 騰訊控股
  • 517.000
  • 00388 香港交易所
  • 350.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.400
  • 00005 滙豐控股
  • 86.700
報章貼士
  • 06821 凱萊英
  • 60.150
  • 目標︰$65.00
  • 00005 滙豐控股
  • 86.700
  • 目標︰$100.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 17.180
  • 目標︰$19.20
熱炒概念股
即時重點新聞

21/02/2025 17:10  《盤後部署》恒指破位聚焦中美財長談話，B站手握重磅遊戲現可買

21/02/2025 18:09  【恒指季檢】恒指成分股沒有變動，國指納中通快遞及百濟神州

21/02/2025 18:12  【恒指季檢】科指納入騰訊音樂、地平線機器人，剔除東方甄選等

21/02/2025 18:03  港交所：股份交收費率調整為每筆交易0.0042%，6月起生效

21/02/2025 18:02  渣打：對未來前景持審慎樂觀態度，香港房地產敞口風險可控

21/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１４０億元，買阿里沽小米

21/02/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】阿里績勝預期獲集體升目標，花旗升港交所目標籲買

21/02/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７７１６，隔夜拆息較上日插１２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所：取消股份交收費最低和最高收費限額，6月起生效新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 恒指成分股沒有變動，科指納入騰訊音樂、地平線機器人新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

保華5子公司委任臨時清盤人，政府：對工務工程項目影響屬可控新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜美國上半年減息機會微乎其微？｜拆解滙控業績
人氣文章

足球俱樂部．主教練

利物浦疲態現，仍具霸氣；阿仙奴欠中鋒，有心無力
人氣文章

玩樂 What’s On

Duffy 與好友同萌遊：春日限定列車打卡、美食精品及港人專享$859兩天入園優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

被揭發出軌後企圖將事情淡化？學不懂處理感情傷口，反會被對方質疑認錯態度
人氣文章

港女講男．妮洛

同居後「愛愛」次數不升反降！是工作生活，還是無盡家務讓人疲累不堪？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽《塞尚和雷諾阿的世界》：印象中見真我意識風采
健康好人生 Health Channel
人氣文章
新婚夫婦馬來西亞度蜜月失聯！奇怪行程曝光：7日飛7次，出發前曾玩催眠遊戲
人氣文章
關節健康 | 跑步後恢復小貼士！營養師：9種營養素助你「長跑長有」
人氣文章
詐騙園 │ 31歲大馬男子誤信朋友被賣至柬埔寨詐騙園，經歷半年虐待與生存艱辛 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/02/2025 20:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/02/2025
港交所：取消股份交收費最低和最高收費限額，6月起生效
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特馬發動「革命」，激進易起反噬？

21/02/2025 07:53

大國博弈

預算前瞻 | 畢馬威料港府在2024/25年度錄897億元赤...

18/02/2025 16:45

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處