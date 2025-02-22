美股收盤 | 美股三大指數收市報跌，道指跌近750點

美股三大指數收市報跌，道指跌近750點，納指下跌約440點。

道指收市跌748.63點，或1.69%，報43428.02點；標普500指數跌104.39點，或1.71%，報6013.13點；納指跌438.36點，或2.20%，報19524.01點。

本周美股三大指數均錄得跌幅，道指累跌2.51%；納指跌2.51%；標普500指數下跌1.66%。

憂慮美國經濟放緩，美股三大指數重挫。(Shutterstock)

聯合健康(US.UNH)股價跌逾7%，有報道指公司正接受美國司法部的民事欺詐調查。另外，美國司法部和SEC正調查CrowdStrike(US.CRWD)與Carahsoft價值3200萬美元的交易，CrowdStrike收市跌逾6%。

密歇根大學最新公布的消費者信心調查顯示，消費者預計未來五到十年物價將以每年3.5%的速度上升，是1995年以來的最高水平，反映特朗普政策的不確定性引發市場對經濟放緩和通脹的擔憂。

經濟通通訊社21日專訊

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