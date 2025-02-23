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港股 | 蕭猷華：恒指上半年目標25000點

23/02/2025

　　《套期保值》恒生指數上星期保持漲勢，全周升857點，連升6星期，大行相繼看好內地股市。DeepSeek人工智能(AI)模型新版本面世，繼而阿里巴巴(09988)公布新AI模型Qwen2.5，科技股估值提升。此外，阿里巴巴上周四（20日）的超預期業績，帶領恒指創下3年新高。

 

　　筆者認為港股今次的升勢，相比去年9月，明顯更加紮實、更有基礎。中央去年推出的政策組合拳，谷消費、穩股市、救樓市，先為經濟保底，再配合今次DeepSeek橫空出世，外資回歸中國股市，大行紛紛唱好，拉升科技股價值。

 

港股 | 蕭猷華：恒指上半年目標25000點

恒指短期料會調整，惟中長線繼續看好。(Shutterstock)

 

　　誠然，恒生指數由1月13日的低位18671點，升至上周五（21日）的23477點，累計升4806點，短期將出現調整，不過，中長線要繼續睇好。筆者上星期已經在本欄提出，「習特會」很大機會在4月左右舉行，可為港股再帶來利好催化劑，因此恒指上半年目標25000點。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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