美股 | 消費者信心大跌，標普500及納指齊墮一個月低位

美國經濟數據進一步惡化，2月消費者信心指數創近四年來最大跌幅，周二（25日）引發市場拋售。納指與標普500指數連續第四個交易日下跌，觸及一個月低點。

標普500指數跌28.00點，或0.47%，報5955.25點，繼續低於6000點大關；納指跌260.54點，或1.35%，報19026.39點。道指收市報升159.95點，或0.37%，報43621.16點。





美國2月消費者信心指數跌至98.3，低過市場預期的102.5，並創下2021年8月以來最大跌幅，反映美國消費者對經濟前景變得更加悲觀。在此之前，零售、服務和住房方面的數據也令人失望。

華爾街分析指有關美國消費者的經濟數據令人失望，加劇了投資者對全球最大經濟體健康狀況的擔憂。納斯達克100指數連跌四天，累計下跌5%左右，是9月初以來最大跌幅。彭博科技七巨企指數從峰值的跌幅擴大至逾10%，進入回調區域。

特斯拉收市跌8.4%，市值跌破1萬億美元。受比特幣大幅下跌，跌穿90000美元影響，虛擬貨幣概念股普遍向下。此外，英偉達將於周三（26日）收市後公布季度業績，該股價下跌2.8%。

美匯指數微跌，日圓持續向上

美匯指數表現相對平穩，日內下跌0.4%，報106.27。美元兌日圓日內跌破150關口，跌0.44%，報149.89。隨著市場對日本央行將再度加息的預期升溫，日圓兌美元近期升破年內高位。

美元兌加元維持於1.426附近。特朗普表示，雖然加拿大和墨西哥努力加強邊境安全，並在3月4日的最後期限前阻止芬太尼流入美國，但對這兩個國家進口關稅，仍將會按計劃實施。加拿大預計將於本周與美國進行談判，避免加拿大輸美商品須徵收25%關稅。

金價創新高後回落

金價突破新高後回落，紐約期金跌1.37%，報每盎司2922.38美元。世界黃金協會數據顯示，上周有48噸黃金流入北美上市的黃金ETF，價值46億美元，為4月初以來最大單周升幅，帶動金價連續第八周上升，創下歷史新高。

美國與烏克蘭達成的油氣開發協議，令油價承壓。紐約期油跌2.32%，報每桶69.06美元；布蘭特期油跌2.28%，報每桶72.61美元。

撰文：經濟通國金組

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