  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

美股 | 消費者信心大跌，標普500及納指齊墮一個月低位

26/02/2025

美股 | 消費者信心大跌，標普500及納指齊墮一個月低位

 

　　美國經濟數據進一步惡化，2月消費者信心指數創近四年來最大跌幅，周二（25日）引發市場拋售。納指與標普500指數連續第四個交易日下跌，觸及一個月低點。

 

　　標普500指數跌28.00點，或0.47%，報5955.25點，繼續低於6000點大關；納指跌260.54點，或1.35%，報19026.39點。道指收市報升159.95點，或0.37%，報43621.16點。


　
　　美國2月消費者信心指數跌至98.3，低過市場預期的102.5，並創下2021年8月以來最大跌幅，反映美國消費者對經濟前景變得更加悲觀。在此之前，零售、服務和住房方面的數據也令人失望。

 

　　華爾街分析指有關美國消費者的經濟數據令人失望，加劇了投資者對全球最大經濟體健康狀況的擔憂。納斯達克100指數連跌四天，累計下跌5%左右，是9月初以來最大跌幅。彭博科技七巨企指數從峰值的跌幅擴大至逾10%，進入回調區域。

 

　　特斯拉收市跌8.4%，市值跌破1萬億美元。受比特幣大幅下跌，跌穿90000美元影響，虛擬貨幣概念股普遍向下。此外，英偉達將於周三（26日）收市後公布季度業績，該股價下跌2.8%。

 

美匯指數微跌，日圓持續向上

 

　　美匯指數表現相對平穩，日內下跌0.4%，報106.27。美元兌日圓日內跌破150關口，跌0.44%，報149.89。隨著市場對日本央行將再度加息的預期升溫，日圓兌美元近期升破年內高位。

 

　　美元兌加元維持於1.426附近。特朗普表示，雖然加拿大和墨西哥努力加強邊境安全，並在3月4日的最後期限前阻止芬太尼流入美國，但對這兩個國家進口關稅，仍將會按計劃實施。加拿大預計將於本周與美國進行談判，避免加拿大輸美商品須徵收25%關稅。

 

金價創新高後回落

 

　　金價突破新高後回落，紐約期金跌1.37%，報每盎司2922.38美元。世界黃金協會數據顯示，上周有48噸黃金流入北美上市的黃金ETF，價值46億美元，為4月初以來最大單周升幅，帶動金價連續第八周上升，創下歷史新高。

 

　　美國與烏克蘭達成的油氣開發協議，令油價承壓。紐約期油跌2.32%，報每桶69.06美元；布蘭特期油跌2.28%，報每桶72.61美元。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08379

懶豬科技

0.227

異動股

00017

新世界發展

4.780

異動股

09869

海倫司

2.280

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08379 懶豬科技
  • 0.227
  • 00017 新世界發展
  • 4.780
  • 09869 海倫司
  • 2.280
  • 00941 中國移動
  • 79.000
  • 00980 聯華超市
  • 0.415
股份推介
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 55.200
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.900
  • 目標︰$176.00
  • 00293 國泰航空
  • 10.180
  • 目標︰$10.66
  • 01913 普拉達
  • 68.300
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.900
  • 00388 香港交易所
  • 361.200
  • 00700 騰訊控股
  • 501.500
  • 00005 滙豐控股
  • 88.750
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.300
報章貼士
  • 09926 康方生物
  • 73.800
  • 目標︰--
  • 01651 津上機床中國
  • 19.300
  • 目標︰$23.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.840
  • 目標︰$22.50
熱炒概念股
即時重點新聞

26/02/2025 17:01  《盤後部署》預算案重點提振港股飆750點，蜜雪影子首選茶百道

26/02/2025 16:15  恒指曾飆超900點，全日升753點收報23787，中字頭獲利

26/02/2025 16:43  信置(83)中期純利跌30.4%至18.2億元，息維持15仙

26/02/2025 15:51  【預算案】消息：長者乘車「兩元兩折」最遲明年9月實施

26/02/2025 15:50  《異動股》地產股普升新世界漲5%，研究部分商地改劃住宅地

26/02/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過２２０億元，買阿里沽華虹

26/02/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】攜程績後被大行齊削目標，大摩上調內險股目標

26/02/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７７１６，兩個月至一年維持３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

銀證勁飆近兩成，中金升一成半，傳兩券商將合併新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指升幅擴大至800點，預算案提多項提振股市措施，券商股抽升新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案 | 財政預算案2025懶人包新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「投資禁令」狼又來，真狠辣劍指合規及課稅
人氣文章

威少看世界．張少威

特朗普憑甚麼能促成俄烏停戰？
人氣文章

FOCUS

預算案 |【FOCUS】「發債當收入」料三年轉盈，海嘯漸近急需結構改革
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《完美伴侶》：善良的人或許都需要在適當的時候說謊
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環黑珍珠一鑽中菜餐廳「百川珍味」菜單：花膠老雞燉松茸、北京片皮鴨配自家製醬汁、韭香藤椒蒸鱈魚，將中菜帶向國際！
人氣文章

Fly with Luna．夏月

巴黎香榭麗舍大道親民海鮮餐廳！巨大龍蝦海鮮拼盤、驚喜烤牛扒串，吃盡食材鮮味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗癌食物 │ 香港每日40人死於癌症！美國癌症基金會公布30種抗癌食物名單，助你預防癌症
人氣文章
52歲女星高慧君因甲狀腺問題導致左眼斜視凸出，面對人生低潮，疑因照顧患病父母壓力累積！新文章
人氣文章
醫美療程 │ 無綫前宅男女神赴韓做醫美，連打2支美顏針後面部腫脹神情痛苦
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2025 17:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2025 17:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/02/2025
銀證勁飆近兩成，中金升一成半，傳兩券商將合併
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

預算案 | 財政預算案2025懶人包

26/02/2025 15:16

2025-26年度財政預算案

特朗普憑甚麼能促成俄烏停戰？

25/02/2025 14:38

大國博弈

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處