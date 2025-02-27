李嘉誠以373億美元身家蟬聯福布斯香港首富，蔡崇信身家大升

《福布斯》公布2025年度香港50大富豪榜，首4位排名不變，長和系創辦人李嘉誠以身家373億美元（約2909.4億港元），較去年估算的362億美元多出3%，蟬聯香港首富。恒地(00012)創辦人李兆基繼續排第2位，身家292億美元（約2277.6億港元）；新世界發展(00017)主席鄭家純家族則以身家195億美元（約1521億港元）繼續排第3位，但身家縮水12%。

「蠔油大王」李錦記集團已故主席李文達5名子女，以162億美元（1263.6億港元）財富續排名第4位。華人置業(00127)創辦人劉鑾雄，身家136億美元（約1060.8億港元），由去年第6位上升至第5位。

第6至第10位依次為新地(00016)主席郭老太鄺肖卿，身家120億美元；九倉(00004)前主席吳光正，身家117億美元；阿里巴巴(09988)主席蔡崇信，身家108億美元；於去年離世的銀河娛樂(00027)創辦人呂志和，其子呂耀東家族，身家94億美元；「玩具大王」旭日國際集團主席蔡志明，身家81億美元。

值得一提，蔡崇信是今年榜單中身家漲幅最多的富豪，身家由2024年估算的85億美元，上升至2025年估算的108億美元，升幅達27%，除受惠於近月阿里巴巴股價上揚外，蔡崇信以6.88億美元將擁有NBA 球隊布魯克林籃網隊的BSE Global 15%股份，出售予美國億萬富翁Julia Koch，亦令其身家大幅上漲。

福布斯指出，儘管房地產問題揮之不去，貿易緊張局勢迫在眉睫，但香港50大富豪總財富仍由去年的2960億美元增至3010億美元。

撰文：經濟通採訪組

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