港交所業績符預期兼增派息，股價連日造好可以點部署？

港交所(00388)於今日(27日)中午公布業績，去年盈利按年升一成，收入及其他收益增9%，其中第四季受惠港股日均成交按年大增逾1倍至1715億元，港交所盈利更升46%，收入及其他收益增31%。港交所同時宣布，派發第二次中期息4.90元，按年增25%，全年股息增10%至9.26元，維持九成派息比率。花旗指其業績大致符合市場預期，今日股價反覆上升。值得一提，昨日(26日)公布的新一份財政預算案提到多項相關改革，包括改革港股「手數」制，籌備開通「科企專線」，優化雙重主要上市門檻，以及研究設立退市後場外交易機制等，港交所前景應可看好，或可部署吸納。

（資料圖片）

去年純利升一成派末期息4.9元 第四季純利升46%



港交所公布，截至2024年12月31日止全年純利130.5億元，按年升10%；每股基本盈利10.32元，按年升10.13%；派末期息4.9元，按年增加25.32%。連同第一次中期股息，全年股息金額合計每股9.26元，按年增加10.11%。期內收入及其他收益223.74億元，按年升9.06%；EBITDA(非HKFRS計量項目)162.81億元，升9.8%。公司資金的投資收益淨額為17.48億元，按年升18%，主要源於集團非上市股本投資的估值虧損減少，滬深港通的收入及其他收益上升24%至27.44億元。



2024年全年北向及南向交易的平均每日成交金額分別創下1501億元人民幣及482億港元的新高。債券通北向通自2017年推出以來，其平均每日成交金額每年均創新高，至2024年已達416億元人民幣，較2023年升4%。2024年ETP(包括ETF以及槓桿及反向產品)平均每日成交金額錄得189億元的歷史新高，較2023年的140億元上升35%。

另港交所2024年第四季收入及其他收益創季度新高，達63.81億元，較2023年第四季上升31%：營運支出上升6%，源於僱員費用及資訊技術費用增加。EBITDA利潤率為75%，較2023年第四季上升7個百分點。股東應佔溢利創歷年第四季新高，達37.8億元，較2023年第四季上升46%，基本每股盈利為2.99元。

去年日均成交額升26%新股集資額升90% 第四季日均成交增逾一倍

港交所又公布，2024年現貨市場標題平均每日成交金額達1318億元(僅次於2021年的最高紀錄)，較2023年上升26%。當中，股本證券產品日均成交額1200億元，按年升29%；衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額按年持平至118億元。而股票期權市場於2024年升勢強勁，全年平均每日成交股票期權合約72.03萬張，較2023年上升18%。若單計2024年第四季，港股日均成交按年大增1.13倍至1715億元。



在2024年，香港位居全球四大新股市場之一，上市活動和集資額均較2023年大幅上升。2024年共有71家公司上市，總集資額達880億元，較2023年上升90%。2024年下半年的新股集資活動尤為活躍，共有41家公司上市，總集資額為746億元，是2024年上半年的五倍多。2024年共有三家公司根據《上市規則》第十八C章2上市，反映香港資本市場對科技公司的吸引力。新股上市申請數目仍然保持穩健，截至2024年12月31日共有84宗申請在處理中。



陳翊庭：經濟復甦積極訊號已出現 續致力提升市場吸引力和競爭力



港交所集團行政總裁陳翊庭表示，集團在2024年取得了許多重大戰略進展，實施了多項優化市場微結構和上市機制的重要舉措；放眼未來，宣布啟動為期多年的平台開發計劃；進一步豐富多元化的產品生態系統；開拓新興業務；加強了與國際投資者和發行人的互動。透過這些持續進行的工作，香港作為領先國際金融中心的地位進一步鞏固，加上去年第三季開始市場氣氛回暖，帶動成交量上升，以及繼續保持審慎的成本管理，港交所2024年的全年收入及溢利再創新高。



展望2025年，地緣政治及宏觀經濟走勢可能會繼續影響全球市場，但是經濟復甦的積極訊號已經出現，中國內地推出多項刺激政策和多個國際主要市場相繼減息將為香港新股市場和二級市場注入新的活力。今年適逢港交所上市25周年，作為香港資本市場的核心基礎設施，港交所將繼續致力於投資未來，不斷提升香港市場的吸引力和競爭力，致力於維持市場的繁榮和長期可持續發展。



花旗：上季業績大致符合預期 予目標價370元



花旗發表研報指，港交所上季業績大致符合預期，2024年第四季淨利潤為38億元，按季增長20%，按年升46%，較市場預期高出2%。公司上季總收入為64億元，按季增長19%，按年升31%。核心收入47億元，按季增長26%，按年升40%，與市場預期基本一致。

花旗又指，港交所上季投資收入12億元，按季下降1%，按年升12%，超出市場預期3%。總營運支出按季增長14%，按年升5%，符合預期。EBITDA利潤率為73.6%，按年提升6.4個百分點。每股第二次中期息4.9元，全年派息比率達90%，維持「買入」評級，目標價370元。

預算案：港交所擬改革股市「手數」制 正籌備開通科企專線

值得一提，財政司司長陳茂波昨日公布新一份財政預算案，表示在今年中實施下調最低上落價位的基礎上，港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度(即俗稱「手數」制)提出建議，讓交易安排可更符合不同大小股份的流動性特質和投資需求，便利交易及提升效率。他又稱，港交所正積極籌備開通「科企專線」，便利有關企業的上市申請準備工作，為進一步協助特專科技和生物科企籌融資發展業務，特別是已在內地上市的公司。證監會亦會配合，令申請過程更暢順。



另陳茂波指，會審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；優化雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構，包括研究設立退市後場外交易機制，以配合最新經濟趨勢和企業需求。此外，未來會繼續改革交易機制。港交所會在年中起為其交易後系統逐步引入新功能，並進行系統升級，以確保於年底前在技術上兼容T+1結算周期，為縮短結算周期作好準備。

郭家耀：受惠港股升浪持續成交活躍 350元以下可吸上望400元

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，港交所業績符合預期，兼且今年以來整體股市氣氛向好，平均成交繼續上升，最近持續有3000億元以上日均成交，對港交所業績一定有幫助。再者，港府在IPO活動方面提供更多優惠政策，希望加快上市流程，對港交所該方面收入會有正面幫助。但可能市場仍在觀望今次港股升浪究竟會如去年9、10月般曇花一現抑或可以持續，由於市場有些疑慮，港交所股價仍未重回當時高峰位置。

不過，郭家耀指，大家似乎對內地科技行業看法出現了根本性轉變，港股升勢有機會持續較長時間，不止內地資金，海外資金參與港股的興趣亦有提升，對港交所有利，始終它做的是獨市生意，雖然港股升了很多，短線市況可能有些反覆，但若大市出現調整，港交所回至350元以下，都是頗佳的低吸機會，可先上望去年高位400元。被問到港交所會否有機會迎來更長時間升浪，郭家耀認為，後續要看到股市升浪維持得較久，而且交投活躍度明顯比以往高一截，每日持續有兩三千億成交。

港交所今日升1.05%收報365元，連升兩日，累升6.17%，成交63.82億元。恒指則跌69點或0.29%，收報23718點，成交4064.65億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此







其他港交所相關新聞：

大行報告 | 花旗升騰訊目標一成半，野村升比亞迪目標逾三成

港交所（３８８）去年第四季純利按年升４６％，創新高

港交所（３８８）去年日均成交額升２６％，新股集資額升９０％

港交所（３８８）去年賺１３１億升一成，第二次中期息４﹒９元

【預算案】陳茂波：股票印花稅與交投量無必然關係





送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好