香港去年零售基金總銷售額創3年新高料續強勢，港股回報跑贏

香港投資基金公會基金銷售數據顯示，於去年全年，香港零售基金2024全年總銷售額達817億（美元．下同），按年增長47%，創下3年來新高；整體基金淨流入錄得123億元，較2023年1.87億元顯著改善。

投資基金委員會聯席主席鄒建雄在記者會上指出，今年銷售情況應持續去年的強勢，並預期中、港股票基金銷售數字有明顯改善，由於市場投資頗為分散。鄒建雄續指出，雖然市場信息好壞參半，港股升幅亦較急，但現時各股票基金暫錄淨回報，投資者暫見投資信心。投資基金委員會聯席主席黃德泰亦指出，暫時可見各類資產均錄得淨流入趨勢。

港股基金去年回報34%，今年亦錄14%

數據顯示，股票基金中，香港股票表現最為突出，錄得34.4%回報，排名榜首，其後分別為大中華股票(27.3%)；中國股票(26.2%)；北美股票(15.7%)。至於截至本月22日計算，今年香港、大中華區、中國、北美股票基金累積回報分別為14.2%、11%、11.9%、2.3%。

不過，截至上季，股票基金銷售額仍然連續10個季度錄得淨流出，去年淨流出金額27億元，但去年債券基金則錄最多淨流入達118億元，其中環球債券和北美債券去年錄得最多淨流入，分別為67億元、53億美元。

建議投資者清楚另類資產基金所投資標的

鄒建雄表示，看到全球投資者近期重燃對中港股票的興趣，特別由於DeepSeek令投資者對人工智能及科技行業發展更為樂觀，預計此勢頭將在今年持續。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明指出，歡迎證監支持另類資產基金上市，但稱該基金屬複雜類型產品，未必適合所有投資者，且不預期短期內有很多另類資產基金應市。因與傳統資產性質完全不一且種類繁多，她建議投資者要看清楚背後所投資標的。

撰文：經濟通採訪組

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