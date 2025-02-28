  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2025-26年度財...
etnet專輯

香港去年零售基金總銷售額創3年新高料續強勢，港股回報跑贏

28/02/2025

香港去年零售基金總銷售額創3年新高料續強勢，港股回報跑贏

 

　　香港投資基金公會基金銷售數據顯示，於去年全年，香港零售基金2024全年總銷售額達817億（美元．下同），按年增長47%，創下3年來新高；整體基金淨流入錄得123億元，較2023年1.87億元顯著改善。

 

　　投資基金委員會聯席主席鄒建雄在記者會上指出，今年銷售情況應持續去年的強勢，並預期中、港股票基金銷售數字有明顯改善，由於市場投資頗為分散。鄒建雄續指出，雖然市場信息好壞參半，港股升幅亦較急，但現時各股票基金暫錄淨回報，投資者暫見投資信心。投資基金委員會聯席主席黃德泰亦指出，暫時可見各類資產均錄得淨流入趨勢。

 

港股基金去年回報34%，今年亦錄14%

 

　　數據顯示，股票基金中，香港股票表現最為突出，錄得34.4%回報，排名榜首，其後分別為大中華股票(27.3%)；中國股票(26.2%)；北美股票(15.7%)。至於截至本月22日計算，今年香港、大中華區、中國、北美股票基金累積回報分別為14.2%、11%、11.9%、2.3%。

 

　　不過，截至上季，股票基金銷售額仍然連續10個季度錄得淨流出，去年淨流出金額27億元，但去年債券基金則錄最多淨流入達118億元，其中環球債券和北美債券去年錄得最多淨流入，分別為67億元、53億美元。

 

建議投資者清楚另類資產基金所投資標的

 

　　鄒建雄表示，看到全球投資者近期重燃對中港股票的興趣，特別由於DeepSeek令投資者對人工智能及科技行業發展更為樂觀，預計此勢頭將在今年持續。

 

　　香港投資基金公會行政總裁黃王慈明指出，歡迎證監支持另類資產基金上市，但稱該基金屬複雜類型產品，未必適合所有投資者，且不預期短期內有很多另類資產基金應市。因與傳統資產性質完全不一且種類繁多，她建議投資者要看清楚背後所投資標的。

 

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06690

海爾智家

24.750

異動股

01109

華潤置地

26.000

異動股

03088

華夏恒生科技

7.020

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,840.91
    +601.41 (+1.391%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,954.50
    +92.93 (+1.585%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,847.28
    +302.86 (+1.633%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升93.179
變動率︰+2.956%
較港股︰+4.40%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌478.805
變動率︰-2.687%
較港股︰+0.04%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.340
變動率︰-2.947%
較港股︰-0.42%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌46.193
變動率︰-3.020%
較港股︰+0.53%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.930
變動率︰-2.489%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌132.460
變動率︰-2.995%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.080
變動率︰-4.147%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌113.690
變動率︰-4.205%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升8.330
變動率︰+17.989%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升63.630
變動率︰+5.295%
BAC
美國銀行
按盤價(USD)︰升46.130
變動率︰+4.556%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升124.920
變動率︰+3.970%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/02/2025 16:24 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/02/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/02/2025 16:24 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08172 拉近網娛
  • 0.025
  • 09633 農夫山泉
  • 34.700
  • 06690 海爾智家
  • 24.750
  • 01109 華潤置地
  • 26.000
  • 00388 香港交易所
  • 350.000
股份推介
  • 06060 眾安在綫
  • 11.620
  • 目標︰$15.00
  • 00259 億都（國際控股）
  • 1.870
  • 目標︰--
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 55.100
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 127.500
  • 目標︰$176.00
  • 00293 國泰航空
  • 10.260
  • 目標︰$10.66
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 127.500
  • 00700 騰訊控股
  • 478.600
  • 00388 香港交易所
  • 350.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.850
  • 01024 快手－Ｗ
  • 50.600
報章貼士
  • 01302 先健科技
  • 1.630
  • 目標︰$1.90
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.660
  • 目標︰$7.00
  • 06198 青島港
  • 6.070
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/02/2025 17:08  《盤後部署》恒指曾瀉九百點或試廿天線，中移動緊貼AI息高可吼

28/02/2025 17:03  新世界︰七招減債改善現金流，冀出售非核心資產等套現260億

28/02/2025 16:34  新世界(17)中期持續經營業務轉虧66.3億元，不派息

28/02/2025 16:40  【賣地計劃】甯漢豪︰下年度推8幅住宅地，可興建4450伙

28/02/2025 18:35  《新股上市》蜜雪集團暗盤收高近27%，每手賺5450元

28/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１１９億元，買騰訊沽南方恒生科技

28/02/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】港交所績後獲升目標，中銀、德銀予小米目標７０元

28/02/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７８２，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界中期持續經營業務虧損逾66億，推七招減債改善現金流新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

賣地計劃 | 甯漢豪︰下年度推8幅住宅地，可興建4450伙新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中方斥美再加關稅，美元存款利率要降，滬指月升2%新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

李嘉誠蟬聯首富身家2909億港元！恒地李兆基第二位，《福布斯》2025年度香港富豪榜詳情
人氣文章

影視娛樂

傳梁朝偉隱居日本多年？近日在北海道滑雪被「野生捕獲」 劉嘉玲網上曬恩愛粉碎謠言
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從萃卦看特朗普的下場（有片）
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

北京米芝蓮星級湘菜進駐中環！芙蓉火燒餅、炭火老鴨花膠湯、開刀黃皮老虎斑，一場融合傳統與現代的味覺盛宴
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

林憶蓮「迴響Resonance」巡唱深圳首站：締造上乘音樂藝術跨時空新感悟
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

林憶蓮「迴響Resonance」巡唱深圳首站：締造上乘音樂藝術跨時空新感悟
健康好人生 Health Channel
人氣文章
57歲馬蹄露變身直播帶貨，網民驚訝「香港第一醜女」的驚人轉變！
人氣文章
抑鬱症 │ 最美童星金賽綸離世享年24歲，面臨經濟困難及患抑鬱症，疑因壓力走上絕路 新文章
人氣文章
藥物禁忌 │ 15歲女生流感服感冒藥全身發黃，醫生警告：4類藥混服恐休克致死新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/02/2025
新世界中期持續經營業務虧損逾66億，推七招減債改善現金流
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 「兩元兩折」最遲明年9月推，孫玉菡：八達通更...

28/02/2025 10:07

2025-26年度財政預算案

俄烏戰爭結束在望，各國何去何從

28/02/2025 08:04

大國博弈

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處