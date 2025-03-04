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美股 | 特朗普周二發起關稅戰，美股重挫英偉達跌近9%

04/03/2025

美股 | 特朗普周二發起關稅戰，美股重挫英偉達跌近9%

 

　　美股周一（3日）重挫，道指一度跌逾900點，標普500創年內最大單日跌幅。美國總統特朗普表示，將於次日（4日）起對中國、加拿大和墨西哥加徵關稅，並將於4月2日徵收對等關稅。

 

　　大型科技公司重挫嚴重拖累股市，製造業數據疲軟也給股市造成衝擊，華爾街恐慌指數VIX觸及12月份以來最高。道指收市跌649.67點，或1.48%，報43191.24點；標普500跌104.78點，或1.76%，報5849.72點；納指跌497.09點，或2.64%，報18350.19點。

 

　　特朗普重申關稅政策後，加拿大政府準備對1550億加元（約合1070億美元）的美國產品徵收反制關稅，以回應美國的關稅。

 

　　另外，特朗普宣布，台積電(US.TSM)於未來四年將投資高達1000億美元，在美國興建晶片廠。英偉達跌8.8%。特斯拉2月份於北歐三國的汽車銷量大幅下跌，日內股價下跌2.8%。


美匯指數跌逾0.9%，日圓輕微回升

 

　　美匯指數下跌0.94%，報106.556，主要因美國2月份ISM製造業PMI指數差於預期，加上美國1月個人支出(PCE)數據意外下滑，為2023年3月以來首次下跌，進一步增強市場預期聯儲局於6月減息的可能。

 

　　美元兌日圓下跌0.77%，跌破151關口，報149.4，為2月20日來首次。歐元兌美元反彈至1.0450，日內升0.72%。此前，歐元兌美元曾觸及兩周低位1.0360，但隨著市場情緒轉向，歐元走強。歐元回升主要受歐洲領導人達成的烏克蘭和平計劃。

 

　　英鎊兌美元保持強勢，升約0.9%，報1.2689。雖然缺乏影響市場的英國數據，但投資者預期英國相對而言不會受全球貿易戰升級的影響。

 

　　紐約期金升1.65%，報每盎司2895.74美元。特朗普即將對加拿大和墨西哥實施25%關稅，並計劃對中國再加徵10%關稅，加劇市場對經濟放緩的擔憂，進一步加強黃金作為避險資產的吸引力。

 

　　OPEC+意外宣布重啟一再延期的原油增產計劃，令原油價格承壓。紐約期油跌2.36%，報每桶68.10美元；布蘭特期油跌2.17%，報每桶71.22美元。

 

撰文：經濟通國金組

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