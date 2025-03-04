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bossini | 堡獅龍國際私有化計劃獲法院批准並擬於3月13日生效

04/03/2025

 

bossini | 堡獅龍國際私有化計劃獲法院批准並擬於3月13日生效

 

　　非凡領越(00933)及旗下堡獅龍國際(00592)聯合公布，昨日(3日)（百慕達時間）堡獅龍私有化計劃獲法院批准，預期批准該計劃之法院命令副本將於3月13日（下星期四）或之前送交百慕達公司註冊處以作登記，屆時將完全符合計劃條件並生效。申請撤回堡獅龍股份於聯交所之上市地位，已獲聯交所批准，將於3月17日（星期一）下午四時正起生效。堡獅龍國際在港股的最後交易日為2025年2月11日。


　　
　　堡獅龍國際為在港上市逾30年的老牌本地時裝公司，經營知名品牌BOSSINI，目前由李寧家族旗下非凡領越所控股。非凡領越曾經指出，目前堡獅龍尚處於品牌轉型期，此次私有化將減少維持上市地位的成本及開支，讓管理層在財政及營運管理上有更大靈活性，從而集中資源運營發展新品牌bossini.X。

 

　　公司購股權要約已於2月14日截止，要約人共收到有關約1.65億份堡獅龍購股權，即所有尚未行使的堡獅龍購股權要約的有效接納。購股權要約將以該計劃生效為條件，倘任何堡獅龍購股權在最後購股權行使時間內仍未行使，則該等堡獅龍購股權將於計劃生效日期失效。

 

　　按私有化計劃，非凡領越作為要約人以協議安排方式私有化堡獅龍，並建議撤回堡獅龍的上市地位，建議條款為每註銷5股堡獅龍計劃股份可獲1股新非凡領越股份。根據上述換股比率，待私有化計劃生效後，非凡將向計劃股東配發及發行合共約2.5億股非凡股份，及向堡獅龍購股權持有人配發及發行合共約17.2萬股非凡股份。

 

撰文：經濟通市場組

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