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美股 | 美關稅戰遭反擊，引發美股震盪，道指兩日累跌千三點

05/03/2025

美股 | 美關稅戰遭反擊，引發美股震盪，道指兩日累跌千三點

 

　　美國正式開始對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，並向中國加徵20%關稅，三國逐步採取反制措施，市場憂慮關稅戰影響美國經濟增長。美股三大指數周二（4日）收市報跌，道指連跌兩日，累跌逾1300點。標普500指數跌至大選以來新低。

 

　　道指收市報跌670.25點，或1.55%，報42520.99點；標普500指數跌71.57點，或1.22%，報5778.15點，進一步遠離6000點關口；納指跌65.03點，或0.35%，報18285.16點。

 

　　特斯拉收市跌逾4%，2月份中國銷售按年大跌49.2%。美國百貨零售商Target公布第四季營收為309.1億美元，按年下跌3%，股價日內下跌3%。電子產品零售商Best Buy第四季淨利潤按年大跌75%，收市跌逾13%。

 

　　加拿大總理杜魯多宣布，即日起對從美國進口的產品徵收25%的報復性關稅，以回應美國的關稅政策。中國則對部分美國出口商品徵收高達15%關稅。

 

美匯指數跌破106關口

 

　　受美國對加拿大、墨西哥及中國實施關稅政策影響，美匯指數跌破106關口，下跌0.82%，報105.672。受歐洲防務支出增加，市場預期將刺激地區經濟，歐元兌美元升至今年新高，歐元上升0.5%至1.0548，創下自12月10日以來的最高水平。

 

　　美元兌日圓跌0.8%，報148.33，創去年10月10日以來最低水平。日本財務大臣加藤勝信指，日本政府不推行貨幣貶值政策，並已經與美國財政部長確認其貨幣政策立場。此一表態緩解市場對日本政府可能干預外匯市場的擔憂，令日圓在避險需求的支持下相對穩定。

 

避險資金再次推高黃金價格

 

　　紐約期金升0.71%，報每盎司2921.71美元。關稅戰加劇市場對全球經濟放緩的擔憂，引發避險資金推高黃金價格。此外，美國暫停對烏克蘭的所有援助，地緣政治風險進一步上升，市場資金流向避險資產。

 

　　紐約期油跌0.08%，報每桶68.31美元；布蘭特期油跌0.72%，報每桶71.10美元。OPEC+計劃於4月開始增產，加上美國關稅政策引發的貿易戰，令市場憂慮經濟前景有可能受影響。

 

撰文：經濟通國金組

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