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恒指全日大升652點收報23594，科網股勢猛午後升幅擴大

05/03/2025

恒指全日大升652點收報23594，科網股勢猛午後升幅擴大

 

　　中國國務院總理李強宣讀政府工作報告，提出今年目標是GDP增長5%左右；城鎮調查失業率5.5%左右，CPI漲幅2%左右等。中國今年擬安排赤字規模5.66萬億元人民幣，赤字率4%左右，擬發行超長期特別國債1.3萬億元人民幣，比上年增加3000億元人民幣，其中3000億人民幣用於支持消費品以舊換新，2000億元人民幣用於支持設備更新。內需板塊及中資金融股普遍上揚，加上長和(00001)達成「世紀巨刁」股價飆兩成，帶動恒生指數半日升近400點並突破10天線（約23242點）。

 

　　到了午後，科網股接力為大市灌注動能，升幅進一步擴大，恒指愈升愈急，並在接近全日高位收市，惟止步23600前，恒指收報23594，升652點或2.8%，主板成交近2587億元。恒生中國企業指數收報8630，升262點或3.1%。恒生科技指數收報5757，升222點或4%。

 

　　長和競價上限開盤，全日升幅擴大至21.86%，報47.1元，盤中高見48.2元，創接近兩年新高。長和公布，與貝萊德-TiL財團就初步基本條款達成原則性協議，該財團將收購和記港口80%股權，旗下資產包括最近捲入爭議的巴拿馬港口公司股權，預計套現超過190億美元（約1482億港元）。同系長實(01113)升4.91%，報35.25元，電能(00006)升2.78%，報53.6元。

 

　　基金持倉分析顯示，摩根大通新興市場股票基金1月在中國股票池中建倉美團(03690)，美團全日升幅不斷擴大至6.39%，報171.5元；其他科網股亦見發力，小米(01810)飆升7.22%，報54.2元，快手(01024)升3.85%，報52.55元，京東(09618)升3.06%，報165.1元，騰訊(00700)漲2.95%，報505.5元，阿里(09988)揚1.64%，報129.9元；中芯(00981)顯著反彈，今日急升6.6%，報54.95元。

 

　　政府工作報告加力振內需，聯想集團(00992)漲4.74%，報11.94元，海底撈(06862)升3.63%，報16.56元，農夫山泉(09633)升3.27%，報36.35元，蒙牛乳業(02319)走高3.11%，報18.56元，海爾智家(06690)升2.44%，報25.2元，康師傅控股(00322)揚2.14%，報12.42元。周大福(01929)除跟隨內需概念外，還涉及影子股炒作，全日大升11.17%，報8.86元，連升3日累計升幅17.98%。

 

　　大摩認為，正面來看比亞迪(01211)自動駕駛技術升級、海外市場拓展、行業需求回升等因素都會刺激股價回升，認為近期的回調將會是趁低吸納機會。該行重申比亞迪「與大市同步」評級，目標價維持270元不變。比亞迪全日反彈3.01%，報349.2元。

 

　　政府報告提到會適時降準降息，內險股造好，國壽(02628)漲3.23%，報15.36元，中國平安(02318)升2.09%，報46.45元，財險(02328)升1.23%，報13.22元。當局擬發行特別國債5000億元人民幣，支持國有大型商業銀行補充資本，招行(03968)漲3.22%，報46.55元，中行(03988)升2.72%，報4.53元，工行(01398)升2.55%，報5.62元，建行(00939)走高2.26%，報6.78元。

 

　　創科實業(00669)年度純利升14.9%，派末期股息每股1.18港元，按年增20.4%。創科實業今早曾見近三個月高位113元後回軟，加上關稅戰影響公司前景，股價全日收跌3.75%，報107.9元，為表現最差藍籌；國策行情下內房先升後吐，潤地(01109)收報25.95元，跌0.8%。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為小米、騰訊及阿里。

 

撰文：經濟通市場組

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