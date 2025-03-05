兩會焦點｜中央提多項穩增長促消費政策，兩會受惠股可以點揀？

十四屆全國人大三次會議今早(5日)在人民大會堂開幕，國務院總理李強作政府工作報告，提到今年經濟增長目標繼續為5%，同時容許赤字率提升至4%，超長期特別國債規模則比上年增三成至1.3萬億元(人民幣．下同)，並擬發行特別國債5000億元支持國有大行補充資本，報告又指要適時降準降息，內銀及內險等中資金融股今日普遍造好。李強又表示，今年要大力提振消費，會安排3000億元超長期特別國債支持以舊換新，部分家電股及消費股亦造好。此外，今年要持續用力推動房地產市場止跌回穩，地方政府專項債則增至4.4萬億元，重點用於投資建設及土地收儲等，部分建材股上升，內房則先升後回。上述哪個板塊最受惠工作報告所提政策值得留意？

十四屆全國人大三次會議今早開幕。（AP）

今年特別國債規模增三成至1.3萬億 5000億支持內銀補充資本



李強在政府工作報告中提到，今年將實施更加積極的財政政策。統籌安排收入、債券等各類財政資金，確保財政政策持續用力、更加給力。預期今年國內生產總值增長5%左右，赤字率擬按4%左右安排，比上年提高1個百分點，赤字規模5.66萬億元，比上年增加1.6萬億元。

另外，一般公共預算支出規模29.7萬億元，比上年增加1.2萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元，比上年增加3000億元。擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4萬億元，比上年增加5000億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等。今年合計新增政府債務總規模11.86萬億元，比上年增加2.9萬億元，財政支出強度明顯加大。

國務院總理李強於人大會議上發言。（AP）

今年要大力提振消費 3000億超長特別國債支持以舊換新

李強又表示，今年經濟與社會發展任務十分繁重，要凸顯重點、掌握關鍵，並專注於抓好幾個面向工作。首先要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。促進消費和投資更好結合，加速補上內需特別是消費短板，令內需成為拉動經濟成長的主動力和穩定錨，包括實施提振消費專項措施，安排超長期特別國債3000億元支持消費品以舊換新等，並推動擴大入境消費，深化國際消費中心城市建設等。另外，2025年城鄉居民基礎養老金最低標準再提高20元，適當提高退休人員基本養老金。



去年中國對消費品以舊換新的支持資金為1500億元人民幣，今年支持力度翻了一倍。

今年要實施適度寬鬆貨幣政策 適時降準降息振經濟



另李強提出，今年要實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。進一步疏通貨幣政策傳導渠道，完善利率形成和傳導機制，落實無還本續貸政策，強化融資增信和風險分擔等支持措施。推動社會綜合融資成本下降，提升金融服務可獲得性和便利度。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，維護金融市場穩定。

李強又提到，今年經濟增長預期目標為5%左右，既是穩就業、防風險、惠民生的需要，也有經濟增長潛力和有利條件支撐，並與中長期發展目標相銜接，突出迎難而上、奮發有為的鮮明導向。

今年持續用力推動房市止跌回穩 推進收購存量商品房

而就內地樓市，李強提出，今年要持續用力推動房地產市場止跌回穩；因城施策調減限罰性措施，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。

政府工作報告要求，推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予地方政府更大自主權拓寬保障性住房再貸款適用範圍。同時，拓寬保障性住房再貸款使用範圍，發揮房地產融資協調機製作用，繼續做好保交房工作，有效防範房企債務違約風瞼；有序搭建相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。

湯麗鴻：發國債利好內房惟對消費股提振有限 家電股內銀股可留意

（湯麗鴻）

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻於今日《hot talk 1點鐘》節目指，政府工作報告提到很多政策，但著眼點其實是在國債，5%的GDP目標則符合市場預期，連CPI目標2%也符合預期。雖然CPI能否達標難料，始終近幾年中國都有通縮陰霾，但今次CPI目標已稍為保守。至於發國債，簡單來說就是想籌錢搞好經濟，其實發國債對內房板塊特別利好，因大家會憧憬發債後可能會買回地方上的爛尾樓或空置房，甚至曾有提議會努力令農村中一些農民有保障房，且看能否解決房企現時逐漸去槓桿甚至庫存過高的問題。

湯麗鴻又指，發國債也為了刺激消費，因現時民眾消費偏向謹慎，而今次提到發債支持以舊換新，大家就會想到家電，甚至會想到新能源車，工作報告也特別提到今年新能源車銷售狀況，可見內地致力發展新能源車，希望以其取代燃油車。不過，除家電股可留意外，消費板塊未必會有很大提振，始終最近令港股有明顯升勢仍是AI相關板塊。

另外，湯麗鴻建議留意內銀股，她指最近無論內銀A股及港股表現都很好，其中建行(00939)已升至近7元，今次工作報告也有提及會探討減息降準的可能性，內銀股有機會再現升勢，若有貨可繼續持有。至於內險股則稍為跑輸，因其更貼近人民幣走勢，其中平保(02318)仍然跑輸恒指，上次高位為去年12月的51元，當時恒指仍未到24000點，雖仍有機會追落後，但建議先吼內銀股。內險股要先留意離岸人民幣有否出現很強升勢，近日見其確已稍強，昨日(4日)突由7.3飆至7.26，若見7.22就是內險股入貨好時機。

內地消費股今日普遍造好，農夫山泉(09633)升3.27%收報36.35元，李寧(02331)升2%報17.34元，安踏(02020)升2.16%報92.25元，海底撈(06862)升3.63%報16.56元，青啤(00168)升0.47%報53.4元，海爾智家(06690)升2.44%報25.2元，惟美的(00300)跌0.07%報73.05元，潤啤(00291)跌0.2%報25.35元。中資金融股全線走強，內銀方面，中行(03988)升2.72%報4.53元，工行(01398)升2.56%報5.62元，建行升2.26%報6.78元，農行(01288)升1.71%報4.75元；內險方面，國壽(02628)漲3.23%報15.36元，平保升2.09%報46.45元。內房股則先升後回，潤地(01109)跌0.77%報25.95元，中海外(00688)跌0.27%報14.56元，萬科(02202)跌0.64%報6.22元，龍湖(00960)無升跌報10.84元。另部分建材股急升，中建材(03323)升7.77%報4.3元，海螺水泥(00914)升6.56%報22.75元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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