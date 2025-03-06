  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

貝殼升一成融創升5%，傳擬取消收購存量房價格限制

06/03/2025

貝殼升一成融創升5%，傳擬取消收購存量房價格限制

 

　　貝殼-W(02423)現價升10.4%，報64.5元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅12.5%。該股成交約826萬股，涉資5.23億元。

 

　　國務院總理李強昨日發表的《政府工作報告》提出，將「推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權」。據《彭博》引述知情人士報道，中國正考慮取消地方政府收購存量商品房的價格上限。報道形容，這正是中國正努力加快推進數百萬套存量商品房去庫存，以助力房地產市場企穩的又一舉措。

 

　　知情人士稱，按照有關草案，地方政府向開發商購買住房時，將不再受到「以同地段保障性住房重置成本為參考上限」的限制；此舉可能會給予地方政府更大的自主權，以更具競爭力的價格購買未出售的商品房，減輕開發商的財務負擔。知情人士提到，該草案仍在討論中，尚未最終確定。

 

　　內房股普遍造好；融創中國(01918)升5.4%，報2.14元；萬科企業(02202)升5.3%，報6.55元；龍湖(00960)升4.6%，報11.34元；中海外(00688)升3.8%，報15.12元；潤地(01109)升3.1%，報26.75元；越地(00123)升2.6%，報5.46元。

 

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00370

國華

1.190

異動股

00700

騰訊控股

544.000

異動股

02530

紐曼思

0.860

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00370 國華
  • 1.190
  • 00700 騰訊控股
  • 544.000
  • 02530 紐曼思
  • 0.860
  • 08456 民信國際控股
  • 0.038
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.300
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.800
  • 目標︰$64.00
  • 06693 赤峰黃金
  • --
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 5.430
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 498.600
  • 目標︰$556.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.900
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 140.800
  • 00005 滙豐控股
  • 90.000
  • 00700 騰訊控股
  • 544.000
  • 00001 長和
  • 51.550
  • 00388 香港交易所
  • 365.600
報章貼士
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 110.300
  • 目標︰$118.00
  • 00763 中興通訊
  • 28.150
  • 目標︰$30.00
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.640
  • 目標︰$2.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/03/2025 17:17  《盤後部署》關稅戰緩和兼兩會送溫暖港股續衝高，安踏破位可上車

06/03/2025 17:35  京東集團上季經調整純利升34%勝預期，每股派息0.5美元

06/03/2025 16:34  港鐵全年純利升1.03倍至157.7億元，末期息0.89元

06/03/2025 16:27  【兩會焦點】人行、中證監將推債券市場的科技板，支持科企等發債

06/03/2025 15:47  【兩會焦點】潘功勝：今年將根據國內外經濟金融形勢擇機降準降息

06/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒３億元，買快手沽盈富基金

06/03/2025 08:58  【大行炒Ｄ乜】巴克萊升滙控至超配，滙證升內銀目標惟降農行評級

06/03/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７７３２，隔夜拆息較上日跌５０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 存量房收購傳撤限價，創投引導基金將設，滬指三連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升775點收報24369，人大經濟記者會帶動尾盤強漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

油價跌跌不休疊加人幣反彈，航空股獲券商唱好延續升勢可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

名導霍耀良去年病逝，終年68歲 曾拍三級片《赤裸羔羊》捧紅邱淑貞 多套劇集《網中人》、《上海灘》家傳戶曉
人氣文章

玩樂 What’s On

馬灣1868：海邊彩色小屋、Glamping露營，寵物友善！4大打卡位全攻略
人氣文章

影視娛樂

亞洲電影大獎│張東健深受港產片影響，最想同梁朝偉合作 與湯唯齊獲卓越亞洲電影人大獎
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

《童話故事下集》婚姻殘酷實況，太多原因讓人掀起離婚念頭，最後關頭他們還是寧願留下來
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

「畢加索——與亞洲對話」 體驗靈感源自畢加索情書的香氣
人氣文章

Fashion

當機能遇上時尚：Cecilie Bahnsen、SKIMS聯乘運動品牌，重新定義戶外運動穿搭！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
除濕妙招 │ 香港濕度料達100%！日本節目教你零成本除濕：1樽水搞掂？
人氣文章
三酸甘油脂過高別輕忽！水平持續高企或是某些疾病先兆，營養師揭露4大健康風險與飲食對策新文章
人氣文章
春季病毒感染預防全攻略：中醫防甲流、新冠、諾如病毒及手足口病方法解析
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 19:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事06/03/2025
神州經脈 | 存量房收購傳撤限價，創投引導基金將設，滬指三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處