貝殼升一成融創升5%，傳擬取消收購存量房價格限制

貝殼-W(02423)現價升10.4%，報64.5元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅12.5%。該股成交約826萬股，涉資5.23億元。

國務院總理李強昨日發表的《政府工作報告》提出，將「推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權」。據《彭博》引述知情人士報道，中國正考慮取消地方政府收購存量商品房的價格上限。報道形容，這正是中國正努力加快推進數百萬套存量商品房去庫存，以助力房地產市場企穩的又一舉措。

知情人士稱，按照有關草案，地方政府向開發商購買住房時，將不再受到「以同地段保障性住房重置成本為參考上限」的限制；此舉可能會給予地方政府更大的自主權，以更具競爭力的價格購買未出售的商品房，減輕開發商的財務負擔。知情人士提到，該草案仍在討論中，尚未最終確定。

內房股普遍造好；融創中國(01918)升5.4%，報2.14元；萬科企業(02202)升5.3%，報6.55元；龍湖(00960)升4.6%，報11.34元；中海外(00688)升3.8%，報15.12元；潤地(01109)升3.1%，報26.75元；越地(00123)升2.6%，報5.46元。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票