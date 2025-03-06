油價跌跌不休疊加人幣反彈，航空股獲券商唱好延續升勢可以點揀？

受貿易戰陰霾及油組增產影響，油價近日跌跌不休，昨日(5日)再跌逾3%，創逾3年新低，航空股料可受惠燃料成本下降，加上隔晚美元大幅回落，人民幣壓力緩解，中間價創1個月新高，亦對有大量美元債務的航空股有利。中資航空股持續造好，其中南航(01055)今日(6日)再飆逾6%，國航(00753)及東航(00670)亦升逾3%，均已連升3日。航空股近日亦獲多家券商唱好，指行業處於上升周期，票價有望繼續好轉，其中國航最被看好，航空股應如何選擇？

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油價暴跌至逾3年最低 高盛看好國航受惠燃料成本下降

油價跌至逾3年來的最低水平，貿易戰相關不確定性拖累全球經濟和能源需求前景，再加上石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)近日宣布會按計劃於4月增產，加劇了對供應過剩的擔憂。布蘭特原油昨跌逾3%，報每桶68.71美元，創2021年12月以來最低水平。紐約期油則跌3.9%，報每桶65.58美元。

高盛近日發表研報指，OPEC+表示由4月起恢復增產，每月單日增加13萬至14萬桶。這意味對運輸業有一定影響，包括石油供應增加達每日220萬桶，佔全球石油產量的2%。相信油價下跌及庫存低於歷史平均值，可能會刺激備貨活動，同時油價下跌能降低航空公司、空運和航運的燃料成本，看好中國國航(00753)及中遠海能(01138)，給予「買入」評級。對於國航，高盛指其對商務旅客的敞口最高，或受惠於潛在行業供應短缺。

人幣中間價創1個月高 渣打：穩匯為中美共識料不跌破7.35

另外，由於歐洲的經濟增長前景有所改善，疊加市場擔心關稅對美國通脹和經濟的影響，隔夜美元大幅回落，人民幣面臨的外部壓力繼續緩解，不過當前國內外匯市場供需仍失衡，監管延續對中間價的過濾舉措。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1692，較上個交易日升22點子，三連升，創2月6日以來一個月新高，與市場預測偏離進一步收窄至700點內，上個交易日報7.1714。



中美貿易戰開打，美國總統特朗普被問及對華關稅將加至何種程度時回應，這取決於中國政府對人民幣的做法。渣打銀行全球研究部中國宏觀策略主管劉潔稱，穩定的人民幣匯率或是中美高層為數不多的共識，預計人民幣不會跌破7.35關口。另招商銀行認為，兩會期間，人民幣中間價維持穩定，預料即市匯率波幅相對可控。瑞穗銀行表示，中國政府工作報告重申人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，反映面對中美貿易戰不斷升級，中國外匯政策原則上不會改變。

春運期間民航旅客航班量創新高 國泰君安：節後公商務需求啟動良好

此外，據中國民航局數據，2025年春運期間(1月14日至2月22日)，全國民航累計運輸旅客9020萬人次，日均225.5萬人次，較2024年春運同期增長7.4%；累計保障航班73.9萬班，日均1.85萬班，比2024年春運同期增長8.3%，旅客運輸量和航班數量均創歷史新高。



國泰君安稱，中國航空業具超預期長邏輯，2025年供需繼續恢復趨勢確定，考慮票價市場化與機隊增速顯著放緩，盈利恢復與中樞上行可期。市場對長邏輯預期仍處低位，分歧愈大空間愈大。2025年春運因私需求旺盛，航空客流再創新高，且元宵節後公商務需求啟動良好，有望催化航空需求增長與供需盈利繼續恢復的樂觀預期。而油價與匯率不改變航司長期價值，或提供逆向時機。

華泰證券：航空票價有望繼續好轉 大摩：首選國航目標價7.61元



華泰證券則指，航空票價有望繼續好轉。由於2024年基數相對較高，以及25年春運出行需求相對分散，使得25年春運整體收益水平表現較弱。不過2024年春運尾聲航司逐漸開始降價促銷，基數下降使得票價同比降幅收窄，往後展望低基數下票價同比有望轉正，逐步兌現行業供需改善邏輯。中長期民航供給增速放緩有望延續，為航司收益水平改善提供支撐。

國信證券稱，由於局方在全國民航工作會議上提出「規範重點時段和特殊情況航空運輸價格行為，加強價格收費監管，維護航空運輸市場價格秩序」，且2025年供需格局將確定性改善，2025年航空國內扣油票價有望實現企穩回升。民航經營底部已過，未來民航供需缺口將持續縮小，航司盈利能力將持續修復，航空板塊基本面的向下風險可控以及股價向下空間有限。



大摩表示，仍看好中國航空公司處於由供應驅動、處於多年的上升周期，其中最看好國航，因為公司更關注定價而非客流量，加上其在中美航線佔比相對較高，若在中國科技引領的股市反彈後，商務旅行亦隨之回暖，需求方面或有潛在支撐，予目標價7.61元，評級「增持」，視其為香港/中國運輸和基礎設施行業首選。

何啟俊：航空股利好因素多可追落後 南航料最受惠政策現價可吸

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，近日油價下跌及人民幣匯率反彈短線當然對航空股有支持作用，而今年春運後航空需求不錯，航空股亦開始結束虧損時間，相信其盈利能力會繼續增強。再者，剛發表的兩會工作報告提到要開創多些消費場景，其中包括旅遊，如果今年中國經濟繼續回穩，加上相信中央會推動旅遊消費，中長線利好整個航空板塊。另一方面，近期港股資金焦點全放於科技股，其實有很多板塊落後，其中航空股除受惠油價下跌及人民幣反彈，再加上今年市場對國內航空需求看法頗正面，這些因素都會推動資金炒作。儘管近期航空股正在回升，始終仍落後大市，值得追落後。

至於三隻中資航空股應揀買哪一隻？何啟俊偏向揀南航，他解釋，若論到國內及國際航線佔比，南航國內航線比例最高，中央若要刺激旅遊，相信會推出政策鼓勵跨省或國內旅遊為主，南航應會比國航及東航更受惠，而趁著港股現時氣勢如虹，此類落後板塊最好現價買入。

國航今日升3.43%收報5.43元，南航升6.32%報4.04元，東航升3.32%報2.8元。國泰(00293)則升0.93%報10.86元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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