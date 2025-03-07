京東｜季績勝預期大行齊唱好，可趁股價回吐部署吸納？

內地電商巨頭京東(09618)昨日(6日)收市後公布業績，去年第四季經調整純利按年升34%至113億元人民幣，收入升13.4%至近3470億元人民幣，均勝市場預期。京東績後獲一眾大行唱好，惟股價近日已升了不少，昨日更飆逾8%，今早(7日)趁消息最多回吐逾半成，若想吸納應如何部署？

（Shutterstock）

上季經調整純利按年升34%收入升13.4% 派息0.5美元

京東去年第四季純利98.54億元人民幣，按年升1.91倍，每股基本收益3.39元人民幣。經調整純利為112.94億元人民幣，按年升34%，勝預期的92.83億元人民幣。第四季收入3469.86億元人民幣，按年升13.4%，勝預期的3323.85億元人民幣，並創近三年來最大增幅，料受惠雙十一延長戰線策略及內地以舊換新政策加碼。第四季商品收入2809.78億元人民幣，按年增14%，其中電子產品及家用電器商品錄1741.49億元人民幣，按年增15.8%；日用百貨商品收入錄1068.29億元人民幣，按年增11.1%。此外，第四季服務收入660.08億元人民幣，按年增10.8%。



另京東去年全年純利為413.59億元人民幣，按年升71%；每股基本收益13.83元人民幣。公司並已批准截至2024年12月31日止年度的年度現金股利，為每股普通股0.5美元人民幣，或每股美國存託股1美元。全年經調整純利478.27億元人民幣，按年升36%。收入1.16萬億元人民幣，按年增加6.8%，其中商品收入、服務收入分別按年增加6.5%、8.1%。

京東：短期內地宏觀消費仍存挑戰 惟對今年業績保持樂觀

京東首席執行官許冉在電話業績會議上指，國家補貼等政策帶動內地消費市場復甦，帶動上季公司收入按年增速重回雙位數、利潤保持健康增長。短期內地宏觀消費市場仍有一定挑戰，但長遠來說，對消費情緒抱樂觀態度，內地消費市場「韌性強，潛力大」，國家政策會持續發力，最終將傳導到用戶，逐步帶動居民消費能力及消費意願，並對今年業績保持樂觀。她又引述平台數據指，年初至今，獲納補貼的手機需求回暖，電腦銷售保持強勁增長，而家電需求已提前於去年底釋放，故有短期影響，因此預計踏入3月，電子品類銷售續按季加速。



另許冉稱，京東零售去年四個季度的購買用戶數和購物頻次保持雙位數按年增長，京東會進一步精細運營用戶流量，料相關用戶指標年內保持健康增長。而上季3P(第三方零售賣家)商品購買用戶數量和訂單量均快於整體水平，預計可帶動零售生態活躍度。另外，京東近月進軍外賣，被問及相關投入規模，許冉指，即時零售是零售自然延伸業務，目的是提升整體配送網絡效率，但仍尚處於早期的階段，公司正有策略、有紀律地做出投入，會根據業務發展情況動態調整投入步伐。



許冉較早前亦在業績報告中表示，對2025年更加樂觀。隨著消費情緒穩步回升，加上對戰略重點的有力執行，將繼續釋放高質量的增長潛力。京東集團首席財務官單甦稱，京東市場份額也在穩步擴大，而盈利能力持續提升，主要得益於成本管控和運營效率優化，有信心逐步實現長期盈利目標，亦很高興宣布提高2024年度現金股利派發金額，配合現行50億美元總額度的股票回購計劃，彰顯為股東創造價值的承諾。

高盛：季績勝預期予目標價196元 摩通：料股價有正面反應

高盛發表研報指，京東上季業績強勁，超出該行及市場預期。當中收入、利潤增長、自由現金流方面均表現優異，中國零售市場份額大幅增長，這不僅受惠於其電子產品及家電類別的領先地位，還有跨品類一手零售實力及第三方市場的重新加速，這從一般商品收入增長加速及第三方市場與廣告收入雙位數增長中可見一斑。高盛給予京東「買入」評級，並將其美股目標價定於50美元，H股目標價定於196元，主要由於該公司作為領先零售商的規模，擁有獨特的一手線上直銷模式，並在電子產品、家電及快速消費品領域佔據主導地位，同時其第三方市場模式不斷增長，並由京東物流(02618)支持的行業領先的自建倉儲和供應鏈能力提供補充。



摩通指，京東上季業績穩固且優於預期，料股價將有正面反應。期內集團收入按年增13%，高於該行及市場預測分別10%和9%升幅；經調整淨利潤按年升34%；經調整每股盈利升40%，較該行及市場預測分別高出18%及20%，予目標價200元及「增持」評級。

大和：料上半年營收勢頭仍強勁 升目標價至216元

大和稱，在京東零售帶動下，京東上季業績的正面驚喜是好過預期的營收和經調整利潤。相信京東零售在上半年的營收勢頭仍強勁，並有可能上修盈利，但下半年將面臨電子和家電營收的高基數，因此需要比預期更快的日用百貨營收增長來推動進一步評級上調。在考慮到更快的收入增長後，將其2025和2026年每股盈利預測上調7%至12%。重申「買入」評級，並將目標價由204元升至216元。



里昂表示，京東上季業績大幅超越預期，總收入及每股盈利分別按年增長13%及34%，較預期高出6%和14%。隨著中國政府今年將以舊換新政策加倍至3000億美元，預期集團第一季至第三季將維持雙位數收入增長，利潤率穩步上升。另預期今年全年將維持高個位數的收入增長及穩定的利潤率。由於直銷業務較預期強勁，上調其2025及2026年的淨利潤預測7%及9%，美股目標價由46美元升至50美元，重申「跑贏大市」評級。

滙豐研究：國補政策將持續推動今年增長 升目標價至226元

滙豐研究認為，國家以舊換新補貼政策所帶來的提振作用，將持續推動京東今年增長，雖然部分家電需求已於去年第四季提前釋放，導致今年首兩個月銷售表現不佳，但相信在促銷活動的推動下，3月銷售增長正在回升，而同時智能手機的強勁銷售以及快速消費品持續向好均起到有力的緩衝。



滙豐研究又指，目前對京東的增長前景更有信心，將今明兩年收入預測上調4%，相信隨著收入組合調整及供應鏈效率進一步提升，毛利率將擴張，盈利預測相應上調9%至11%，且尚未充分計及AI長期提升作用，預期未來AI仍可改善京東的物流自動化率，降低長期履約成本，將目標價從207元升至226元，維持「買入」評級，預測今年首季收入及盈利將按年增長12%及15%。

溫鋼城：京東業績不錯但無新亮點 近160元吸納勝算較高

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，京東業績不錯，但也要看業績公布前股價有沒有升過，若績前股價已充分反映利好因素，除非最終業績超過100分才有機會再升。至於怎樣才可獲超過100分，包括要對前景很正面，預測比市場預期起碼多10%，再加上有高息派，但京東作為科技股通常很少會狂派息，只會以增長吸引投資者。京東表現其實不算差，上季純利及營業收入都有亮麗增長，市場本預測其每股盈利為0.849美元，現也見其超預期兩成，營收亦比預期高5%，問題只是績前已炒過，且不見未來還有很多亮點可以炒作。京東賣點在於賣多了手機及電器，現時內地正炒作兩會刺激經濟方案，除了支持買電動車，就是買手機及電器以舊換新，但此主題已炒了幾個月，即表示沒有新亮點，京東股價下跌也很正常。

在部署上，溫鋼城指，京東近期在約165元有個橫行區，該處可視為第一個要留意的關位，若165元甚至160元也失守就要小心，因它是近期雙底頸線，而愈近160元吸納勝算就愈高，且以現時投資市場效率，若要反映其業績沒新亮點，應該一兩日已足夠，今日既可先觀望一下，也可買些少，一兩日後若見已喘穩則可加大注碼，其實整個科技股熱潮都可這樣部署，但京東有一缺點，就是沒有近期熱炒的「AI故事」可讓人「發下夢」，難作為重要的炒賣標的，只可當作網上超市。

京東半日跌1.79%收報175.8元，最多跌5.87%至168.5元，成交27.45億元；同系京東健康(06618)更跌9.56%報36.9元，京東物流亦跌9.57%報13.98元。其他科技股普遍上升，阿里(09988)升1.56%報143元，美團(03690)升3.44%報186.5元，百度(09888)升1.43%報92.45元，網易(09999)升0.67%報165.4元，小米(01810)升0.18%報55元，嗶哩嗶哩(09626)升4.16%報185.4元，快手(01024)升5.02%報63.85元，惟騰訊(00700)跌0.46%報541.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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